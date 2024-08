Što Hrvati vole? Ovaj sadržaj imao je nevjerojatna 32 milijuna pregleda u srpnju

Kao što su 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća korisnici polako prelazili s radijskih postaja na televizijske uređaje, slična medijska revolucija dogodila se prelaskom s klasične televizije na internetsku. Taj je proces najdalje otišao u SAD-u, gdje su 2004. i nastali prvi pravi video podcasti. Prvi ozbiljan video podcast u Hrvatskoj pokrenut je tek 2017. godine, ali popularnost im raste i dalje.

Jedan od najgledanijih i najslušanijih domaćih podcasta sigurno je Podcast Inkubator. Zanimljivi gosti s kojima pretresaju teme poput politike, ljubavnog života, sporta, stanja u svijetu, pa i neke škakljive, nešto je što ljudi vole. O potankostima podcasta te o tome kako to sve stvarno funkcionira i kako su uspjeli probiti se na izrazito zahtjevnoj i prenapučenoj YouTube platformi, porazgovarali smo s idejnim autorom Markom Petrakom, koji nam je otkrio sve tajne iza kulisa ovog uspješnoga kanala, koji mjesečno ostvaruje nekoliko milijuna pregleda.

Foto: Podcast Inkubator

Podcast s Mirkom Filipovićem pogledan nekoliko milijuna puta

- Podcast Inkubator pokrenuli smo 2017., ali je ideja u tom trenutku bila stara već nekoliko godina. Kako je to bio relativno zahtjevan produkcijski i kadrovski projekt, trebalo je neko vrijeme da se kockice poslože i da stvar može profunkcionirati. Ideja je bila napraviti platformu na kojoj će se emitirati najbolji i najgledaniji podcasti u regiji. U tom trenutku cijeli je format bio nepoznanica za većinu ljudi na ovim prostorima. To je danas, naravno, puno drugačije - prisjeća se Marko.

Mnogo je podcasta prešlo nekoliko stotina tisuća pregleda, neki, poput onog s Mirkom Filipovićem, i nekoliko milijuna. S današnjim razvojem društvenih mreža i popularizacijom bržeg sadržaja (shorts, reels), gdje su također prisutni, brojevi su nevjerojatni. U srpnju su kombinirano imali 32 milijuna pregleda, od toga oko 12 milijuna na njihovu YouTube kanalu. Ali govorimo li općenito, ljudi vole opuštenije teme, poput sporta, umjetnosti, glazbe, a manje politiku i teže stvari.

Naglasak na sadržaju

A ljubav između gostiju i publike te podcastera planula je brzo, bez većih problema.

- S obzirom na to da su svi podcasteri medijski radnici s dugogodišnjim iskustvom, a producent Siniša Pašić godinama je surađivao s RTL-om, poznanstva nisu bila problem, kao niti kontakti. Već nakon prvih epizoda gledatelji, a time i potencijalni gosti, uvidjeli su da je riječ o revolucionarnome medijskom formatu, u kojem je naglasak na sadržaj, odnosno na osobi i priči iza te osobe. Gosti su vidjeli da imaju dovoljno vremena i slobode predstaviti se u realnom obliku, što je danas, s obzirom na okolnosti, na visokoj cijeni. Na prste jedne ruke mogu se nabrojiti gosti koji nisu htjeli doći - objašnjava nam podcaster Marko.

Format podcasta nije se mijenjao niti malo jer je riječ o realnom, izvornom, prirodnom razgovoru između dviju ili više osoba. Tu je i tajna cijele priče i uspjeha Podcasta Inkubator.

- Emisija počne, sugovornici počnu razgovarati, a time se i podcast sam razvija. Dodavali smo nove podcastere i nove specijalizirane podcaste. Tako da danas zapravo imamo pet različitih formata na našem kanalu i devet različitih podcastera - govori Marko Petrak.

Foto: Podcast Inkubator

Suradnja s A1, koja je bila od velike važnosti

Snimili su više od 2000 epizoda, mnogi gosti su i više puta bili u emisiji, a anegdota ima puno, priča Marko.

- Nepredvidivih situacija je mali milijun. U jednom trenutku imali smo i boksačku krušku, koju su gosti na kraju emisije udarali. Možete zamisliti da, kad to čine gosti, recimo, iz politike u svojim odijelima i košuljama, bude pokoja anegdota - smije se Marko.

Ipak jednu stvar izdvaja, a to je suradnja s A1 Hrvatska, koja je bila krucijalna za razvoj cijelog projekta.

- Iz današnje perspektive rekao bih da je važna i za razvoj cijele digitalne medijske scene koju je Podcast Inkubator vukao i razvijao. Ono što lidere u bilo čemu izdvaja od onih koji im gledaju u leđa jesu smjelost, hrabrost i vizija. Kad su podcasti bili nepoznanica na ovim prostorima, već i to što se tako velika tvrtka odlučila na suradnju s nama pokazuje zašto su oni lideri. Prepoznali su nešto što je tad još bilo praktički na počecima, a to, vjerujte mi može malo tko. I zato veliki respekt prema njihovome marketinškom timu, koji uvijek razmišlja 'out of the box', baš kao i mi - govori Marko i objašnjava kako danas u suradnji s A1 emitiraju A1 Nogometni podcast i A1 GameON podcast. Prvi je najgledaniji nogometni digitalni sadržaj u regiji, a drugi zaista jedinstven projekt, koji se fokusira na gaming scenu. Oba su vrlo uspješna.

Planova je mnogo, no problem je što su ograničeni na tržište od 3,8 milijuna ljudi, s regijom je to malo više, ali su svakako ograničeni.

- I onda konstantno plešete na rubu toga da ste sami sebi konkurencija u slučaju emitiranja previše sadržaja. Ljudi imaju samo određeno vrijeme u kojemu mogu konzumirati naš sadržaj, a tržište je već prezasićeno. Ali da, planiramo dodatne specijalizirane podcaste i nove podcastere. Što se formata tiče, on će uvijek biti isti - zaključuje.