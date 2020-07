Stvari koje svi radimo na poslu, ali ih se sramimo priznati

S obzirom na to da velik dio dana provodimo na poslu, ne čudi nas to što se nerijetko znamo opustiti i zaboraviti da nismo kod kuće. Naravno, sve to radimo u strogoj tajnosti kako kolege ne bi primijetili...

<p>Ako iza sebe imate godine radnog iskustva, odmah ćete se složiti s tim kako postoje stvari koje svi <strong>potajno radimo na poslu</strong>, ali se sramimo to priznati. Osmosatno radno vrijeme uistinu zna biti <strong>naporno</strong>, pogotovo jer ne možemo zaustaviti <strong>osnovne ljudske potrebe</strong>, poput odlaska na (veliku) nuždu, koju bismo radije obavili u mirisnom i čistom zahodu svog doma. No iako neke situacije nastojimo izbjeći zbog potencijalnih ,,neugodnjaka'', na kraju nam se ipak ''dogode''.</p><h2>1. Tajne veze u uredu</h2><p>Koliko god bila uzbuđujuća, svi ćemo potvrditi da je veza na poslu jedno veliko ,,ne''. Iako simpatije i pogledi preko stola itekako mogu <strong>začiniti monotoniju</strong> radnog mjesta, šuškanja kolega iza naših leđa nisu najugodnija. Ali iznimke uvijek postoje, pa ako mislite da je riječ o vezi na duže staze, poljupce i izjave ljubavi rezervirajte za razdoblje <strong>nakon radnog vremena</strong>. Prave su se ljubavi pronalazile i na čudnijim mjestima, pa zašto ne bi mogle i na poslu?</p><h2>2. Suptilno mirisanje pazuha</h2><p>Često nismo sigurni jesmo li mi ,,krivci'' za nepoželjan miris ili kolega koji sjedi do nas. Iako je ljudski oznojiti se, nitko ne voli neugodne mirise, posebice ljeti, kad se više i češće znojimo. Nasreću, većina nas ima razumijevanja za ovakve situacije, pa ne morate pretjerano dramiti zbog toga -<strong> ljudi smo</strong>. A ako često idete na sastanke, svakako se pobrinite za to da za <strong>hitne slučajeve</strong> pri ruci imate vlažne maramice i dezodorans. </p><h2>3. Obavljanje velike nužde</h2><p>Priznajte da ste barem jedanput čekali trenutak da <strong>,,šmugnete'' iz WC-a</strong> kako nitko ne bi vidio tko je ostavio <strong>neugodan miris</strong>. O da, uvjereni smo da smo se gotovo svi našli u situaciji u kojoj su stvari krenule po zlu i kad više nismo mogli odgađati odlazak na zahod jer nas je iznenadila svima mrska - <strong>dijareja</strong>.</p><p>Osim što zbog nje možete ,,zaglaviti'' dulje od uobičajenog, ovaj problem uistinu zna biti vrlo neugodan, pa <a href="http://bit.ly/3hopMtW" target="_blank">spas </a>potražite na vrijeme! Kapsule <a href="https://bit.ly/3hopMtW" target="_blank"><strong>LORDIAR</strong></a> namijenjene su upravo za liječenje <strong>kratkotrajnog proljeva</strong> te proljeva povezanog sa sindromom iritabilnog kolona, zbog kojih idući put neće morati imati vještine James Bonda da biste neprimjetno pobjegli iz WC-a.</p><h2>4. Gaćice koje se izgube dok sjedimo</h2><p>Ako osam sati sjedite na uredskom stolcu, ovo je možda nešto najiritantnije što vam se može dogoditi, posebno ženama. Dugo sjedenje može učiniti da se donje rublje <strong>počne ''gubiti''</strong>, a ako nam se ne da otići do WC-a, upuštamo se u tajnu misiju vađenja gaćica. I nakon nekoliko minuta neuspješnog migoljenja na stolcu napokon odustajemo te, baš kao Nadal, rukom rješavamo problem. Ne sramite se, ljudski je priznati...</p><h2>5. Šetnja ili puštanje 'goluba'?</h2><p>I za kraj, kao većinu prethodnih, tako i ovu radnju zbog očitih razloga ne možemo spriječiti. Zbog toga se često izvučemo na glavobolju, pa obavijestimo kolege kako <strong>moramo prošetati</strong> da udahnemo svjež zrak, a zapravo samo trebamo u miru pustiti ,,goluba'' - i to ne onog na grani. A najlošije što možete doživjeti jest da dobijete društvo jer vam se netko želi pridružiti.</p><p><br/> </p><p><em>Plaćeni oglas o lijeku</em></p><p>Lordiar sadrži loperamid. Za oralnu primjenu. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.</p>