Super studentica: Uz posao i fakultet Kristina je uspjela osvojiti četiri dekanove nagrade

Kristina Vukelić iz Dugog Sela na prvi je pogled sasvim obična cura koja slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi, šetajući i biciklirajući. No njezina postignuća i motiviranost sve su osim običnog, a ona je dokaz da je samo nebo granica

<p>U mjestu nedaleko od Zagreba živi 23-godišnja studentica koja je dokaz da Hrvatska itekako ima mladih koji se rukama i nogama <strong>bore za svoju budućnost</strong>. Članstvo u Studentskom zboru, odboru za kvalitetu, studentskom listu i promocija faksa samo su neke od aktivnosti kojima se Kristina bavi uz studiranje.</p><p>A osim ispita riješenih u roku te mentoriranja na fakultetu, dokaz da se <strong>red, rad i disciplina</strong> <strong>nagrađuju</strong> leži u četiri dekanove nagrade koje joj je dodijelio faks. Dok čeka obranu diplomskog rada, Kristina je izdvojila vrijeme za nas te je u pauzi od studentskog posla podijelila svoju priču.</p><h2>'Pronašla sam način da se istaknem'</h2><p>Nakon završetka srednje ekonomske škole, studentica <a href="https://bit.ly/2XcGWTL" target="_blank">Menadžmenta i financija</a><a href="https://effectus.com.hr/postani-nas-student/" target="_blank">,</a> nije odmah bila sigurna u kojem bi smjeru <strong>nastavila svoje obrazovanje</strong>. Iako je odluka pala na ekonomiju, Kristina je shvatila kako u moru ekonomista mora pronaći način da se istakne.</p><p>- Posjećujući razne manifestacije obrazovnoga karaktera, ali i proučavajući tržište rada, shvatila sam da mi je, ako se želim baviti ekonomijom i ako se želim <strong>izdvojiti i razlikovati</strong> od ostalih kandidata na tržištu, potrebno obogatiti svoje znanje još jednim područjem, a to je pravo - objašnjava i dodaje kako je tu kombinaciju pronašla na <a href="https://bit.ly/2DfAm7U" target="_blank"><strong>Effectusu</strong></a>.</p><p>Proučavajući ponudu <a href="https://bit.ly/2DfAm7U" target="_blank">Effectus Visokog učilišta</a>, shvatila sam da je zapravo to ono što želim i da će mi taj fakultet svojim obrazovnim programom pružiti <strong>najveće benefite</strong> što se tiče stečenog znanja - govori Kristina.</p><p>Osim teorijskog znanja obogaćenog mnoštvom stvarnih primjera, Kristina je imala priliku obavljati praktičnu nastavu u <strong>prestižnim organizacijama</strong>, a od početka studiranja paralelno radi studentske poslove te primjenjuje stečeno znanje u praksi.</p><h2>'Svaki mi je dan isplaniran'</h2><p>Iako joj rad u vrijeme studiranja predstavlja velik izazov, ne može osporiti <strong>benefite</strong> u obliku stjecanja znanja i vještina koji se dobivaju kroz praktični dio primjene naučenog.</p><p>- Moj svaki radni dan je isplaniran, počinje buđenjem i odlaskom na posao, a nakon posla odlaskom na fakultet. Većini mojih prijatelja ovaj tempo nije primamljiv i zvuči naporno, ali kad čovjek s <strong>ljubavlju, voljom i motivacijom</strong> radi i uči ono što ga istinski zanima i privlači, to uopće nije prepreka nego odluka ulaganja u svoju budućnost - govori nam.</p><p>Kako kaže, učenje joj je ukalkulirano u dnevni raspored, a najviše nauči na predavanjima koja su <strong>sažeta</strong> u smislu da se odnose na ''srž'' stvari, što njoj i njezinim kolegama zapravo omogućava snalaženje i ostvarivanje boljih rezultata na radnome mjestu. </p><p>A da je ništa ne može poljuljati na putu k boljem sutra, dokazuju i četiri prestižne nagrade koje s ponosom drži u vitrini.</p><p>- Na fakultetu postoji <strong>nagrađivanje studenata</strong> kroz dekanove nagrade i priznanja, a u svom fakultetskom obrazovanju dobila sam ih četiri za uspjeh - ponosno govori Kristina.</p><h2>Kristina nema u planu stati</h2><p>Što je dokazala i odgovorom na pitanje o planovima. Iako joj je cilj <strong>stalno zaposlenje</strong>, Kristina ne planira stati nadograđivati svoje znanje.</p><p>- Planiram obraniti diplomski rad i tražiti stalno zaposlenje kako bih se mogla posvetiti izgradnji karijere, a u skoroj budućnosti također <strong>proširiti znanje</strong> dodatnim obrazovanjem te steći još neke dodatne certifikate koji bi obogatili moj obrazovni nivo - ističe.</p><p>Što se tiče zaposlenja, Kristina govori da se većina studenata s njezina fakulteta <strong>vrlo brzo zaposli</strong> zahvaljujući stečenom znanju i iskustvu, a da može ponovno birati, opet bi izabrala isto.</p><p>- Krenut ću od sebe i reći kako bih, da sam u poziciji maturanta, opet upisala Effectus. Jedinstvenost studija, pristupačnost, ugodna i dobra atmosfera, pogodnosti, <strong>kvaliteta i znanje</strong> koje dobivate ključni su čimbenici kojima teži svatko tko želi završiti fakultet, a to je upravo ono što sam ja ostvarila studirajući na Effectusu - zaključuje.</p><p><em>Ako želite ulagati u svoju budućnost, iskoristite <strong>first minute</strong> <a href="https://bit.ly/39GWZhB" target="_blank"><strong>popust</strong></a> na upis svih studija na Effectus Visokom učilištu.</em></p>