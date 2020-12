Inovativnost, funkcionalnost, dizajn i kvaliteta glavne su smjernice kreativnog tima tvrtke Dizz Concept. Svojim zanimljivim rješenjima osiguravaju čovjeku ugodno i zdravo radno okruženje, a male prostore, za koje se čini da u njih ne može stati više ni šibica, pretvaraju u predivne i praktične domove. Tako su i nastali neki od njihovih slavnih projekata, poput pop-up kuhinje Pia, Office Shell ureda ili inovacije MOVI za male urbane prostore.

Profit im nije važan, ali zaštita okoliša jest

Osim što njeguju tradiciju dugu više od dva desetljeća uređenja i opremanja interijera, oni i proizvode namještaj. Predvodnik ove tvrtke je arhitekt Darko Špiljarić, koji ističe kako im profit ipak nije na prvome mjestu.

- Želimo svojim djelovanjem doprinositi društvu. Briga za okoliš treba biti važna svakoj tvrtki. Kao arhitektu blisko mi je područje racionalnoga korištenja prostora kroz koje se itekako može umanjiti negativan utjecaj čovjeka na naš planet – rekao je arhitekt.

Dobitnici su svjetski priznatih nagrada, a posebno im je draga International Innovation Award - Best of Best, koju su osvojili u konkurenciji ogromnih proizvođača kuhinja. Nije ni iznenađujuće jer se njihovi proizvodi izvoze u dvadesetak zemalja Europe, Tajvan, Hong Kong, Singapur, SAD, Kanadu. Prepoznati su, naravno, i na hrvatskom tržištu pa su tako opremali prostore i prezentacijske centre u nekim od naših najvećih tvrtki, poput Zagrebačke banke, INA-e, Nove TV, Končara, HEP-a i mnogih drugih.

Transformacija prostorije u tren oka

Projekt po kojem su najviše poznati je pop-up kuhinja, koja je prvenstveno namijenjena malim stanovima i uredima. Zbog uštede prostora i jednostavnosti oblikovanja interijera posebno je omiljena i u turističkim objektima. A kome se i ne bi svidjela kad se otvaranjem dvokrilnog ormara s ugrađenim televizorom pretvori u potpuno opremljenu kuhinju – s radnom pločom, hladnjakom, perilicom za posuđe, sudoperom i policama.

Otišli su i korak dalje osmislivši MOVI – sistem u kojem se prostorija brzo i lako transformira iz dnevne u spavaću sobu bez gubitka udobnosti. Glavna komponenta ovog sistema su pomični kabineti koji pružaju dovoljno prostora za pohranu kojeg često nedostaje u malim stanovima.

Uredi koji se brinu o zdravlju zaposlenika

Većina zaposlenika u uredima provede velik dio dana sjedeći, što može uzrokovati ozbiljnije zdravstvene probleme, a uređenost interijera može utjecati na njihovu produktivnost i kreativnost. Još prije 15-ak godina počeli su smišljati rješenja koja bi se brinula upravo o zdravlju korisnika. TAM SIM nastao je kao rezultat svega toga.

- Smatramo da je društveno odgovorno i moralno omogućiti zdravi rad u uredima, pogotovo jer se svaki uloženi novac višestruko vraća poslodavcu i društvu u cjelini. TAM SIM nudi ergonomski namještaj s visinski podesivim stolovima i stolcima za aktivno sjedenje i drugim rješenjima koja se brinu o zdravlju radnika – rekao je arhitekt.

Osim zdravih rješenja, u ovako opremljenom uredu, stvari možete premještati kako god želite.

- TAM SIM je namještaj koji je osmišljen da omogućuje prilagodbe brzo i bez upotrebe alata. Moduli su osmišljeni kao LEGO kockice, pa je prilagodba za dolazak novoga kolege u sobu moguća u dvadesetak minuta. Primjerice, ladice iz ormara mogu se iskoristiti za radni stol, od modula iz niskog ormara napraviti visoku pregradu kad je potrebna izolacija, okrenuti elemente za 90, 180 ili 270 stupnjeva da se koriste iz drugog smjera i još mnogo toga – istaknuo je arhitekt Špiljarić jednostavnost i funkcionalnost ovog projekta.

A da su mislili na sve, dokazali su osmislivši Office Shell, „ured“ koji rješava sve probleme s open space prostorima. Zahvaljujući njemu, zaposlenicima je omogućen individualizirani rad na mjestima s mnogo ljudi, suzbija buku u otvorenim prostorima te omogućuje socijalnu distancu, što se pokazalo iznimno učinkovitim u vrijeme pandemije.

Novi projekti na vidiku...

Njihovi inovativni izumi cijenjeni su na svim kontinentima i u različitim kulturama te su pri vrhu svjetske ljestvice po kvaliteti i autentičnosti. Upravo im to daje snagu i volju da nastave istim tempom. Potaknuti situacijom sa širenjem bolesti Covid-19, žele prilagoditi i proizvode za "novo normalno".

- Smišljamo rješenja za postojeće open space urede koje je potrebno prilagoditi za sigurniji, zdraviji i efikasniji rad tijekom pandemija. Radimo i PIA OFFICE, koji umjesto kuhinje sadrži kvalitetno radno okruženje za rad od kuće. Pozivamo hrvatske tvrtke da zajedno analiziramo njihove potrebe za promjenama uredskog namještaja povezane s ovom i sljedećim pandemijama, ali i s povećanjem produktivnosti, te da na osnovi rezultata razvijemo nove proizvode koje ćemo ponuditi globalnom tržištu - zaključio je arhitekt.

Radovi tvrtke Dizz Concept dio su hrvatske proizvodnje, koju Hrvatska gospodarska komora već godinama podupire. Zato vrhunskim domaćim proizvodima dodjeljuju posebne oznake kvalitete. Oznaka "Hrvatska kvaliteta" namijenjena je proizvodima ili uslugama koji udovoljavaju višoj razini kvalitete od one koja je utvrđena zakonodavnim okvirom i normativnim kriterijima. Oznaka je priznanje hrvatskom proizvođaču te ujedno jamstvo potrošaču da je proizvod pri vrhu kvalitete u svjetskoj ponudi.

Komora također dodjeljuje oznaku "Izvorno hrvatsko" koju nose proizvodi koji su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije. Kupnja hrvatskih proizvoda dio je identiteta naše zemlje, koja osim vrhunskim sportašima i prirodnim ljepotama raspolaže i kvalitetnim proizvodima koji bez problema konkurirati najvećim svjetskim proizvođačima.