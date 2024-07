Talent i 'oko za lijepo' Dori Barker otvorili su mnoga vrata. Evo koja je mjesta inspiriraju

Talentirana Dora Barker (28) dosad je fotografirala za razne brendove, među kojima su Converse, Zalando, Cockta, Europa 92, De’llure, Chypka, Katarina Baban i njezin brend Lilith te mnogi drugi. Kaže da ima izražen osjećaj za detalje i estetiku, a inspiraciju crpi iz svijeta oko sebe i umjetnosti. No ova mlada Dubrovkinja sa zagrebačkom adresom ne bavi se samo fotografijom nego i filmom.

Naime, Doru fotografija i film zanimaju još od srednjoškolskih dana, kad je strast prema vizualnoj umjetnosti odlučila pretvoriti u karijeru. Tada je upisala studij filmske i televizijske režije i produkcije na Sveučilištu VERN, što se na kraju pokazalo kao pun pogodak.

Danas nam Dora otkriva kako izgleda njezin život na relaciji Zagreb - Dubrovnik, što je motivira u kreativnom stvaranju te koji su joj planovi.

Foto: Dora Barker

Od hobija do karijere

U romanu ‘’Alkemičar’’ brazilski autor Paolo Coelho piše: ‘’Ako nešto istinski želite, cijeli svemir će se urotiti da to i ostvarite’’. Ovaj citat opisuje i put kojim je Dora odlučila poći jer je još kao tinejdžerica odlučila slijediti svoje snove, usprkos tome što je riječ o karijeri u kojoj mnogi ne uspiju. No, za razliku od većine ljudi kojima hobi postane sporedna stvar koju vole raditi nakon posla, Dora se potrudila svoj hobi pretvoriti u posao.

- Fotografija i film počeli su me zanimati u srednjoj školi, pa sam tijekom školovanja upisala nekoliko tečajeva fotografije i obrade fotografije u Photoshopu. U tom periodu kupila sam i prvi DSLR fotoaparat te shvatila da me to zanima više od toga da mi bude samo hobi. Tad sam odlučila upisati studij - prisjeća se Dora te kaže da je umjetnost zanima cijeli život, uključujući audiovizualne grane umjetnosti, dizajn, arhitekturu i glazbu.

Premda je umjetnicima ponekad teško pronaći inspiraciju kad je riječ o kreativnom stvaralaštvu, naša sugovornica kaže da u raznim sitnicama pronalazi neku vrstu inspiracije koja joj pomaže u radu.

- Često me inspiriraju mjesta na kojima se nalazim, putovanja, priroda, ljudi koji me okružuju, emocije i slatki, iskreni životni trenuci.

Foto: Dora Barker

Oko za ljepotu vidljivo kroz styling

Osim na fotografijama i filmu, Dorino oko za ljepotu i detalje vidljivo je u njenim odjevnim kombinacijama, kojima privlači pozornost na društvenim mrežama.

- Volim modu, a svoj stil opisala bih kao spoj ulične mode i klasike, starog i novog, lijepog i ružnog. Volim kombinirati različite stilove i komade, ovisno o tome kako se taj dan osjećam - objašnjava Dora te dodaje da i kod drugih ljudi voli vidjeti kad kroz odijevanje pokazuju svoju osobnost.

- Kod drugih ljudi također cijenim osjećaj za estetiku, ali ne postoji specifičan stil odijevanja koji preferiram vidjeti na nekome. Samo mi je bitno da je iskren i autentičan, da na neki način odgovara karakteru te osobe - kaže sugovornica.

Foto: Dora Barker

Najdraži kutak Zagreba i Dubrovnika

Premda u Zagrebu živi već 18 godina, Dora zapravo dolazi iz grada koji je dosad ponio razne epitete, kao što su najljepši, najromantičniji, najsigurniji, ali i jedan od najugodnijih gradova za život. Naravno, riječ je o Dubrovniku. S obzirom na veliku promjenu okruženja i prelaska s obale na asfalt, zanimalo nas je kako iz ove perspektive Dora gleda na oba grada i gdje se osjeća kao doma.

- U Dubrovniku sam rođena i ondje sam odrastala do preseljenja. Ondje su mi kuća, roditelji i brat te ostala obitelj, pa se više osjećam kao kod kuće, bez obzira na to što u Zagrebu živim veći dio života - priznaje Dora te dodaje da su oba grada zanimljiva na svoj način i imaju mjesta koja je inspiriraju.

- Dubrovnik je predivan, povijestan i slikovit, dok je Zagreb urban, dinamičan i vibrantan. U oba grada volim otići na neka mjesta koja mi pružaju inspiraciju. Primjerice, u Dubrovniku su to otok Lokrum, Lovrijenac i Komarda, a u Zagrebu Gornji grad, Sljeme i Tuškanac - kaže Dora.

Upravo na temu inspirativnih gradova nedavno je završio nagradni natječaj Cockte ‘’Od čega je tvoj grad?’’, koji je dio velike kampanje ‘’Od čega si ti?’’. U njemu su ljudi kroz nagradni natječaj dijelili svoje priče o gradovima koji inspiriraju njihovu autentičnost.

Foto: Dora Barker

Podsjetimo se, Cockta je 2023. pokrenula veliku kampanju pod nazivom ‘’Od čega si ti?’’ pa se tako, u duhu kampanje, na bočicama Cockte 0,5 l mogu pronaći razne osobine kojima izražavamo svoju autentičnost. Poput karizmatičnosti kroz poruku na bočici ‘’Hey you, you are made of Charisma’’, ali i slobode (Freedom), strasti (Passion) i samopouzdanja (Confidence) te mnogih drugih atributa koje prepoznajemo u sebi ili u nama dragim ljudima.

S obzirom na to da je i Dora već nekoliko puta surađivala s Cocktom, za taj brend ima samo riječi hvale.

- Suradnja s Cocktom uvijek je zabavna i kreativna upravo zato što imam slobodu pokazati sebe i svoju autentičnost. Volim raditi s brendovima koji to cijene - kaže nam sugovornica.

U budućnosti i film i fotografija

Iako je fotografija trenutno njezin ‘’zaštitni znak’’, Dora je sudjelovala u produkciji nekoliko kratkometražnih filmova te kaže da u budućnosti želi nastaviti razvijati se i u tom smjeru.

- Diplomski rad na faksu mi je bio produkcija kratkometražnog filma, a odmah nakon njega radila sam na još tri filma. Vrlo volim proces produkcije, od priprema za snimanje, samog snimanja, do konačnog proizvoda koji je spreman za premijere i festivale - kaže Dora te dodaje da su spomenuta tri filma prikazana i na mnogim domaćim i stranim festivalima.

Za budućnost kaže da je šarena te da ima mnogo ideja za vlastite projekte, u čiju realizaciju kreće već ovog ljeta. A jedna od želja joj je uskoro otvoriti vlastiti ured i studio.