Tepisi i prekrivači mogu uvelike transformirati vaše prostorije. Doznajte kako ih odabrati

Ako ste u nekom trenu tepih iz dnevnog boravka odnijeli na čišćenje, sigurno ste primijetili kako je cijela prostorija nakon toga izgledala ogoljeno i nepotpuno. Upravo to pokazuje da je uloga tepiha često krucijalna u postizanju ugodnog ambijenta.

Osim tepiha, bitan tekstilni dodatak prostoru je prekrivač, osobito u spavaćoj sobi. Zato proces odabira idealnog tepiha i prekrivača ne treba shvatiti olako jer, uz prave savjete, njima možete podignuti izgled interijera na sasvim novu razinu.

U nastavku doznajte koje su trendove u uređenju interijera za 2025. godinu predvidjeli stručnjaci te kakvu ulogu pritom imaju tepisi i prekrivači.

Boje i slojevitost

Velika anketa portala Apartment therapy odredila je glavne trendove za 2025. godinu. U istraživanju ‘’The State of Home Design’’ sudjelovala su 154 dizajnera interijera te su pritom otkrili što će biti hit pri uređenju doma u godini koja je pred nama.

Primjerice, i ove godine naglasak se stavlja na slojevitost uređenja, pri čemu posebnu pozornost valja obratiti na teksture, boje i uzorke. Dakle, imate li kožnatu fotelju, možete odabrati tepih od jute kako biste različitim teksturama unijeli dimenziju u prostor i pritom vizualno kreirali malu zonu za odmaranje i čitanje. Isti učinak možete postići i odabirom čupavog tepiha uz garnituru glatkog finiša.

Foto: Shutterstock

Ovu metodu uređenja možete primijeniti i u stiliziranju kreveta u spavaćoj sobi. Osim plahte, popluna i jastuka, krevetu dodajte prekrivač, dva ili tri ukrasna jastuka manjih ili većih dimenzija te na donji kraj kreveta prebacite vunenu deku ili drugi tekstil slične teksture. Pritom obratite pozornost na dimenzije prekrivača jer je idealan onaj koji lagano dotiče pod.

Kad je riječ o bojama, dizajneri su hit bojama za 2025. proglasili boju lavande, grimiznu boju, maslinasto zelenu te boju maslaca. Tamnije i zagasite nijanse također su doživjele velik povrat nakon razdoblja bijelih zidova i bež nijansi jer pružaju osjećaj ugode i intime. Zbog toga, obojite li prostoriju u neku tamniju nijansu, birajte svjetliji tepih ili prekrivač kako biste kreirali profinjen kontrast.

Dominacija pariškog stila

Štukature ili ukrasne lajsne na zidovima i stropovima posljednjih su godina jedan od najpoželjnijih detalja u interijeru. Upravo je ovaj vid dekoracije prostora karakterističan za elegantne pariške stanove s visokim stropom, čiji se utjecaj nastavlja i u 2025.

Foto: Eugenia Remark/Pexels

Čak se 91% dizajnera interijera slaže s tim kako će pariški trend i ove godine imati velik utjecaj na uređenje domova diljem svijeta. Osim štukatura, zlatnih ogledala i mramornih polica, ovaj stil odlikuju vintage tepisi, često orijentalnog stila te svjetlije i prozračne tkanine u spavaćoj sobi, poput bijelog pamučnog prekrivača.

Foto: Lesnina

Izuzev profinjenog pariškog stila, dizajneri su najavili i povratak dizajna inspiriranog prošlim razdobljima, poput art deco motiva, koje karakteriziraju geometrijski uzorci i raskošna estetika. Također, u ovoj godini prednost daju maksimalizmu naspram minimalizma.

Multifunkcionalnost

Možda tepih na prvu ne djeluje kao multifunkcionalan predmet, no njegove su uloge uistinu višestruke. Primjerice, 2024. godina ponovno je iznjedrila osebujan trend dekoriranja zida slikovitim tepihom, a on se prelijeva i u ovu godinu. No, osim što tepih može poslužiti kao dekoracija, on služi kako biste unutar jednog većeg prostora kreirali različite zone.

Tako stvarate vizualne granice, a prostor i dalje zadržava osjećaj prostranosti i prozračnosti. Dakle, ako imate jedan tepih u dnevnom boravku, drugi dodajte ispod blagovaonskog stola i stolaca kako biste vizualno odvojili te zone. Mnogi dizajneri savjetuju da pritom slijedite određena pravila o veličini tepiha kako ne biste vizualno smanjili prostor.

Foto: Lesnina

Naime, u dnevnom boravku cijela sjedeća garnitura, ili barem prednji dio garniture i fotelje, treba se nalaziti na tepihu. Isto tako, u kuhinji je poželjno tepih postaviti ispod blagovaonskog stola i stolaca, tako da se sve četiri noge nalaze na tepihu. A ako razmišljate o pozicioniranju tepiha u spavaćoj sobi, računajte na to da bi se trebao nalaziti ispod dvije trećine kreveta ili minimalno ispod polovice. Pritom bi širinom trebao pokriti širinu noćnih ormarića.

Prekrivači su također višenamjenski dodatak prostoru jer, pored osnovne funkcije prekrivanja kreveta i dekorativnog izgleda, mogu poslužiti kao lagani pokrivači ili navlake za kauč u dnevnom boravku. Pritom, u nekim trgovinama, poput Lesnine, možete pronaći i praktične prekrivače s dva lica. Uz njih svojoj sobi svakih nekoliko tjedana možete dati nov izgled.

Održivost, kvaliteta i namjena

Odabir namještaja i dodataka za dom izrađenih od održivog materijala više nije samo trend nego svjesna odluka mnogih kupaca, koji na taj način žele smanjiti negativan utjecaj na okoliš.

Foto: Lesnina

Materijali kao što su organski pamuk, vuna, juta i reciklirana vlakna sve su poželjniji izbor zbog minimalnog ekološkog otiska, ali i trajnosti. Primjerice, kvalitetni prekrivač Reig Marti, osim što ima dva lica, izrađen je od recikliranih materijala te se i sam može reciklirati.

Kvaliteta je također bitna pri opremanju doma, posebno kad je riječ o predmetima koji su u svakodnevnoj uporabi, kao što su prekrivač i osobito tepih. Visokokvalitetni komadi ne samo da će trajati dulje nego će zadržati svoj izgled tijekom godina, što znači da ih nećete morati često mijenjati, a time dugoročno postaju isplativiji.

No osim o kvaliteti, prije kupnje treba dobro razmisliti o njihovoj namjeni. Primjerice, ako vam se sviđa tepih visokog flora, a imate malu djecu ili kućne ljubimce, praktičniji odabir za svakodnevno održavanje ipak je tepih niskog flora. Isto tako, ako znate da vam se ujutro ne da svaki put zatezati krevet kako bi izgledao perfektno, razmislite o odabiru debljeg prekrivača koji se ne gužva i koji je dovoljno samo prebaciti preko kreveta.

To su sitnice o kojima nekad ne vodimo računa, ali u konačnici imaju veliku ulogu u našem zadovoljstvu kupljenim proizvodom.