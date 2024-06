Tko kaže da je rock u Hrvatskoj mrtav? Pogledajte ovaj lineup!

Pivovara Medvedgrad u svom dvorištu u Huzjanovoj 36 slavi veliki jubilej na najrokerskiji mogući način, s dva dana nezaustavljivog Brundanja - Craft, Rock & Street Food festivala! Ovaj godišnji event postao je epicentar rock scene u Hrvatskoj, a ni ove godine neće razočarati kad je riječ o akterima – Brundanje okuplja imena koja su obilježila glazbenu scenu.

Foto: SamirCK

Craft, Rock & Street Food te zabava od sumraka do kasno u noć

Prvog dana, 5. srpnja, publika će biti zapljusnuta valom dobrih vibracija uz nastupe Jonathana, Majki i Leta 3. Njihovi tekstovi i glazba već su odavno postali neizostavni dio kolektivne glazbene svijesti, a sad će ponovno oduševiti srca obožavatelja. Jonathan, koji je prošle godine na istoj adresi oduševio publiku i ove godine obećava spektakl i upoznavanje s pjesmama s novog albuma. Goran Bare uz Majke pjesnik je ulice i glas generacija, on nije samo glazbenik - on je ikona. Njegovi duboki, emotivni tekstovi, isprepleteni s nevjerojatnom glazbenom kompozicijom, prerasli su u himne koje su dotaknule srca mnogih. Let 3 ruši granice, probija tabue i otvara vrata prema neistraženim prostorima ljudske mašte. Njihovi stihovi su izazovni, ritmovi zarazni, a scenski nastupi nezaboravni. Ne pristaju na kompromise nego stvaraju vlastiti put kroz glazbu, umjetnost i provokaciju.

To nije sve!

Subota, 6. srpnja, donosi još eksplozivniji lineup s nastupima Savršenih marginalaca, Kojota, Jure Stublića & Filma te Pips, Chips & Videoclipsa. Ovi bendovi ne samo da su oblikovali generacije nego su osvojili značajna mjesta u povijesti domaće glazbe. Savršeni marginalci, četvorka koju čine Suba, Zoki i Šoki iz Hladnog piva te Krmpa iz Deafness By Noize, otvaraju drugu večer, svirajući isključivo prva tri albuma Hladnog piva. Kojoti, legendarni domaći blues rokeri, i ove će godine podsjetiti na nezaboravne glazbene trenutke. Moderni pop sastav Pips, Chips&Videoclips poziva vas da pripremite glasnice jer vas uz Pipse, predvođene legendarnim Ripperom, očekuju s repertoarom koji publika obožava. Jura Stublić & Film još je jedan od glazbenika i kantautora čiji su hitovi obilježili generacije. Od emotivnih balada do energičnih rock himni, Stublić će vas provesti kroz širok spektar emocija i glazbenih senzacija te učiniti sve da Brundanje dugo pamtite.

Širok izbor piva po 3 € i street food gozba za prste polizati

Osim uz vrhunsku glazbu, pivovaru ćete moći iskusiti na još nekoliko načina: na povijesnu turu kroz pivovaru povest će vas Purgerica aka Grička vještica i to oba dana oko 18h, a žeđ ćete moći ugasiti birajući između više od 10 vrsta Medvedgrad piva. Premijerno ćete upoznati Fantom 42, mountain IPA-u i Četiri dečka, session lager, treće pivo u seriji od pet piva koja pričaju Medvedgrad priču povodom 30. obljetnice. Odlična vijest je da je cijena baš svih piva u ponudi 3 €, a osim širokog izbora piva u ponudi vas očekuju i kokteli. Vrhunski street food zadovoljit će svačije nepce. Picnicova ekipa stiže s mora već drugi put, baš kao i M Brothers sa svojom ponudom burgera. Fidel Gastro poznati je zagrebački restoran, a kako se snalaze u street food verziji, otkrit ćemo na Brundanju. Ovogodišnje otkriće s Pizza festivala svakako je Zagyland pizza, koja također stiže u dvorište pivovare, a nakon slanog dolazi slatko, i to kakvo - Ferdinand knedle - kad probate jednu, doći ćete po još!

Foto: SamirCK

Metropola hrvatskog rocka vas čeka

Plaćanje na Brundanju bit će isključivo cashless, svim karticama. Parkiranje je osigurano, no broj mjesta je ograničen, pa sugeriramo da dođete malo ranije – ulaz se otvara u 17 sati. Okupite prijatelje i dođite u dvorište Pivovare Medvedgrad 5. i 6. srpnja 2024., u metropolu hrvatskog rocka, jer taj vikend se ne propušta! Nabavite svoje ulaznice na vrijeme, dostupne su na entrio.hr, a sve novosti možete pronaći na linku.