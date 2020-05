Top 5 savjeta koji će promijeniti način na koji kupujete

Svi znamo koliko nam je svaka kuna važna, pa ako želite uštedjeti na nekim stvarima, možda biste prilikom idućeg odlaska u šoping mogli primijeniti ove praktične ideje. Evo nekoliko savjeta kako možete obaviti kupnju na jednostavniji i povoljniji način za svoj džep.

1. Složite šoping-listu prema odjeljcima u trgovini

Prije odlaska u trgovinu nerijetko sastavljamo popis potrepština koje treba kupiti, no često se zna dogoditi da ga zaboravimo ponijeti. Nasreću, bez mobitela ne idemo nikamo, pa eto prilike da ga iskoristite i prilikom kupnje. Praktična i uvijek pri ruci, Kauflandova aplikacija olakšava vam svakodnevicu i donosi više užitka prilikom kupnje. Ondje možete pronaći sve informacije o njihovoj raznovrsnoj ponudi, ali i lokaciji trgovina, a ako izradite korisnički račun, aplikacije vas obavještava o omiljenom proizvodu na akciji. Osim toga, tamo možete pronaći i bazu recepata, a sastojke iz njega stavite na popis za kupnju. Dobro ste pročitali, aplikacija vam nudi i mogućnost kreiranja šoping liste jednim klikom. Evo kako to izgleda:

Foto: Screenshot/Kaufland

2. Osmislite tjedni jelovnik na temelju sniženja

Ako želimo uštedjeti koju kunu, onda nam listanje kataloga i praćenje proizvoda na akciji nisu nepoznanice. Trgovine s robom široke potrošnje svakog tjedna izdaju nove kataloge, pa tako možemo kupiti pojedine proizvode po nižoj cijeni. Uz pomoć Kauflandova kataloga, osmislili smo tjedni jelovnik s akcijskim proizvodima za četveročlanu obitelj:

Ponedjeljak - za doručak napravite sendviče sa svježim krem sirom, salamom i sirom. Špagete bolonjez s mljevenim mesom pripremite za ručak, a navečer pojedite gotovu salatu od tune.

- za doručak napravite sendviče sa svježim krem sirom, salamom i sirom. Špagete bolonjez s mljevenim mesom pripremite za ručak, a navečer pojedite gotovu salatu od tune. Utorak - svježi kravlji sir na krumpirovom kruhu idealan je za dobro jutro, a ručku bi odlično pristajalo varivo od graha iz konzerve s kobasicom. Navečer pojedite kruh, paštetu i topljeni sir.

- svježi kravlji sir na krumpirovom kruhu idealan je za dobro jutro, a ručku bi odlično pristajalo varivo od graha iz konzerve s kobasicom. Navečer pojedite kruh, paštetu i topljeni sir. Srijeda - za doručak skuhajte hrenovke i popijte kefir, a za ručak pripremite svinjski gulaš s rižom. Uvijek možete napraviti mjesta za ''cheat meal'' pa se predvečer zasladite palačinkama s čokoladnim namazom.

- za doručak skuhajte hrenovke i popijte kefir, a za ručak pripremite svinjski gulaš s rižom. Uvijek možete napraviti mjesta za ''cheat meal'' pa se predvečer zasladite palačinkama s čokoladnim namazom. Četvrtak - dan može početi pahuljicama s mlijekom, a za ručak napravite popečke od tikvica te ih poslužite uz vrhnje. Voćna salata od lubenice, breskve i grožđa bit će idealna za završetak dana.

- dan može početi pahuljicama s mlijekom, a za ručak napravite popečke od tikvica te ih poslužite uz vrhnje. Voćna salata od lubenice, breskve i grožđa bit će idealna za završetak dana. Petak - za doručak skuhajte hrenovke i popijte kefir. Rezervirajte ručak za pastrvu s povrćem, a predvečer pripremite gotove torteline sa špinatom.

- za doručak skuhajte hrenovke i popijte kefir. Rezervirajte ručak za pastrvu s povrćem, a predvečer pripremite gotove torteline sa špinatom. Subota - vikend počnite voćnim jogurtom, a za ručak uveselite mlađe članove obitelji, pa spremite pržene krumpiriće i pileće dinosaure. Večera može proći uz dobar film i pečene mrkve kao zdrave grickalice.

- vikend počnite voćnim jogurtom, a za ručak uveselite mlađe članove obitelji, pa spremite pržene krumpiriće i pileće dinosaure. Večera može proći uz dobar film i pečene mrkve kao zdrave grickalice. Nedjelja - za doručak prigrizite šunku i feta sir. Nedjeljom smo svi najčešće za stolom pa napravite malo bogatiji ručak - juhu od cvjetače, pohana pileća prsa uz prilog po želji te salatu od rajčice. Na kraju se zasladite uz neki desert. Dan završite laganim jogurtom.

Foto: Guliver/Shutterstock

U Kauflandovoj se ponudi može pronaći velik izbor akcijskih proizvoda, pa tako vaši obroci mogu i uz uštedu biti raznovrsni. Osim uobičajenih namirnica po redovno niskoj cijeni, ovdje možete pronaći sve što vam treba za kućanstvo.

3. Napravite zalihu baznih proizvoda jela

Koliko vam se puta dogodilo da ste imali želju napraviti neko jelo ili slasticu, ali vam je nedostajao jedan sastojak, pa ste na kraju odustali od cijele zamisli? Kad je riječ o pripremanju hrane, postoje proizvodi koji čine bazu u mnogim receptima, kao što su vrhnje za kuhanje, maslac, vrhnje za šlag i slično. S obzirom na to da se zbog učestalosti korištenja brzo troše, a cijene im uobičajeno znaju biti vrlo visoke, ako ih uočite na akciji, svakako uzmite nekoliko komada više.

Osim što ćete u bilo kojem trenutku moći skuhati ili ispeći ono što želite, proći ćete jeftinije i uštedjeti novac. Ovo vrijedi i za ostale stvari u domu poput higijenskih i drugih potrepština, pa uvijek birajte trgovinu u kojoj možete kupiti sve što vam je potrebno za kućanstvo. Svježe namirnice treba kupovati redovito, a zalihe raditi samo s određenim dijelom proizvoda.

4. Razmislite koje voće i povrće ima dulji rok trajanja

Bez obzira na to nalaze li se na akciji, pojedino voće i povrće ne biste trebali kupovati u velikim količinama jer vrlo lako može istrunuti. U protivnom ćete ga se morati riješiti, što znači da ste ''bacili'' novac u vjetar. Voće koje bez problema može dulje stajati je jabuka, a ako je čuvate u hladnjaku, jestiva je i nakon nekoliko tjedana. Isto vrijedi i za citrusno voće poput limuna, limete ili naranče.

Najdugotrajnije je povrće češnjak, a može izdržati i nekoliko mjeseci ako se čuva na suhom i tamnome mjestu. Luk ima jednake uvjete skladištenja, a kupus u hladnjaku može izdržati i do dva mjeseca. Većina korjenastog povrća također ima dulji vijek trajanja, pa tako, primjerice, krumpir u smočnici može izdržati četiri mjeseca.

Foto: Kaufland

5. Ne zaboravite prednost konzervirane hrane

Svježa hrana uvijek se smatrala zdravijom od, primjerice, one zamrznute ili konzervirane, no istraživanja su pokazala kako ova hrana nužno nije lošija od one svježe. Osim što je cjenovno prihvatljivija, pa tako, primjerice, kukuruz, grah ili gljive možete pronaći po nižoj cijeni, glavna je prednost konzervirane hrane dug vijek trajanja.

Hrana u ovom obliku može ''izdržati'' i nekoliko desetljeća te se konzerve normalno mogu konzumirati ako su pravilno skladištene i neoštećene. S druge strane, većina ih je izrađena od recikliranog čelika, koji se može ponovno preraditi, pa se tako brinemo o očuvanju okoliša. Također, riječ je o relativno maloj porciji hrane, zbog čega se sprečava nepotrebno bacanje velikih količina.

Sigurni smo kako će vam ovi savjeti pomoći da uštedite novac, ali i da obavite što praktičniju kupnju. A koji su vaši trikovi?

Učinite kupnju što jednostavnijom i lakšom te sve proizvode za kućanstvo potražite na jednome mjestu. Birajte povoljno i pogledajte aktualni Kauflandov katalog ovdje.