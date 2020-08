Top 5 stvari koje nas na svakom ljetovanju dovode do ludila

Napokon je došlo vrijeme za predah. Trenutak kad ćemo potrpati ljetne stvari u kufer i uputiti se u neke južnije krajeve. Ali, naše oduševljenje ne traje dugo jer već prvi dan ljetovanja naslućujemo da ovo neće biti odmor kakvom smo se nadali

<p>Šef vas gnjavi cijelu godinu, puna vam je kapa svega i jedva ste dočekali <strong>zasluženi odmor</strong>? U ovom se ljetnom filmu svake godine nađu mnogi Hrvati i baš kad pomisle da će napokon odahnuti – odmor se pretvori u nešto sasvim deseto. Donosimo vam <strong>pet situacija</strong> u kojima smo se svi barem jednom zapitali: A zašto baš ja?</p><h2>1. Smještaj iz pakla</h2><p>Antiša vam je poslao najbolje fotke svog apartmana, a vi ste ga po dolasku u ''vilu'' jedva prepoznali? U tom ste trenutku shvatili da ste nasjeli na <strong>klikbejt</strong> i da imate dvije opcije: <strong>a)</strong> tražit ćete novi smještaj ili <strong>b) </strong>skrasit ćete se u Antišinom ''novom, luksuznom'' apartmanu. Naravno, odabirete opciju ''a'' i krećete u <strong>cjenkanje s iznajmljivačima</strong> okolnih smještaja. Scenarij je uglavnom ''drž', ne daj'' sve do trenutka kad netko od njih ne pristane na kompromisnu cijenu. Napokon! Dobili ste ključ apartmana u ruke, ali više ne možete stajati na nogama, vrućina vam je udarila u glavu i odlučite<strong> prespavati </strong>prvi dan svog ljetnog ''odmora''.</p><h2>2. Rezervacija ručnikom</h2><p>Drugi dan se budite poletni, spremni za nove pobjede i sigurnim hodom koračate ka plaži, ali tamo vas čeka novo iznenađenje - <strong>hrpa ručnika</strong>, a nigdje ljudi. Naravno, riječ je o popularnoj metodi <strong>rezervacije mjesta </strong>na plaži ostavljanjem ručnika, koju pojedinci još uvijek prakticiraju. Oni koji su dovoljno <strong>neustrašivi </strong>jednim će potezom maknuti ručnike i staviti svoje, dok će većina nas <strong>''ziheraša''</strong> promrmljati sebi u bradu i pokunjeno potražiti drugo mjesto koje je, očekivano, najudaljenije od mora.</p><h2>3. ''Opuštanje'' na plaži</h2><p>Zbog djece, roditelji često biraju <strong>popularna ljetna okupljališta</strong> kako bi najmlađi mogli uživati sa svojim prijateljima. Nažalost, ono što je super klincima, ponekad predstavlja noćnu moru za roditelje. Na godišnji ste otišli s namjerom da malo <strong>odmorite misli</strong>, ali uz stalno vrisku, to vam se sada čini kao <strong>nemoguća misija</strong>. Još ako vam frendovi ostave svoje klince na čuvanje dok oni ''skoknu'' do dućana, sljedeća dva sata predstavljaju još jedan test za vaše živce. A kad napokon stignete na <strong>romantičnu plažu </strong>sa svojim dragim ili dragom, dijete vas naglo <strong>probudi iz sna</strong> i žica za sladoled. </p><h2>4. Neželjena ''tetovaža''</h2><p>Ako ste <strong>svijetle puti</strong>, sunčanje i postizanje preplanulog tena za vas svake sezone predstavljaju pravi izazov. Kako se i ove godine ne biste vratili doma i slušali komentare <strong>''A gdje ti je boja?</strong>'', odlučili ste se mazati svime i svačim ne biste li malo potamnili. Međutim, sredstvo za <strong>brzo tamnjenje </strong>ovog je puta djelovalo ''prebrzo'' pa ste nakon sat i pol ležanja na suncu, skinuli naočale i doživjeli još jedan ljetni šok. Nemili je to scenarij s kojim se pojedinci suočavaju svake godine, a još veće muke nastanu ako na trenutak sklopimo oči i probudimo se za tri sata. Ups!</p><h2>5. Muke ljetne terase</h2><p>Na kraju dana, sve što želite je istuširati se i večerati na preplaćenoj terasi s djelomičnim pogledom na more. Ali, ni to vam ne može poći za rukom uz <strong>dosadne komarce</strong> koji uvijek lete baš na vas. Budući da napadaju ''ekipno'', vaše ruke i noge često su platno na kojem ostavljaju svoje tragove. Zato se osigurajte na vrijeme i spriječite neugodne posljedice. Naprimjer, primjenom <a href="http://bit.ly/3h6kPWC" target="_blank">Belodin A derm gela</a><strong> </strong>unutar nekoliko minuta <strong>ublažit ćete svrbež i nadraženost</strong> kože, a može vam pomoći i kod osipa te lakših opeklina od sunca. Uz to je i bezbojan te ne masti kožu i odjeću. Tako u miru možete nastaviti uživati u onim danima koji su pred vama.</p><p>Napišite nam koje vas situacije najviše dovode do ludila i što biste ovog ljeta htjeli izbjeći?</p><p> </p><p><em>Plaćeni oglas o lijeku</em></p><p>Belodin A derm sadrži dimetindenmaleat. Gel za lokalnu primjenu. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika<strong>.</strong></p>