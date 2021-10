U proteklih nekoliko mjeseci došlo je do poskupljenja novih automobila zbog cjelokupne situacije s nedostatkom elektroničkih komponenti, narušenim opskrbnim lancima te otežane isporuke i dugih rokova čekanja.

Rabljena vozila također prate trend rasta, ali u Hrvatskoj taj rast je malo sporiji nego u drugim zemljama EU, tvrdi direktor prodaje AutoZubaka Antonio Novak, s kojim smo razgovarali o trenutnoj situaciji u autoindustriji, ali i o prognozama za buduća poslovanja.

Posljedice nestašice čipova

Nedostatak čipova i općenito elektroničkih sklopova uzdrmao je autoindustriju. Došlo je do lančane reakcije, pa tako sad kupci na novo vozilo čekaju od 150 do 400 dana, a prije je bilo uobičajeno čekati od 45 do 90 dana. Nemogućnost normalne isporuke novih vozila polako utječe i na cijene rabljenih vozila.

Nije samo autoindustrija pogođena nestašicom čipova nego sve industrije u kojima je taj element sastavna komponenta i zato se vjeruje da će se situacija s nedostatkom čipova kad-tad morati normalizirati. Optimistične prognoze kažu da će to biti sredinom 2022. godine, a oni manje optimistični predviđaju to tek za kraj iduće ili čak početak 2023. godine.

- U ovom trenutku u fokusu javnosti su automobili kao svima poželjan i nužan proizvod, ali za nekoliko mjeseci istim ćemo intenzitetom govoriti o nedostatku hladnjaka, tableta, pametnih telefona i satova... Na svu sreću, mi u AutoZubaku svoje smo nabavne kanale i prodajne procese prilagodili trenutnoj situaciji i još možemo zadovoljiti većinu potreba kupaca, bilo da je riječ o kupnji novih ili rabljenih vozila - pojašnjava direktor prodaje.

Pravo vrijeme za kupnju rabljenih automobila

Iako situacija u autoindustriji postaje sve teža, direktor prodaje vozila tvrdi da naše tržište još nije u većoj mjeri reagiralo na poskupljenje rabljenih automobila, kao što je to, primjerice, slučaj na zapadnoeuropskim tržištima.

- Sa sigurnošću mogu potvrditi da je sad pravo vrijeme za kupnju rabljenih vozila jer, dok god se ne normalizira isporuka novih vozila, cijene rabljenih imat će tendenciju rasta - objašnjava.

Zanimalo nas je i koja rabljena vozila Hrvati najviše kupuju, ali čini se da nema nekog pravila. Direktor prodaje ipak ističe da trendovi kupnje idu u smjeru SUV i Crossover modela, pri čemu kod rabljenih vozila prednjače modeli Volkswagen T-Roc, T-Cross, Škoda Kodiaq i Karoq te kod Audija Q modeli, i to od Q2 pa do super atraktivnih modela Q7 i Q8.

- Svakako valja spomenuti i bestseler tržišta rabljenih vozila, super popularni Golf sedme i osme generacije, te Škodu Octaviju, koji su kod hrvatskih kupaca „sigurna valuta“ i dobro uložen novac. Uz marke Volkswagen koncerna, koje ujedno zastupamo, naša ponuda rabljenih vozila proteže se na jednako tako atraktivne ostale marke i modele vozila, poput Renaulta Megane, Clio i Kadjar, Nissana Qashqai, Opela Astra, Peugeota 3008, 5008 i 208, premium marke BMW Serije 3 i Serije 5 te Mercedesa klase C i E - kaže.

S obzirom na situaciju u kojoj se nalazi cijelo svjetsko tržište automobila, gdje se vozila ponekad čekaju i do godinu dana, Antonio Novak ističe da je ipak trenutno najisplativiji onaj model automobila koji možete odmah kupiti i odvesti kući.

Online kupnja

S obzirom na to da još vladaju pandemijski uvjeti, kupcima je stalo do njihova zdravlja, a mnogi vole i komociju, pa se online kupnja automobila sve više čini kao trenutno najisplativije rješenje. Iz tog nas je razloga zanimalo je li takva kupnja kod nas dovoljno pouzdana i sigurna.

- Na našoj internetskoj stranici svako vozilo prije kupnje kupac može detaljno pogledati izvana i iznutra u tehnici 360 stupnjeva, provjeriti cjelokupnu servisnu povijest vozila te financirati vozilo jednokratnom uplatom ili ostalim načinima financiranja, kao što su kredit ili leasing. Nakon završetka postupka financiranja ili uplate vozila, u roku od najkasnije 24 sata, vozilo je spremno za isporuku - govori direktor prodaje.

Recimo i to kako je AutoZubak bio jedan od začetnika ovakve vrste kupnje kad je 2017. godine izvršio prvu takvu prodaju. Do sada su dosegnuli iznimno visoku razinu online ponude, u što se možete uvjeriti na njihovim službenim stranicama.