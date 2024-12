Tri biljke koje se najčešće povezuju s jačanjem imuniteta: Znate li koje su?

Za dobar imunitet ne treba puno, no oduvijek nam je bilo teško sačuvati ga, posebice u zimskim mjesecima. Najčešći razlozi su posljedice modernog vremena - brz život, stres, izostanak fizičke aktivnosti, nedostatak sna, pušenje i alkohol... Osim toga, čini nam se kako u ovim blagdanskim razdobljima maksimalno zanemarujemo svoje zdravlje te bez mnogo razmišljanja pribjegavamo neredovitoj, ali i nezdravoj prehrani. Snažan imunitet trebamo podržati pravilnom prehranom i odabirom ključnih namirnica, zbog čega vam u nastavku donosimo tri moćne biljke koje su od pamtivijeka poznate po pozitivnim učincima na ljudski organizam.

Prirodni saveznik u očuvanju zdravlja

Ova biljka djeluje kao prirodni antibiotik, pomažući organizmu u borbi protiv infekcija. Poznata i kao indijski šafran, kurkuma se koristi tisućama godina u tradicionalnoj medicini zbog izuzetnih ljekovitih svojstava. U njoj se nalazi glavni aktivni spoj kurkumin - snažan antioksidans i protuupalni biološki spoj koji pomaže neutralizirati slobodne radikale, koji oštećuju stanice i slabe imunološki sustav. Poznato je i da kurkuma potiče proizvodnju T-stanica, vrste bijelih krvnih stanica koje igraju temeljnu ulogu u imunološkom sustavu.

Foto: Shutterstock

Kurkuma također potiče zdravlje jetre i jačanje crijevne flore, a osim toga što jača imunitet, ona pridonosi zdravlju kože, dišnih putova i probavnog sustava. Ova biljka najčešće se koristi kao začin u jelima, a redovitom konzumacijom smanjuje se rizik od prehlade i gripe. Kako biste postigli bolju apsorpciju, koristite je u kombinaciji s crnim paprom.

Biljka koja stvara otpornost

Za ovu gomoljastu biljku sigurno ste svi čuli, a zadnjih nekoliko godina postala je neizostavna u borbi protiv raznih simptoma i bolesti. Đumbir se već tisućama godina koristi kao začin, ali i lijek koji je poznat po svojoj moći jačanja imuniteta. Karakterističan pikantan, pomalo ljutkast okus, dolazi iz njegovoga glavnog bioaktivnog sastojka - gingerola, koji je zaslužan za protuupalna i antioksidativna svojstva, koja pomažu organizmu u eliminiranju toksina. Također, pokazao se kao odličan saveznik u borbi protiv prehlade i gripe, olakšavajući simptome kao što su kašalj i grlobolja.

Foto: Shutterstock

Đumbir stimulira cirkulaciju, osiguravajući bolji dotok kisika i hranjivih tvari do svih stanica, a antibakterijsko djelovanje smanjuje rizik od infekcija. Nerijetko se koristi u čajevima i napicima koji djeluju osnažujuće i umirujuće, što je danas izuzetno važno za održavanje jakog imuniteta. Redovito korištenje đumbira pridonosi jačanju otpornosti na sezonske bolesti.

(P)ostanite snažni uz ehinaceju

Ehinaceja je biljka koja se upotrebljava u prirodnoj medicini, a najčešće se koristi za prevenciju i liječenje prehlada i gripa. Njezini aktivni spojevi, poput alkilamida i polisaharida, stimuliraju proizvodnju bijelih krvnih stanica, za koje smo već spomenuli da su ključne u obrani organizma. Ehinaceja djeluje protuupalno i potiče brži oporavak kod infekcija. Antibakterijsko i antivirusno djelovanje čini je izuzetno korisnom u borbi protiv sezonskih bolesti te se redovitom uporabom može smanjiti učestalost prehlada.

Foto: Shutterstock

Ova biljka također pridonosi zdravlju dišnih putova, a pomaže u ublažavanju simptoma poput kašlja i grlobolje. Najčešće se nalazi u čajevima, tinkturi i dodacima prehrani te je popularna i zbog sposobnosti da ubrza zacjeljivanje rana. Djeca je također mogu koristiti, no dozu treba prilagoditi uzrastu.

Kraljica imuniteta u kapsuli

U ovim zimskim mjesecima manje su nam dostupni svježe sezonsko voće i povrće, pa je preporučljivo vitamine i minerale za osnaživanje imuniteta dopuniti kvalitetnim dodacima prehrani i tako osigurati sebi snažan štit protiv infekcija. Zanimljivo je kako samo jednom dozom pravog dodatka prehrani možete unijeti jednaku količinu vitamina C kao da ste ogulili i pojeli 33 mandarine! Upravo tu dozu od 1000 mg vitamina C u jednoj vrećici sadrži PLIVIT® C 1000 PLUS, kombinacija tri dokazano moćna borca za imunitet – vitamina C, vitamina D i cinka u snažnim dozama. Dodatak uz to sadrži prirodne antioksidanse bioflavonoide, koji dodatno pospješuju učinak vitamina C.

Foto: Plivit/PR

Uz njega snažno stoji PLIVIT® IMUNO BOOSTER, koji mudro kombinira snagu ljekovite ehinaceje s vitaminima C i D te cinkom i tako čini organizam jačim u borbi protiv virusa i bakterija. Ovo su želučanootporne kapsule nove generacije, bez alergena,

umjetnih boja i konzervansa, koje ne sadrže šećere, pa su prikladne za dijabetičare i vegetarijance. U situacijama pojačanog stresa, nepravilne prehrane, nedovoljno sna, u sezoni učestalih respiratornih infekcija poput prehlade ili gripe - neka Plivit® Imuno Booster bude booster doza podrške vašem imunitetu.

Izborom Plivit vitamina i minerala budite sigurni u kvalitetu i vrhunski sastav, jer iza Plivita stoji kompanija PLIVA sa stoljećem iskustva u skrbi za pacijente. Uzimajte redovito jedan od Plivita i osigurajte sebi bezbrižnu zimu dalje od prehlade ili gripe.

Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane te zdravog načina života.