Sigurno ste barem jedanput čuli ili pročitali u vijestima da je žena bila već u 20. tjednu trudnoće, a da to nije znala ili, u rijetkim slučajevima, da je to shvatila tek kad su počeli trudovi. Iako na prvu zvuči vrlo neobično - zapravo nemoguće - takvi su slučajevi stvarni i postoje razlozi zbog kojih dolazi do toga.

Riječ je o tzv. nevidljivoj ili kriptičnoj trudnoći, u kojoj najčešće nema klasičnih simptoma poput jutarnje mučnine, natečenih gležnjeva i tipičnog trudničkog trbuha. Većina žena u takvoj trudnoći otkrije da su trudne tek oko 20. tjedna trudnoće - prema istraživanju objavljenom u Journal of the Royal Society of Medicine, to se događa u otprilike jednoj na svakih 475 trudnoća.

Kako dolazi do takve trudnoće?

Nekoliko je razloga zbog kojih žene u takvim slučajevima ne primijete trudnoću ranije - jedan od njih neredovita je mjesečnica, na koju su se neke žene naviknule budući da im ona inače zna izostati po nekoliko mjeseci. To je česta pojava kod žena s policističnim jajnicima ili onih u perimenopauzi (razdoblje prije menopauze, u kojemu mjesečnica počinje izostajati, ali opet se pojavi nakon nekoliko mjeseci), pa tako izostanak mjesečnice ne povezuju s trudnoćom jer to smatraju normalnim.

S druge strane, i redovita krvarenja, odnosno tzv. lažna menstruacija, tijekom prvih nekoliko mjeseci trudnoće nisu neuobičajena, pa žene koje imaju redovitu mjesečnicu pretpostave da je riječ o tome. Iako je krvarenje možda drugačije od mjesečnice, oskudnije i nepredvidivo, pomisle samo da je riječ o takvom razdoblju u kojem je mjesečnica "čudnija", te ne vide razlog da to provjere kod ginekologa.

Nadalje, trudnički se trbuh kod nekih žena ne pojavi sve do 5. ili 6. mjeseca. To ovisi o mnogim čimbenicima, a neki od njih su građa tijela i način nošenja. Primjerice, kod nekih je žena maternica dublje u zdjelici, pa trbuh ne raste odmah prema naprijed. A kod nekih je beba manja ili imaju manju maternicu. Osim toga, trbuh se u prvoj trudnoći pokazuje kasnije nego u drugoj, trećoj i svakoj sljedećoj, pa se tako kod prvorodilja najčešće neće pojaviti sve do 4. ili 5. mjeseca, a u svakoj sljedećoj trudnoći bit će ranije vidljiv jer su mišići već rastegnuti.

Još jedan simptom trudnoće svakako su udarci bebe u maternici, koje ne mora svaka trudnica osjetiti jer to ovisi i o položaju posteljice. Čak i ako osjete udarce, a trbuh nije vidljiv i neki drugi simptomi su izostali, žene, nesvjesne trudnoće, pripišu taj osjećaj plinovima u crijevima ili sličnim tegobama. Naravno, i drugi simptomi mogu izostati - neke žene nemaju mučnine, otekle noge, ne debljaju se (ili pak imaju višak kilograma, pa debljanje ne pripisuju trudnoći) niti imaju slične uobičajene pokazatelje, pa se zaista iznenade kad otkriju da za tri ili četiri mjeseca stiže beba. Osim toga, neki testovi na trudnoću mogu se pokazati lažno negativnima zbog hormonalne neravnoteže u žena ili pogrešnoga korištenja, pa je i to jedan od razloga što žene ignoriraju neke simptome.

Rani simptomi na koje treba obratiti pozornost

Izostanak mjesečnice svakako je jedan od najranijih pokazatelja trudnoće, osobito ako je inače redovita. No on se ne mora očitovati kod svake žene - i u trudnoći može biti krvarenja koje je lako zamijeniti za mjesečnicu. Pojačan umor i mučnine također su česti simptomi nakon kojih ćete možda htjeti napraviti test na trudnoću.

Jedan od simptoma su i promjene na grudima (povećanje, tamnije areole i izraženije vene) te njihova osjetljivost. Osim toga promjene raspoloženja, češće mokrenje, promjene u prehrambenim navikama i osjetljivost na određene mirise također mogu biti pokazatelji koje valja uzeti u obzir. U svakom slučaju, primijetite li neke od tih simptoma, a niste sigurni što znače, napravite test na trudnoću ili se posavjetujte s ginekologom - odgovor uvijek postoji.