U Hrvatskoj svaki dan 37 umrlih od raka: Po uzoru na uspješnije, krećemo mijenjati sustav

Naš vodeći onkolog upozorava građane i onkološke bolesnike da ne odgađaju odlaske liječnicima zbog pandemije koronavirusa kako ne bi postali kolateralne žrtve virusa. Naime, u Hrvatskoj čak svaka treća osoba dobije rak

<p>Broj oboljelih od raka u Hrvatskoj je svake godine sve veći, a očekuje se dodatan porast zbog starenja stanovništva. Svakog dana 67 hrvatskih građana sazna da boluje od raka, što je <strong>24.000 ljudi godišnje</strong>, od kojih 13.000 i umire. Prema statističkim podacima, veću smrtnost od nas u Europi imaju samo Mađari.</p><p>Zato smo razgovarali <strong>dr. Eduardom Vrdoljakom</strong> iz KBC-a Split, našim vodećim onkologom i šefom radne skupine koja je stvorila Nacionalni plan za borbu protiv raka. On rješenje vidi u sustavu praćenja ishoda liječenja, kakav u svome zdravstvu imaju Švedska i druge vodeće zemlje koje imaju osjetno bolje rezultate u liječenju raka u odnosu na Hrvatsku.</p><p>Dr. Vrdoljak govori nam kako smo zbog Covid-19 krize zaboravili na stalne životne i zdravstvene probleme, odnosno na one s kojima živimo vječno. Jedan od njih je i rak.</p><p>Mnogo je razloga zbog kojih su onkološki bolesnici odgodili preglede u vrijeme Covida-19 - strah od infekcije, previše medijskih informacija o virusu, preopterećen zdravstveni sustav i sl.</p><p>- Ako budemo imali veću smrtnost od raka od uobičajene te dodatne smrti zbog kasnije dijagnoze i posljedično lošijih ishoda liječenja, morat ćemo pribrojiti te smrti onima umrlim od Covid-19 infekcije – <strong>kolateralne žrtve</strong> - govori dr. Vrdoljak.</p><h2>U Hrvatskoj se rak prekasno otkriva</h2><p>S obzirom na naprednije zemlje, Hrvatska zaostaje u prevenciji i ranom otkrivanju raka, odnosno ljudi u pravilu prekasno dolaze na preglede i time si bitno umanjuju šanse za preživljavanje.</p><p>Unatoč obrazovanim i posvećenim medicinskim djelatnicima, zdravstvena edukacija te onkološka multidisciplinarna skrb<strong> nisu na zadovoljavajućoj razini.</strong></p><p>- Imamo izrazito <strong>obrazovane liječnike</strong>, posvećene i <strong>predane medicinske sestre</strong> i druge zdravstvene djelatnike pojedinačno, no zamjetan je prostor za jačanje kvalitetne organizacije, te uvođenje praćenja i kontrole kvalitete ishoda. Za dobrobit pacijenata, svi zajedničkim snagama moramo <strong>uspostaviti nacionalni, pa i europski sustav,</strong> unutar kojega možemo razmjenjivati spoznaje, iskustva i znanja, te unaprijediti rezultate liječenja - objašnjava dr. Vrdoljak.</p><h2>Centralizacija djelatnosti dio je rješenja</h2><p>Taj problem nastoji se riješiti <strong>Nacionalnim planom za borbu protiv raka (NPPR)</strong>, koji bi efikasnije organizirao i umrežio onkološki sustav te potaknuo investicije u skupu <strong>onkološku radioterapijsku infrastrukturu</strong>.</p><p>- Radeći na planu, shvatili smo da se najveće poboljšanje može postići kroz investiranje u onkološku infrastrukturu – digitalizaciju onkologije, registre, baze sirovih podataka na temelju kojih ćemo moći pratiti, izvještavati te uspoređivati različite regije, ustanove, liječnike, zemlje..., o različitim ishodima liječenja i tako, kroz kompeticiju i usporedbu, u konačnici dobiti bolje rezultate za sve naše pacijente - govori dr. Vrdoljak.</p><h2>Potrebni su nam centri izvrsnosti</h2><p>Zapadnoeuropske zemlje već imaju odlično profilirane<strong> "centre izvrsnosti"</strong>, odnosno zdravstvene ustanove koje su specijalizirane za liječenje određene vrste bolesti, te takvi bolesnici ciljano dolaze k njima svjesni da će tamo imati najbolje šanse za uspješno liječenje. Istu želju imaju i bolesnici u Hrvatskoj, što je potvrdilo istraživanje Hrvatskog onkološkog društva. No kako bismo otkrili koji su centri izvrsnosti kod nas, moramo početi <strong>pratiti ishode liječenja.</strong></p><p>- Tko se ne bi liječio kod, primjerice, onkologa specijaliziranog za karcinome glave i vrata, koji se s takvom dijagnozom susreće svakodnevno, educira i razvija svoje vještine? Ili će radije otići u obližnju bolnicu kod liječnika koji se sreo s tom bolešću manji broj puta, pa nema ni odgovarajuće znanje niti iskustvo za zahtjevno i često vrlo kompleksno onkološko liječenje - pita se dr. Vrdoljak.</p><h2>Imamo i radioterapijski problem</h2><p>Radioterapija se kao metoda liječenja koristi kod više od <strong>60% onkoloških pacijenata</strong>, odnosno na svakih 1000 pacijenata s rakom njih 640 bit će liječeno radioterapijom. No takav oblik liječenja ima velika početna ulaganja, zbog čega se NPPR-om prvi put u našoj povijesti planira sveobuhvatno rješavanje tog problema. U planu je nabavka i optimalna distribucija <strong>15 linearnih akceleratora.</strong></p><p>- Budući da Hrvatska spada u zemlje koje bilježe više pušačkih tumora i kasniju dijagnozu bolesti, potreba za radioterapijom još je veća nego u bogatijim zemljama. No da bi se to ostvarilo, potrebno je optimizirati postojeće resurse, pogotovo ako znamo da smo s <strong>3,5 uređaja na milijun stanovnika </strong>prilično ispod europskog prosjeka od 5,3 uređaja na milijun stanovnika.</p><h2>Multidisciplinarni tim umjesto jednog liječnika</h2><p>Potencijalno najučinkovitiji način unapređenja uspješnosti liječenja raka u Hrvatskoj jest uspostava multidisciplinarnih onkoloških timova, koji liječenje mogu <strong>poboljšati i za 10%</strong>. </p><p>- Umjesto da jedan liječnik odlučuje o sudbini jednog pacijenta, želimo da bolesnika pregleda multidisciplinarni tim, definira optimalni cilj i strategiju liječenja te tako poboljša ishode i smanji vjerojatnost medicinskih grešaka - govori dr. Vrdoljak.</p><p>Takav tim donosi odluke o racionalnoj dijagnostičkoj obradi pacijenta, čime se omogućuje brža obrada i efikasnije liječenje pacijenta sa zloćudnom bolešću. Dr. Vrdoljak kaže da Nacionalnim planom za borbu protiv raka žele osigurati da <strong>2030. godine</strong> devet od deset onkoloških pacijenata bude liječeno od strane multidisciplinarnog tima<span lang="HR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%">.</span></span></p><p>Budući da je <strong>Hrvatska druga najlošija zemlja</strong> u EU <strong>po stopi smrtnosti od raka</strong>, nužno je što prije usvojiti praksu i strategije vodećih zemalja u praćenju i analizi ishoda liječenja. Nedavno su <strong>Inovativna farmaceutska inicijativa </strong>i <strong>Europsko udruženje inovativnih farmaceutskih kompanija </strong>organizirali i <strong><a href="http://treatmentoutcomes.eu/" target="_top">konferenciju </a></strong>na kojoj je istaknuto kako praćenje ishoda liječenja može smanjiti nepotrebne troškove unutar zdravstvenog sustava <strong>20 do 40%,</strong> jer se prikupljanjem i analizom dostupnih podataka detektiraju varijacije u liječenju i identificiraju dobre prakse.</p><p>Primjenom tih dobrih praksi na nacionalnoj razini, optimizira se rezultat liječenja za svakog pacijenta, a time i smanjuju troškovi nepotrebnih ili neučinkovitih postupaka i dugoročno rasterećuje sustav.</p><p>Da je riječ o sveobuhvatnom zaokretu s konkretnim učincima, potvrđuje i <strong>podrška Ministarstva zdravstva</strong>, čiji je ministar <strong>Vili Beroš</strong> na konferenciji Ishodi liječenja istaknuo da je ishode liječenja neophodno početi pratiti radi optimizacije zdravstvenog sustava</p>