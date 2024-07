U jeku najprestižnijeg teniskog turnira razgovarali smo s našom najboljom tenisačicom

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić stigla je do treće pobjede na ovogodišnjem Wimbledonu, najstarijem teniskom turniru na svijetu.

Najprestižnija teniska pozornica, koja okuplja elitu ovog sporta, zastore je prvi put podignula 1877. godine, a prvi televizijski prijenos Wimbledona upriličio je BBC 21. lipnja 1937.

Ovaj veliki turnir ujedno je jedini Grand Slam koji se još igra na travi, tradicionalnoj podlozi za tenis, a ukupni nagradni fond ovogodišnjeg 137. Wimbledona narastao je na 50 milijuna funti, što znači da će osvajač i osvajačica titule imati priliku uzeti rekordnih 2,7 milijuna funti.

Jedan od najvećih svjetskih sportskih događaja, koji prate milijuni diljem svijeta, okuplja i mnoga holivudska imena, poput Idrisa Elbe, Brada Pitta, Daniela Craiga, Emme Watson, Jonathana Baileya, kao i Arianu Grande, a poznato je da mečeve iz gledališta tradicionalno prate i članovi kraljevske obitelji.

Foto: Shutterstock

Donna u uzlaznoj putanji

Drugu godinu zaredom naša najveća uzdanica na Wimbledonu je Donna Vekić. Nakon što je u 1. kolu savladala Kineskinju Xiju Wang 3-6, 6-3, 6-4 te Ruskinju Eriku Andrejevu 6-2, 6-3 za samo 32 minute, u 3. kolu na red je došla Ukrajinka Dajana Jastremska. U napetom meču koji je započeo na manjem, vanjskom stadionu Vekić je osvojila prvi set nakon čega je uslijedio dvosatni prekid zbog kiše, tenisačice su ponovno izašle na teren, ali na drugom najvećem stadionu u All England Clubu, gdje su ga i dovršile. Nakon dva sata i 54 minute Donna je slavila s rezultatom 7:6 (4), 6:7 (3), 6:1.

- Hvala svima na podršci nakon jučerašnje pobjede protiv Yastremska, ponovo igrati na Court 1 na Wimbledonu nevjerojatno je iskustvo, jedan od mojih najdražih tenis terena. Vjerujem da igram dobar tenis, imam dobar tim i veselim se slijedećem meču - komentirala je Donna pobjedu.

Donna je trenutno u odličnoj formi, a budući da trava, kao i srednje brzi betonski tereni, najviše odgovaraju njezinoj brzini i stilu igre, nema razloga da se ovaj pobjednički niz ne nastavi.

- Travnata podloga, ustvari originalna podloga za tenis, uvelike utječe na brzinu i odskok lopte čineći igru veoma drugačijom od one na drugim podlogama - rekla nam je Donna.

Za Donnu ovaj Grand Slam ima veliko značenje jer se po mnogočemu razlikuje od ostalih turnira.

- Igrati na tako prestižnom turniru, bogate tradicije i povijesti te posebnih uvjeta igre, velika je čast. Za mnoge igrače već je i sudjelovanje na Wimbledonu, bez obzira na konačni rezultat, ispunjenje životnog sna.

Ritualima do pobjede

- Osim po povijesti, tradiciji i podlozi na kojoj se igra, Wimbledon se od ostalih natjecanja razlikuje po poznatom zahtjevu da igrači nose pretežno bijelu odjeću te je poznat po snažnim vezama s britanskom kraljevskom obitelji, čiji članovi često dolaze na mečeve. Wimbledon kao turnir uspio je zadržati neometan i klasičan estetski dojam zbog minimalističkog pristupa oglašavanju te se održava u All England Clubu, privatnom klubu članova, što samo povećava njegovu ekskluzivnost i prestiž - kaže Donna, kojoj je ovo 11. nastup na Wimbledonu.

Poznato je da mnogi tenisači imaju neke svoje rituale za koje vjeruju da im pomažu u borbi do pobjede. Kažu da Rafael Nadal prije izlaska na teren skida gornji dio trenirke okrenut licem prema publici i pažljivo uz stolac postavi dvije bočice vode, a prije serviranja dotiče određene dijelove tijela. Zanimalo nas je ima li ih i Donna.

- Prije meča nemam neke posebne rituale. Naravno, najvažnije mi je dobro zagrijavanje i mentalni fokus na meč koji je preda mnom. Moram priznati da mi mnogo znači i slušanje omiljene glazbe prije meča, kao i poruke podrške od mojih najbližih.

Foto: Telemach Hrvatska

Prvi na svijetu s 4 Grand Slam podloge

Iako posljednjih godina živi u Monaku, osječka tenisačica uvijek se rado vraća u grad u kojem je počela uspješnu sportsku karijeru. U rodnom je gradu pokrenula i određene inicijative s ciljem da Osijek postane prvi grad na svijetu sa sve četiri Grand Slam podloge.

- Ideja, kao i sama inicijativa, počela je još 2020. godine, a prepoznali su je i podržali Grad Osijek, Osječko-baranjska županija, Hrvatski teniski savez, Zajednica osječkog sporta, kao i mnogi rekreativci i zaljubljenici u sport. Od začetka sve do danas cilj ove inicijative je isti, a to je da Osijek postane prvi grad u svijetu sa sve četiri Grand Slam podloge. Tako je 2021. godine otvoren prvi teren s travnatom podlogom, 'Wimbledon', 2022. je otvoren teren sa zemljanom podlogom, 'Roland Garros', a u svibnju ove godine otvoren je i treći teren, s tvrdom podlogom po uzoru na US Open. Također je u planu otvaranje četvrtog terena po uzoru na Australian Open, nadajmo se što prije - kaže Donna.

Uz otvaranje terena, nedavno je organiziran i DNNA Ladies Tennis Tournament, jedinstveni turnir koji je okupio mnoge poslovne žene rekreativke, koje su sudjelovanjem pomogle gradnju javnih teniskih terena.

- Ovim projektom i inicijativom želimo potaknuti da se što više mladih zaljubi u ovaj sport te da vrijeme provode kvalitetno uz sport i druženje. Svi tereni dostupni su besplatno za korištenje te će sigurno imati veliko značenje u promidžbi i popularizaciji sporta, ne samo lokalno nego i u cijeloj Hrvatskoj - kaže Donna.

Gdje gledati Wimbledon?

Donna Vekić će za plasman u svoje prvo wimbledonsko četvrtfinale igrati protiv Španjolke Paule Badose (WTA - 93.) koja je pobijedila 12. tenisačicu svijeta, Ruskinju Dariju Kasatkinu.

Prijenos nadolazećeg meča kao i svih ostalih mečeva možete pratiti putem EON TV-a. Ekskluzivna prava na prijenos Wimbledona i ove godine ima Sport Klub, koji na svojih 15 kanala, dostupnih u svim EON paketima, nudi bogat izbor vrhunskog sportskog sadržaja. Tako će kanal SK4K prenositi mečeve sa Središnjeg terena, i to u Ultra HD (UHD) rezoluciji, koja omogućava nevjerojatno realistično iskustvo gledanja.

Zahvaljujući EON platformi, najpoznatiji Grand Slam moguće je gledati uživo na svim uređajima i gdje god se nalazili, a uz EON Sports Mode pratiti statistike, poretke, analize i sve ključne detalje turnira u realnom vremenu. Tako će svi korisnici EON-a do 14. srpnja moći uživati u sjajnim mečevima prvoklasnih tenisača, među kojima su naši Mate Pavić, Nikola Mektić, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Elena Rybakina te Donna Vekić, uz najbolje iskustvo gledanja.