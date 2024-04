U Južnoj Koreji rijetko ćete sresti osobe s dioptrijskim naočalama: Znate li zašto?

Ako ikad posjetite, a možda ste i posjetili, Južnu Koreju, sasvim smo sigurni da je na vas ostavila poseban dojam. Po mnogočemu se kultura razlikuje od naše, ali jeste li znali da u Južnoj Koreji gotovo nema osobe starije od 20 godina koja nosi dioptrijske naočale? Naime, u njihovoj se kulturi uvriježilo mišljenje prema kojem osobe iznad te dobi, ako nose dioptrijske naočale, imaju "loše roditelje", koji na vrijeme nisu reagirali i djetetu ispravili dioptriju kad je to bilo potrebno. Isto tako, to je zemlja s najvećim brojem laserskih korekcija vida po glavi stanovnika na cijelom svijetu. Štoviše, više od 20% procedura laserske korekcije vida na svijetu radi se u ovoj zemlji, a Kina i Amerika zajedno nisu niti blizu tog prosjeka po stanovniku.

Potvrdio nam je to i doktor Ivan Gabrić iz Klinike Svjetlost, koji surađuje i s južnokorejskim kolegama, pa iz prve ruke zna kako u njihovoj kulturi nije samo bitno da pacijent dobro vidi nego i da nikad više ne nosi naočale za vid jer se to, iz nekog razloga, smatra neprihvatljivim.

A što kad ne platimo 'rentu'?

Za razliku od situacije u Južnoj Koreji, u Hrvatskoj možemo primijetiti da, bez obzira na dob, mnogo ljudi nosi naočale ili neku vrstu pomagala kao što su kontaktne leće.

- Ljudi, nažalost, nisu svjesni, ali dokle god nose takvu vrstu pomagala za oči, oni zapravo 'rentaju' svoj vid. To znači da nisu vlasnici svojeg vida i, slikovito, ako prestanu plaćati rentu, vida više nema. Oni koji su osvijestili to, ali i oni koji imaju neke teže probleme, odlučuju se na lasersku korekciju vida – objašnjava sugovornik.

Doktor Gabrić je u svojoj karijeri napravio oko 5000 operacija laserskog skidanja dioptrije, a u Klinici Svjetlost obavili su čak 130.000 ovakvih operacija.

- Jedno od 'nezaboravnih' iskustava u karijeri bio je period nakon zagrebačkog potresa. Upravo je potres bio jedan od najznačajnijih razloga zbog kojih su se pacijenti odlučivali na lasersku korekciju vida. Znali su mi reći da ne žele više tražiti naočale po kući umjesto da u tom trenutku bježe iz kuće. Čak više od godinu dana to je bilo 50% razloga zbog kojih su naši pacijenti odlučili biti slobodni i bez pomagala. To, dakle, nije više pitanje estetike nego je pitanje slobode, odnosno spoznaja da je tvoj vid uvijek s tobom – opisuje doktor.

Međutim, iako je riječ i o svojevrsnoj "slobodi" od dodatnih pomagala za normalno svakodnevno funkcioniranje, strah od laserskog skidanja dioptrije i dalje je prisutan među pacijentima.

- Ljude je strah jer je ovdje riječ o oku i vidu, koji su nam ključni za naše funkcioniranje. Unatoč tom strahu, nama je zanimljivo pratiti reakcije pacijenata nakon operacija. Otprilike 95% ljudi nakon zahvata kaže: 'Sad se osjećam slobodno' i upravo je to njihova najčešća reakcija koju primjećujemo. Znaju reći i da više ne moraju brinuti o tome, kad idu na more, jesu li ponijeli naočale ili vodicu za leće. Ljude najviše veseli situacija u kojoj o tome više ne moraju niti razmišljati - ističe doktor.

Tko je idealan kandidat?

Svakako treba napomenuti da nuspojave nakon zahvata postoje, ali dr. Gabrić dodaje da u 99% operacija kod ljudi je vidljiv instantni oporavak.

- Oporavak se može produljiti kod ljudi koji imaju možda suho oko ili im oči nisu potpuno zdrave iz nekih drugih zdravstvenih razloga. Tad oporavak može trajati i do nekoliko tjedana. Iako to za pacijente može biti pomalo frustrirajuće, jer im oko nakon operacije ne stvara kvalitetnu sliku, nakon nekoliko tjedana ta se slika iskristalizira. I, što je najvažnije, na kraju svi vide onako kako žele – kaže dr. Gabrić.

Zanimalo nas je i tko je idealan kandidat za lasersku korekciju vida. Doktor kaže da su to svi oni koji imaju probleme s vidom, a koje je moguće riješiti tim zahvatom.

- Imate li minus ili plus dioptriju, minus astigmatizam ili plus dioptriju za daljinu, to se sve može ispraviti laserskom korekcijom vida. Jedino što mi kao liječnici možemo pitati: jeste li baš vi idealan kandidat za lasersku korekciju vida, odnosno ima li smisla raditi takav zahvat. Naime, ključno je u razgovoru s pacijentom otkriti njegove potrebe, ali i navike kako bi bili sigurni da možemo ispunit njihova očekivanja i potrebe. Nije svejedno, dakle, skidamo li dioptriju nekome tko vozi autobus ili nekome tko radi u uredu ili se bavi streljaštvom, možda nije ista metoda prikladna za svakog od ovih pacijenata, ali i vrijeme oporavka koje se bitno razlikuje od metode do metode. Različiti su zahtjevi koji se mogu pojaviti na oku, ali i situacije u kojima se nalaze oči pacijenta – objašnjava sugovornik.

Dodaje i da je, kad je riječ o kandidatima u različitoj životnoj dobi, bitno razumjeti da je leća u oku, kad smo mladi, elastična i mekana poput gumenog bombona, a kad ostarimo, ona je poput tvrđeg bombona.

- To nam je ključni faktor kada odlučujemo treba li pacijenta slati na operaciju laserom ili na zamjenu očne leće. Laser je odličan za ispravljanje vidnih grešaka kod pacijenata koji mogu bez ograničenja čitati na blizu. No kada se pojavi čitalačka dioptrija laser se može koristiti, ali njegov rezultat obično traje između 5 do 10 godina na blizinu, dok je operacija leće doživotno rješenje. Mi smo uvijek stava da je bolje napraviti jedan zahvat, koji je trajan, nego više zahvata kroz život za isti problem, jer svaki zahvat ima svoj oporavak i rizike. Laserske korekcije čitalačke dioptrije postoje već više od 20 godina i u Svjetlosti smo pokušali više tipova, ali izostanak trajnosti rezultata nas sprječava da takav tip usluge nudimo i oglašavamo široj populaciji - ističe sugovornik.

Kako izgleda zahvat?

Ako ste među onim pacijentima koji se još premišljaju o odlasku na ovu operaciju, često zvanu i rutinskom, zamolili smo sugovornika da pojasni kako izgleda cijeli postupak u njihovoj klinici.

- Prvi korak je pregled, na kojem ustanovimo i provjerimo dioptriju pacijenta. Snimimo oko na različitim uređajima kako bismo mogli prognozirati i simulirati kakav će biti pacijentov oporavak. I nakon toga razgovaramo s pacijentima o njihovu životu, svakodnevici, poslu i željama u budućnosti pa tek tad pronađemo najbolje moguće rješenje. Moram priznati da se ljudi nekad odluče na operaciju u istom danu te drugi dan krenu sa svojim rasporedom kao da se nikad ništa nije dogodilo – kaže liječnik.

Operacija, ovisno o metodi kojom skidaju dioptriju, traje između 9 i 15 minuta. Ali to je, opisuje liječnik, ukupno vrijeme provedeno u sobi jer laser zapravo svoj posao obavi u pravilu u manje od 30 sekundi.

- Važno je istaknuti da je to jednostavan i brz proces, ali prava odgovornost je u prvim koracima, kad mi kao liječnici znamo dobro poslušati potrebe pacijenta, ali i dobro mu objasniti kakva ograničenja može očekivati nakon operacije. Odluka da krenemo u operaciju mora biti zajednička, i pacijentova i liječnikova – upozorava sugovornik.

Inače, Klinika Svjetlost jedina je oftalmološka ustanova u svijetu koja radi zahvate treće generacije laserskog skidanja dioptrije, a liječnici iz Svjetlosti su edukatori za više svjetskih kompanija u ovoj tehnologiji. Upravo je ta metoda smanjila vrijeme oporavka nakon zahvata, ali i rizik za komplikacije.

- Edukacija je najbolji put do rješenja, a rješenje je da ćete, ako imate problema, vidjeti mnogo bolje nego što možete zamisliti. Točno je da mali broj ljudi nije imao optimalan ishod i njihova je priča uvijek glasnija od 100.000 priča s pozitivnim ishodom. Najvažnije je da mi kao liječnici budemo tu prisutni za pacijente i da oni sami vide koliko nam je stalo do njihova problema. Pristup i razgovor rješavaju više nego bilo što drugo – zaključuje doktor Ivan Gabrić.