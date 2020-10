Uštedite u kućnom budžetu i do 500 kuna mjesečno

Došlo je vrijeme za kontrolu potrošnje. Mnogi će ove godine preskočiti kupnju još jednog para tenisica ili odlazak na skijanje, no znatne se uštede mogu postići bez velikih odricanja ovim provjerenim tehnikama

<h2>Preuzmite kontrolu nad novcem</h2><p>Prvi veliki korak u vašoj odluci da uštedite neka bude kontrola svih izvora financija. Kada dobijete plaću, <strong>izradite plan trošenja</strong> u excell tablici ili običnoj bilježnici, a predloške za vođenje osobnih financija možete pronaći na internetu. Izračunajte za početak fiksne troškove i dobit ćete uvid koliko vam točno novca treba za plaćanje kreditnih obveza, kućanskih računa i mjesečnih izdataka poput vrtića ili neke druge kontinuirane aktivnosti.</p><p>Ostatak novca podijelite u<strong> 3 skupine</strong> – u jednoj neka bude hrana i osnovne životne potrepštine, u drugoj sekundarne stvari poput odjeće, obuće i namještaja, a u trećoj nepredviđeni troškovi. Tako ćete za početak dobiti uvid u to koliko novca ide u koju kategoriju i gdje odmah možete eventualno smanjiti potrošnju. </p><h2>Impulzivnoj kupnji recite NE</h2><p>Prije nego što sami sebi uskratite uzbudljivu naviku da uđete u dućan i razveselite se novom torbom koja vam možda i ne treba, ali vas čini sretnima, napravite uvid u svoje kartično poslovanje. Kupovanje na 24, 36 ili 48 rata je sjajno rješenje s kojim nećete gotovo ni osjetiti mjesečni izdatak, no rata na ratu dovest će vas do manjka gotovog novca odmah nakon primitka plaće.</p><p>Ne zaboravite da je gotovim novcem <strong>mnogo lakše upravljati </strong>u smanjenju kućnog budžeta, pa zbrojite svoje obveze na karticama, zaustavite nepotrebno daljnje trošenje i sačuvajte sredstva kojima na njima raspolažete za onu treću kategoriju u vašoj tablici, koju ama baš nitko ne voli, ali se svima događa – nepredviđeni troškovi. Bit ćete ponosni na sebe kada dotrajali televizor bez problema kupite na rate koje vas poslije neće nimalo opterećivati u mjesečnim otplatama. </p><h2>Novac položite u 'šparnu' kutiju</h2><p>Nabavite lijepu šarenu kutiju i stavite u nju razuman iznos na temelju okvirnih spoznaja o prijašnjim troškovima. Neka vaša procjena iznosa koji vam treba za mjesečnu potrošnju hrane i potrepština u početku bude <strong>konzervativna</strong>, jer ako odvojite premalo novca, mogli biste pasti u zamku sustezanja i uskraćivanja nutritivno bogatih namirnica i tako učiniti loše za svoje i zdravlje svojih ukućana.</p><p>Tijekom nekoliko mjeseci ionako ćete korigirati količinu novca koja vam je dostatna, a u međuvremenu ćete naučiti kako količinu novca iz šparne kutije iskoristiti na najbolji mogući način. U prvim mjesecima vjerojatno ćete dodavati novac, no ne brinite se, brzo ćete naučiti kupovati u okviru budžeta koji ste odredili. </p><h2>Postanite čovjek od akcije </h2><p>Na početku mjeseca odvojite malo vremena i popišite sve "veće" stavke kojima trebate dopuniti kuhinjske ormare i kupaonske ladice, poput deterdženata, šećera, ulja, brašna, soli ili riže. Šalabahter s popisom tih namirnica i potrepština držite u kutiji u kojoj je novac i križajte ga kad nešto od toga pronađete u <a href="https://www.konzum.hr/" target="_blank">katalogu s akcijama</a><a href="https://bit.ly/37JU6xu" target="_blank">.</a></p><p>Tjedna <strong>sniženja </strong>možete pratiti putem interneta ili ih prelistati nakon što ih pronađete u svom poštanskom pretincu. S obzirom na to da katalozi izlaze nekoliko dana unaprijed, imate vremena organizirati se za kupnju. Tako za zdrave namirnice nećete morati izdvojiti cijelo bogatstvo i moći ćete ih uvijek nabaviti po <a href="https://www.konzum.hr/nize-cijene?utm_source=native&utm_medium=24%20sata&utm_campaign=nizecijene&utm_content=konzum_723833" target="_blank">nižim cijenama</a><a href="https://bit.ly/3e2XTHp" target="_blank">.</a></p><h2>Izradite ideje za tjedni meni</h2><p>Prema nekim procjenama, gotovo trećinu prihoda u prosjeku trošimo na hranu, a svakodnevni odlazak u dućan siguran je put u kupnju i nepotrebnih stvari. Zato isplanirajte što ćete sljedeći tjedan kuhati, a u katalogu s akcijama pronađite što se od sniženih namirnica uklapa u vaš meni.</p><p>Nakon toga otiđite u dućan <strong>planski s popisom </strong>i nabavite namirnice koje vam trebaju. Tako ćete spriječiti svakodnevno odlaženje u trgovinu i kupovanje na brzinu jureći s posla, a vaš će meni istodobno biti kvalitetan i pun svježih namirnica kupljenih jeftinije. Prednost organizirane i planirane tjedne kupnje znatno je <strong>smanjenje kućnog budžeta, </strong>što je u doba nestabilne financijske situacije poput ove trenutne itekako korisno.</p><h2>Pratite sve troškove</h2><p>Bilježite troškove kupnje, dajte si truda pa notirajte koliko vam je pojedinačna kupnja stvari na akciji donijela uštede jer iznos koji će pokazati kalkulator na kraju mjeseca sigurno će vas razveseliti. Da biste u tome bili što uspješniji, važno je prije svega biti <strong>dosljedan</strong>. Kad vam novi sustav upravljanja novcem postane praksa, veselit će vas <strong>organizirana i planska kupnja</strong> koja vam mjesečni budžet može uz malo truda "podebljati" i za 500 kuna.</p>