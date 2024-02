Uvrstite ove vježbe u svoju rutinu i oči će vam biti zahvalne

Znamo da je vježbanje mišića dobro za naše zdravlje, ali što je s vježbama za poboljšanje zdravlja očiju? Iako vam te vježbe neće riješiti probleme s dioptrijom, one mogu blagotvorno djelovati na vaše stanje nakon stresnog i dugog dana pred računalom. Riječ je inače o stanju poznatom kao digitalno naprezanje očiju i ono je sasvim uobičajeno među ljudima koji cijeli dan rade pred ekranima.

Kako objašnjavaju stručnjaci, ovo stanje može uzrokovati suhe oči, naprezanje oka, zamagljen vid, glavobolje i slično, a tek nekoliko jednostavnih vježbi za oči može pomoći u poboljšanju tih simptoma. Osim toga, vježbe za oči mogu ojačati očne mišiće, pomoći vam da se fokusirate, olakšati pokrete očiju i stimulirati centar za vid u mozgu.

Prijedloge vježbi za oči dobili smo i od prve trenerice za vid na svijetu - Eyewear Coach Ande Pande. Riječ je inače o digitalnom asistentu čiji je zadatak pomagati ljudima da brinu o zdravlju svojih očiju, poboljšaju svoje performanse vida i pronađu najbolje rješenje za svoje oči. Ova simpatična panda na prijateljski način podsjeća na redovit besplatan odlazak na godišnju kontrolu dioptrije i može biti vaš glas za sve upite o naočalama, ali i mnoge druge edukativne i zabavne teme. Evo što nam je predložila:

Foto: Optika Anda

'Joga za oči'

Ova vježba namijenjena je opuštanju mišića oko očiju, što služi za smanjenje umora očiju. Izvodi se tako što prvo protrljate dlanove kako biste ih malo zagrijali, a potom zatvorite oči i stavite dlan svake ruke poviše jagodičnih kostiju. Dopustite da vam se sve pred očima zacrni te, uz to, duboko dišite oko pet minuta. Pripazite samo da dlanovima ne vršite nepotreban pritisak na oči.

'Osmica'

Ovu vježbu izvodite iz sjedećeg položaja i to tako što ćete prvo odabrati neku, otprilike tri metra udaljenu, točku na podu. Kad ste se umirili i usredotočili na nju, počnite micati oba oka prateći oblik osmice. Radite to 30 sekundi, a nakon toga ponovite to, ali u drugom smjeru.

Pokreti očiju

S obzirom na to da, kad gledamo u ekran, slabo pomičemo oči, vježba pokreta očiju dobro će doći da malo razgibate svoje vidne organe. Najprije zatvorite oči pa u takvom stanju polako pomičite oči prema gore i prema dolje. Kad ste to ponovili tri puta, promijenite smjer pokreta na lijevo-desno. Također ponovite tri puta i nakon toga polagano otvorite oči.

Foto: Shutterstock

Pravilo 20-20-20

Planiranje redovitih odmora može uvelike pomoći u ublažavanju naprezanja očiju. Za to je savršeno pravilo 20-20-20, koje je vrlo lako zapamtiti: svakih 20 minuta rada na računalu ili gledanja u ekran skrenite pogled na 20 sekundi na nešto što je od vas udaljeno 20 stopa (oko šest metara).

Treptanje

Jeste li znali da se gledanjem u ekran naša stopa treptanja usporava, a to može uzrokovati isušivanje očiju? Zato bi bilo dobro pokušati redovito odvajati vrijeme za svjesno treptanje kako biste obnovili suzni film i zaštitili oči od isušivanja. Vježba svjesnog treptanja uključuje zatvaranje očiju na dvije sekunde nekoliko puta zaredom.

Foto: Shutterstock

No, naravno, uz ove vježbe, ključno je redovito pregledavati svoje oči i, ako imate dioptriju, nositi ispravne naočale. Na to vas također može podsjećati Anda Panda, koja je dostupna u aplikaciji WhatsApp, a pristupiti joj možete klikom na link.

Optika Anda prva je u Europi predstavila digitalnog asistenta za pomoć u brizi za vid koji se zasniva na umjetnoj inteligenciji te je time ostvarila značajan pozitivan društveni utjecaj. Anda Panda inače ima svoj algoritam učenja koji omogućuje da se usavršava i sustavno poboljšava kroz svaku interakciju s korisnicima.