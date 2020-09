Veličanstven pogled na impresivne pejzaže okupane sunčevim zrakama

Planinarenje je sve popularnije u Hrvatskoj, a relativna novost u našoj planinarskoj ponudi su ferate. Riječ je o osiguranom planinarskom putu koji je pogodan za sve željne avanture, čak i one koji nemaju penjačkog iskustva

<p>Znate li što na talijanskom znači <strong><em>ferrata</em></strong>? <em>Ferrata </em>je naziv za željeznicu, međutim u planinarskom rječniku<em> <strong>via ferrata</strong></em>, odnosno ferata, označava željezni put - sustav čeličnih sajli, ljestava i klinova pričvršćenih za stijenu, koji omogućavaju uspon na nepristupačne vidikovce. Željezne sajle služe kao osiguranje duž cijelog hodačkog i penjačkog puta osiguranog u stijeni. Ferate mogu biti okomite i vodoravne te se mogu koristiti za uspon na stijenu i za silazak s nje. </p><p>Ova je aktivnost idealan način otkrivanja i istraživanja prirode. Na prvu se vjerojatno čini kako je za ovaj <strong>avanturistički i uzbudljiv doživljaj </strong>potrebno planinarsko ili penjačko iskustvo, no odlična vijest je da se svatko može okušati u ovome jer prethodno iskustvo nije potrebno. Ipak, ferate se razlikuju po težini puta, pa je poželjno početi svladavanjem najlakših. U posljednje je vrijeme u Hrvatskoj penjanje sve popularnije, pa smo izdvojili nekoliko ferata na kojima se možete okušati ako već niste.</p><h2>Via ferrata Fortica - Omiš</h2><p><strong>Via ferrata Fortica </strong>nalazi se iznad staroga grada <strong>Omiša</strong>, a slovi za jednu od najljepših ferata u Hrvatskoj. Duga je 400 metara, a tijekom penjanja savladavate visinsku razliku od 250 metara. Krajnja točka ferate je tvrđava Fortica, povijesna utvrda iz 13. stoljeća, s koje se pruža pogled na cijeli grad, kanjon rijeke Cetine te na otoke Brač, Hvar i Šoltu. Ova je ferata potpuno opremljena sigurnosnim užetom od čelične žice i željeznim stubama, što omogućava siguran i lagan uspon. Cijelo ovo iskustvo ostavlja bez daha - s jedne strane penjači imaju pogled na netaknutu rijeku Cetinu, a druge strane pogled pada na slikoviti Omiš i plavi Jadran. </p><h2>Via ferrata Mirko - Hvar</h2><p><strong>Ferrata Hvar</strong> ili <strong>Via Avalon, </strong>kako je zovu, rezultat je 5-godišnjeg rada entuzijasta iz Cliffbase tima koji su uložili velike napore da bi posjetitelje Hvara potaknuli na pješačenje i planinarenje po južnim obroncima otoka, s kojih se pružaju veličanstveni pogledi. Uspon do ferate osiguran je malim uskim stubama uklesanima u stijenu, a metalni most ferate ljulja se visoko nad naseljem. Ferata na Hvaru nalazi se u brdima poviše <strong>Svete Nedjelje</strong>, a staza vodi skroz do <strong>vrha Sveti Nikola</strong>. Cijeli put nije dugačak, ali je pomalo zahtjevan zbog okomitog uspona po stubama. Zato se nerijetko kaže kako je ova ferata samo za one jaka srca i čvrsta želuca. </p><h2>Via ferrata Perunika - Podstrana</h2><p><strong>Via ferrata Perunika</strong> nalazi se na<strong> brdu Perun</strong> <strong>u Podstrani kraj Splita</strong>. Dugačka je 280 metara, a visinska razlika koja se prelazi od podnožja do vrha iznosi 140 metara. Po težini je označena kao srednje zahtjevna zbog okomitih skokova i skala od dva do 20 metara visine, no pristupačna je i avanturistima bez prethodnog iskustva uz odgovarajuću opremu i stručno vodstvo. Ferata je izrađena prema standardima i smjernicama kojima se koristi njemački planinarski savez, a nagrada za uspon penjačima je prekrasan pogled na Podstranu, Split, Biokovo, Brač i Trogirski zaljev. </p><h2>Via ferrata Čikola</h2><p><strong>Via ferrata Čikola </strong>prva je ferata u <strong>Šibensko-kninskoj županiji</strong>. Duga je malo manje od dva kilometra. Za prelazak cijele staze potrebno je oko tri sata. Najvećim dijelom prati prirodne usjeke, a cijelim putem pogled pada na očaravajuće litice i predivne pejzaže. Na kraju ferate nalazi se vidikovac s pogledom na cijeli <strong>kanjon Čikole</strong>. Za prolazak ove ferate obavezno je nošenje odgovarajuće opreme, koja podrazumijeva kacigu, rukavice i pojas s osiguravajućim setom. Po težini je ova ferata označena kao umjereno zahtjevna, što znači da se i početnici mogu okušati u ovoj adrenalinskoj avanturi u kanjonu Čikole. </p>