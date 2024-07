Velika gužva stvorila se u središtu Zagreba: Građani su u redu čekali na zlatne poluge?!

Na Glavnom kolodvoru u Zagrebu dijeli se zlato, javio nam je ushićeno čitatelj u utorak predvečer. Iznenađeni i zaintrigirani pričom, krenuli smo u provjeru i ubrzo smo doznali o čemu je zapravo riječ.

Na zagrebačkom Trgu bana Jelačića uobičajeno je ljetno predvečerje, ljudi se opuštaju u kafićima, čekaju tramvaj, turisti razgledavaju i fotografiraju znamenitosti. Ubrzo smo uočili grupice ljudi koje se užurbano kreću u smjeru Glavnoga kolodvora. Odlučili smo slijediti ih, a kako smo se primicali Tomislavcu, razigrana glazba bivala je sve glasnija, nagovješćujući da se ondje nešto važno događa.

Ljudi su nestrpljivo stajali u koloni, vikali, pljeskali, navijali. Isprva nismo shvatili u čemu je stvar sve dok nam jedan građanin nije pojasnio kako pojedinci pokušavaju iz velike kutije izvući zlatnu polugu.

Izvuci zlatnu polugu i osvoji Zlatni Pan

Nakon razgovora s drugim prolaznicima postalo nam je jasno da je promociji nagradne igre pivskog brenda Pan "Pan piješ: Kilu zlata dobiješ". Pan je ovom prilikom pozivao građane da se okušaju u jednostavnoj igri koja je od natjecatelja zahtijevala da u ograničenom vremenu iz velike prozirne kutije izvuku, posebno za ovu priliku izrađenu, lažnu zlatnu polugu. Ipak, pravu zlatnu polugu moguće je osvojiti sudjelovanjem u spomenutoj nagradnoj igri u kojoj sudionici mogu osvojiti zlatnu polugu vrijednu više od 70 000 eura.

- Vidio sam da se okupila hrpa ljudi oko prozirne kutije pa sam odlučio pridružiti se. Bilo mi je teško izvaditi polugu desnom rukom, pa sam pokušao lijevom. Na žalost nisam uspio - kazao nam je Vilibald Čibarić (57), koji je za trud dobio poklon paket Zlatnog Pana.

Tešku polugu bilo je izazovno izvaditi jer je rupa na kutiji bila relativno mala, no to nije obeshrabrilo mnoge građane, a svima koji su se okušali u ovom pothvatu Pan je darovao utješne nagrade.

Goran Fabijanić (34) bio je s(p)retne ruke.

- Vrlo sam zadovoljan. Volim ovo pivo, a super mi je i ovaj prijenosni mini hladnjak. Iz prve sam uspio izvući polugu. Bilo je izazovno, ali rekao sam sebi: 'Vrijedi probati'. I isplatilo se, osvojio sam Zlatni Pan i mini prijenosni hladnjak. Pan je jedino pivo koje pijem. Osvježi me ljeti.

Kako osvojiti pravu zlatnu polugu?

Sve one koji nisu mogli sudjelovati u ovom live događanju u Zagrebu Pan poziva da do 15. 9. 2024. odigraju nagradnu igru "Pan piješ: Kilu zlata dobiješ", u kojoj dobitnik glavne nagrade osvaja jedan kilogram investicijskog zlata u vrijednosti većoj od 70.000 eura. Sudionici nagradne igre mogu osvojiti i godišnju zalihu Zlatnog pana ili Pan mini gajbu. Uz to, građani svaki tjedan mogu osvojiti zlatnu polugu od 50 grama, vrijednu više od 3000 eura, te 4-pack Zlatnog pana.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je na u bilo kojem kafiću ili trgovini u Republici Hrvatskoj kupiti bilo koji Pan proizvod i broj računa prijaviti putem SMS-a ili njihove web stranice. Više o pravilima nagradne igre doznajte OVDJE!