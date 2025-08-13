Više od stotinu godina u ovoj pekarnici njeguju tradiciju ručne proizvodnje kruha i kolača

U rano jutro, dok se Daruvar tek budi, cijelim gradom širi se poznati topli miris svježe pečenoga kruha. Taj miris mnogima znači početak dana, sigurnost, dom – a dolazi iz pekarnice obitelji Kolečak, koja već više od stotinu godina njeguje tradiciju ručne proizvodnje kruha i kolača. Pekarski obrt Imako osnovan je 1923. godine i jedan je od najstarijih pekarskih obrta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Iza te tradicije danas stoji Matea Kolačak Šaravanja, četvrta generacija u obiteljskom obrtu Imako, koja je svojim radom, znanjem i posvećenošću zaslužila najviše priznanje Hrvatske obrtničke komore – statuu Zlatne ruke za 2025. godinu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL



- Osjećam veliku čast i odgovornost zbog ovog priznanja. Statua Zlatne ruke nije samo moj osobni uspjeh. To je nagrada za trud i predanost svih koji su gradili ovaj obrt prije mene, ali i dodatna motivacija za buduće izazove - rekla je Matea ne krijući emocije.

Povratak korijenima s novim znanjem

Obiteljsku tradiciju nastavila je nakon stjecanja diplome na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu.

- Završila sam studij nutricionizma i upisala diplomski studij upravljanja sigurnošću hrane, ali pri kraju studija odlučila sam vratiti se u Daruvar. Htjela sam svoja znanja primijeniti upravo ovdje, u obiteljskom obrtu, u pekarstvu i slastičarstvu, koje volim i koje me ispunjava - govori Matea i ističe da joj je otac uvijek bio najveća potpora.

Foto: HOK



- Tata je bio uz mene u svakom koraku, od papirologije do pećnice. Zahvalna sam mu na povjerenju, strpljenju i na svim satima koje je proveo poučavajući me. Bez njega, ali i bez predanog rada naših zaposlenika, ništa od ovog ne bi bilo moguće - kaže Matea i dodaje kako je obrt pod njezinim imenom registriran 2020. godine, kad je otac otišao u mirovinu, no proces preuzimanja nije bio iznenadan.

Pokretanje videa... 01:00 Zlatne Ruke | Video: 24sata



- Prije nego što sam službeno preuzela vođenje, već sam nekoliko godina učila sve, od narudžbi do financija. Zbog toga je preuzimanje prošlo bez stresa - govori i ističe da vođenje obiteljskog obrta sa sobom nosi mnogo više od mirisa svježe ispečenoga kruha. To su svakodnevni izazovi koji dolaze iz svih smjerova.

- Najveći izazov danas su trgovački lanci. Oni nas cjenovno ograničavaju, osobito kad je riječ o pecivima. Mi im jednostavno ne možemo konkurirati količinama, a samim time ni cijenama - objašnjava Matea i napominje da su problem i globalne krize koje izravno pogađaju male obrtnike.

Foto: Privatni album/



- Pandemija, rat u Ukrajini, stalna poskupljenja plina, struje, sirovina… Sve to utječe na naš rad. Mi smo mali obiteljski obrt i nemamo velika sredstva za širenje, inovacije i proboj na nova tržišta. No borimo se, iz dana u dan - ističe.

Kruh iz srca – za tri grada

Imako danas posluje u Daruvaru, Pakracu i Lipiku, no proizvodnja je i dalje u Daruvaru.

- Naši pekari rade noću jer u Pakracu i Lipiku prodaja počinje već u 5, 5.30 sati. Sve i dalje radimo ručno, u malim količinama. Tako čuvamo kvalitetu i ono po čemu nas ljudi prepoznaju, a to su osobni pristup i autentičnost, ono što razlikuje male obrte od velikih lanaca. Naš kruh nije samo proizvod. On ima priču, ima ruke koje su ga mijesile, ima brigu i pažnju u svakom koraku - govori Matea Kolaček Šaravanja.

Foto: Shutterstock

Ulaganja, tehnologija i razvoj

Ne skriva da su standardi i modernizacija važni, ali i izazovni. Potrebna je stalna evidencija, stalna kontrola, svaki ulaz robe i temperatura se bilježe. Administracija je velika, ali nužna. Velik korak bio je i projekt „EeMS Bakery“, koji je pokrenut 2013. godine. To je sustav upravljanja energetskom učinkovitosti u prehrambenoj industriji koji je financirala Europska unija kako bi unaprijedila svoje poslovanje te smanjila operativne troškove.

- Kupili smo novu peć, modernizirali grijanje, rasvjetu, dimovode… Sve to donijelo je značajnu energetsku uštedu. I to je bila velika prekretnica za naš obrt - objašnjava.

Uz tehnička ulaganja, Matea ističe važnost inovacija u proizvodima. U posljednje tri godine razvili su više od 15 novih proizvoda. Stalno rade na doradi, usavršavanju i stvaranju još boljih proizvoda.

Žene u obrtništvu – snaga i upornost

Kao poduzetnica, Matea posebno naglašava važnost podrške i razumijevanja.

- Borimo se. Nekad su uvjeti bili bolji, ali danas barem postoji svijest o potrebama malih poduzetnika. Grad i županija nude određene poticaje, što nam puno znači - objašnjava Matea te mladima koji se dvoume o pokretanju vlastitog posla poručuje da se prilagode vremenu.

- Neka budu uporni, neka prate nove trendove i neka posao rade s ljubavlju. Bez obzira na to nasljeđuju li obrt ili ga pokreću od nule, neka budu strpljivi i vjeruju u ono što rade. Trud se isplati - uvjerava ona.

Obitelj kao temelj i motivacija

U svemu joj je najveća snaga obitelj. Otac joj je i dalje svakodnevna potpora.

- Uvijek je tu ako nešto zapne. Privatni i poslovni život uspijevam uskladiti jer uz dobru organizaciju sve je moguće - kaže Matea te dodaje da su joj ciljevi unapređenje tehnologija, razvoj novih proizvoda, očuvanje kvalitete i širenje proizvodnje.

- A najvažnije mi je da će i moja djeca, nadam se, jednog dana prepoznati vrijednost ove priče i nastaviti obiteljsku tradiciju - ističe.

I upravo zato njezine Zlatne ruke nisu samo simbol priznanja nego i dokaz da se ljubav prema poslu, trud i predanost uvijek prepoznaju.

Više ovakvog sadržaja pročitajte u specijalu Kvaka24.

