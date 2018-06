Vodite mali biznis? Evo savjeta na kojim stavkama uštedjeti

Kao direktor male tvrtke ili obrta dobro znate kako je teško naplatiti svoj rad, a u isto vrijeme podmirivati sve tekuće obveze prema klijentima i zaposlenicima u dogovorenim rokovima. Malim poduzetnicima svaka je kuna bitna i zato vam donosimo nekoliko prijedloga za smanjenje troška poslovanja, što se može pokazati presudnim u inicijalnoj fazi razvoja poslovanja.

Otvorite virtualni ured

Znamo da su mnoge vrlo respektabilne kompanije svoj život započele u garaži, pa nije sramota ako je to slučaj i s vama. Trošak najma opremljenog ureda, pogotovo ako je riječ o prestižnijoj lokaciji, može biti vrlo velik. Rješenje može biti jedan od dvaju velikih svjetskih trendova. Coworking je zajednički rad zaposlenika različitih tvrtki u prostoru koji ima sve potrebne poslovne resurse (brzi internet, pisač, sobe za sastanke itd.). Zaživio je čak i u Hrvatskoj, pa već neko vrijeme postoji udruga Coworking Croatia na čijoj je web stranici moguće saznati za sve takve prostore u Hrvatskoj. Koncept kućnog ureda (SOHO - small office home office) toliko je popularan da u svijetu označava čitavu kategoriju tvrtki, obično do 10 zaposlenika. Procjenjuje se da u SAD-u one čine 50 posto svih tvrtki.

Pametno upravljajte dokumentima i poslovnim procesima

Htjeli mi to ili ne, moramo uvažiti činjenicu da živimo u Hrvatskoj u kojoj digitalno kolanje dokumenata među institucijama koje su nam ključne za poslovanje nije u potpunosti zaživjelo. No, zahvaljujući servisu ePošta, više nema potrebe za gubljenjem vremena da biste isprintali i dostavili određeni dokument, poslali preporučenu poštu, platili račun ili poslali pismo. Doslovno svi računi, izvodi i obavijesti nalaze se na jednom mjestu te im možete pristupiti bilo kad i s bilo kojeg računala ili mobitela. Osobito je praktično što putem te usluge dospjele račune možete plaćati i kreditnim karticama te tako odgoditi terećenje svog računa.

Foto: Freepik

Digitalizirajte uredski materijal

Ne morate izmišljati toplu vodu, svaki komad uredskog materijala ima svoju digitalnu verziju, čak i omiljene post-it naljepnice. Racionalnom upotrebom papirnatih materijala nećete samo uštedjeti novac, nego i steći reputaciju zelene tvrtke, što vam može jako pomoći u stvaranju pozitivnog imidža. Time možete i privući poslovne partnere kojima je ta etička komponenta važna. U svojim savjetima WWF, svjetska organizacija za zaštitu okoliša, između ostalog preporučuje ispisivanje na obje stranice lista papira za sve vrste dokumenata, smanjivanje veličine slika, upotrebu tanjeg papira, recikliranog papira, kao i opciju štednje u aplikacijama za pisanje kao što su Fit to page u Microsoft Excelu i PowerPointu. WWF donosi procjenu da je odgovarajućim korištenjem moderne elektroničke komunikacije moguća ušteda papira od 10 do 30 posto.

Komunicirajte besplatno

Čak i ako ste u istoj prostoriji sa svojim (zasad) malobrojnim zaposlenicima, a kamoli ako se često nalazite na različitim lokacijama od pomoći vam mogu biti aplikacije za komunikaciju unutar tima, koje su obično u svom osnovnom izdanju besplatne. Projektno organizirane, one omogućuju i individualnu i grupnu komunikaciju, slanje različitih tipova dokumenata, izvješćivanje i pretraživanje svog tog generiranog sadržaja. Najveća im je prednost što sve ključne poslovne informacije drže na jednom mjestu, pa zaposlenici ne moraju prekopavati svoje sandučiće e-pošte u potrazi za nekim važnim podatkom. Naravno, fino su iznijansirana prava pojedinih korisnika, tj. svatko ima pravo na pristup onome što je za njegovu poslovnu poziciju relevantno. Najpopularnije aplikacije tog tipa trenutno su Slack, Stride i Skype for Business.

Udružite se sa sličnim tvrtkama

Kao mala tvrtka ne možete doći do izražaja na tržištu, ali zajedno s onima koji su u istoj poziciji u istoj industriji možete pomaknuti neke stvari čak i na državnom nivou. Osim toga, suradnjom možete dobiti i dragocjene savjete od iskusnijih kolega, učiti na tuđim greškama, a ne na svojima. Također, s nekim tko ima komplementarnu ponudu možete organizirati zajedničku marketinšku kampanju, primjerice kao proizvođač unikatnog nakita možete se udružiti s malim krojačkim obrtom. U Hrvatskoj je udruživanje malih proizvođača unutar branše vrlo popularno, tako da imamo širok raspon takvih organizacija, od Udruge malih sirara do Udruge hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera.