Vožnja s ljetnim gumama zimi je rulet na kotačima. Evo gdje kupiti zimske gume na popustu

Prema Odluci o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj, korištenje zimske opreme obavezno je od 15. studenog i traje sve do 15. travnja iduće godine. Pritom se pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona podrazumijevaju zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

S obzirom na to da je svake godine zabilježeno nekoliko prometnih nesreća u kojima su vozila imala neispravnu zimsku opremu, jednostavno je zaključiti koliko je ona krucijalna pri vožnji u zimskim uvjetima. Dakle, ako još niste kupili set zimskih guma, ili je na starim gumama istrošen gazni sloj, u nastavku doznajte kako odabrati nove i gdje su dostupne po povoljnijoj cijeni.

Opasnost koje mnogi nisu svjesni

Zimske gume najbolje funkcioniraju na temperaturama nižim od 7 stupnjeva Celzija te ćete ih prepoznati po simbolu planine i pahulje koji se nalazi na bočnoj strani. U odnosu na ljetne razlikuje ih to što su mekane i elastične te imaju bolje prianjanje i kraći put kočenja na mokrim cestama. S druge strane, ljetne gume postaju tvrđe na niskim temperaturama, što u konačnici može dovesti do proklizavanja automobila.

Štoviše, iz HAK-a poručuju da ljetna guma na snijegu nema nikakve šanse jer se njome produljuje zaustavni put, što vozača i suputnike dovodi u vrlo opasnu situaciju. Primjerice, pri temperaturi od -10°C automobil s ljetnim gumama, pri brzini od 60 km/h, zaustavit će se nakon 55 metara, a automobil koji na kotačima ima zimske gume zaustavit će se nakon 44 metra. Na nižim temperaturama put kočenja još je duži.

Zimskim gumama u takvim uvjetima pomažu tisuće sitnih i dubokih utora u blokovima gazne površine, koji pridonose raspršivanju vode i sprečavanju nastanka vodenoga klina. Akvaplaning ili vodeni klin je učinak koji nastaje kad gume ne mogu izbaciti veliku količinu vode koja se našla ispred njih tijekom vožnje po mokrom kolniku. U takvoj situaciji automobil gubi upravljivost, a kolnik postaje klizav kao da ste se našli na ledu, što je opasno čak i pri brzini većoj od 55 km/h.

Kako odabrati zimske gume?

Ovisno o tome na kojim lokacijama vozite, ujedno birate tip gume. Zato uzmite u obzir vozite li uglavnom na gradskim cestama, sporednim cestama ili autocestama te živite li, primjerice, u gorskom dijelu Hrvatske, gdje su snježni uvjeti malo ekstremniji, ili u Zagrebu.

Što s cjelogodišnjim gumama?

U cijeloj priči svakako treba spomenuti i cjelogodišnje gume, koje su sve češći odabir mnogih vozača jer ne zahtijevaju godišnju izmjenu, pa je time trošak održavanja automobila manji. One su proizvedene za rad u različitim vremenskim uvjetima jer imaju svojstva i ljetnih i zimskih guma, no upravo zato nemaju njihove maksimalne performanse.

Primjerice, u razdoblju ekstremnijih zimskih uvjeta i zaleđenih cesta imat će slabije performanse od zimskih guma jer nemaju istu razinu prianjanja. Zato su cjelogodišnje gume najčešći odabir za vožnju u području u kojem su jače snježne padavine rjeđa pojava.

