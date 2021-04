Jeste li znali da se pijenje čaja u povijesti smatralo opasnom navikom? Do kraja 18. stoljeća žene su pijenje čaja polako pretvorile u ritual, ali su ih u Irskoj i Engleskoj u 19. stoljeću moralni reformatori pokušali odgovoriti od toga. U to se vrijeme čaj smatrao luksuzom, a odvojiti vrijeme za piće bilo je uvreda moralu, štedljivosti i suzdržanosti. Ako su žene imale vremena sjesti i uživati ​​u pauzi uz čaj, to mora značiti da su ignorirale svoje kućanske dužnosti i umjesto toga, možda, otvorile vrata političkom angažmanu ili čak pobuni.

Smatralo se da su žene pijenjem čaja gubile vrijeme i novac te da je taj napitak odvlačio mlade djevojke od toga da postanu supruge i obavljaju kućanske poslove. Žene ne samo da nisu smjele piti čaj nego im je bilo zabranjeno pristupiti kafićima diljem Europe jer su bili predodređeni samo za muškarce.

Kultura pijenja čaja

Danas Irci i Englezi najviše u Europi konzumiraju čaj. Popodnevni čaj britanski je običaj s dugom tradicijom koji je postao kulturni fenomen – čak 84% stanovnika Velike Britanije svakodnevno pije čaj, od čega 98% Britanaca svoj čaj pije uz dodatak mlijeka. Britanci toliko vole svoju poslijepodnevnu šalicu čaja da su mnogi vojnici u Drugom svjetskom ratu čak i za vrijeme borbe pronalazili malo vremena za čajanku.



Osim svakodnevnog ispijanja čaja kao okrijepe i vremena za predah, mnoge su kulture od procesa pripreme i ispijanja čaja stvorile složene formalne ceremonije. U Japanu, Kini i Indiji čaj nosi simboliku povezanu s čistoćom, mirom, harmonijom, a sama biljka čaja zbog svoje ljekovitosti smatrana je božanskom. U Aziji pronalazimo mnoštvo različitih postupaka pripreme čaja, pa razlikujemo japanski zeleni čaj matchu, indijski chai gdje se listići crnog čaja kuhaju u mlijeku i vodi, ili tibetanski po cha – čaj pripremljen uz dodatak soli i maslaca.

Benefiti čarobnog napitka

Kroz povijest i kulturu pijenja čaja mnogi su narodi uvidjeli benefite ovog okrepljujućeg napitka, a to su potvrdile i znanstvene studije kojima je dokazano da razni čajevi djeluju blagotvorno na naš organizam. Jeste li čuli za blagodati ljekovite biljke mate? Ona potječe iz Južne Amerike, a registrirano je da u Argentini 80% stanovništva barem jedanput na tjedan pije čaj od mate. Biljka mate sadrži kofein i mnoštvo vitamina, pa odlično djeluje na smanjenje umora. Uz to, ima svojstvo diuretika, potiče probavu i pojačava znojenje. Ako redovito pijete čaj koji sadrži mate, ubrzat ćete proces gubitka kilograma, a u kombinaciji s bazgom čaj vam može pomoći u kontroli tjelesne mase.

Ljekovite biljke koje funkcionalnim čajevima donose aktivno djelovanje ne treba tražiti u udaljenim dijelovima Južne Amerike, one rastu i na našem području i od davnina su poznate kao lijek. Tako se čaj od korijena i cvijeta sljeza koristi kao pomoć za iskašljavanje i umirivanje kašlja, a detoksikaciju organizma, koja nam svima ponekad dobro dođe, možemo postići pijenjem čaja od metvice i maslačka. Danas na tržištu imamo funkcionalne čajeve koji nam ciljano mogu pomoći kod određenih tegoba. Pažljivo osmišljene mješavine funkcionalnih čajeva tako će nam pomoći kod pročišćavanja dišnih puteva, podizanja energije, borbe protiv stresa i nesanice, ali i kod detoksa i mršavljenja.