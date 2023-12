Vrijeme darivanja nam se približava: Kako da se svako dijete u obitelji osjeća posebno?

Vjerovali ili ne, pojedini psiholozi tvrde da se razlika u osobnosti braće i sestara ponajviše temelji na redoslijedu njihova rođenja. Konkretnije, redoslijed rođenja utječe na položaj djeteta u odnosu na braću i sestre, što onda može imati učinak na njihov karakter i međusobne odnose. Možda upravo zbog toga djeca iz iste obitelji - unatoč tome što dijele iste gene i okolinu - mogu imati vrlo različita iskustva odrastanja.

Doznajte što biste kao roditelj trebali znati o redoslijedu rođenja i osobinama ličnosti najstarijeg, srednjeg i najmlađeg djeteta.

Foto: Shutterstock

Prvorođeno dijete - perfekcionist

NAJČEŠĆE KARAKTERISTIKE: pouzdanost, odgovornost, savjesnost, marljivost, težnja isticanju i uspjehu, opreznost, kontroliranje, ambicioznost, odlučnost, poštovanje pravila, perfekcionizam...

Budući da ima roditelje samo za sebe prije dolaska braće i sestara, prvorođenče se naviknulo biti u središtu pozornosti. Ta nepodijeljena pažnja roditelja, koji se u toj svojoj novoj ulozi često ponašaju pretjerano zaštitnički, može imati veze s tim zašto prvorođeni imaju tendenciju da budu uspješni. A osim što obično postižu bolje rezultate na IQ testovima i stječu više obrazovanja od braće i sestara, prvorođeni sami teže tomu da budu bolji od njih, tvrde neka istraživanja.

Uz to, budući da vole preuzimati kontrolu i imaju mnogo samopouzdanja, prvorođeni najčešće dobivaju najviše odgovornosti kod kuće. I zbog toga postoji velika vjerojatnost da će najstarije dijete poslije u životu biti organiziranije i sposobnije odrediti životne prioritete u odnosu na mlađu braću i sestre. Međutim, zbog pritiska da budu savršeni i za sve odgovorni često znaju razviti intenzivan strah od neuspjeha, ali i od promjena te izlaska iz svoje zone komfora. Perfekcionističke osobine najstarijeg djeteta također znače da bi mogli imati problema s priznavanjem kad su u krivu.

Foto: Shutterstock

Srednje dijete - mirotvorac

NAJČEŠĆE KARAKTERISTIKE: ugađanje drugima, prijateljska nastrojenost, susretljivost, prilagodljivost, sanjarenje, velikodušnost, kreativnost, buntovništvo, natjecateljska nastrojenost, nesigurnost, brižnost...

Srednje dijete obično se osjeća izostavljeno, a ponekad i necijenjeno jer je svjesno da ne dobiva toliko roditeljske pažnje kao njihov privilegirani prvorođenac ili najmlađa "beba", koja se sa svime može izvući. Upravo zbog toga često preuzimaju ulogu mirotvorca te su skloniji pregovorima i kompromisima, a sve s ciljem da se uklope u obitelj. Također dobro podnose razočaranja, imaju realna očekivanja i najmanje je vjerojatno da će biti razmaženi. Vole razmišljati izvan okvira, empatičniji su i osjećaju manji pritisak da se prilagode. A budući da dobivaju manje pozornosti kod kuće, imaju tendenciju stvarati jače veze s prijateljima i manje su vezani za svoju obitelj nego njihova braća i sestre.

Zanimljivo je i da će, prema nekim studijama, drugorođeni obično nesvjesno razviti osobine koje su potpuno suprotne onima od prvijenca. Tako, primjerice, ako stariji brat ili sestra voli ugađati roditeljima, srednje dijete moglo bi raditi nepodopštine kako bi im privuklo pozornost.

Foto: Shutterstock

Najmlađe dijete - 'beba'

NAJČEŠĆE KARAKTERISTIKE: glad za pažnjom, egocentričnost, manipulativnost, društvenost, razmaženost, slobodoumnost, opuštenost, šarm, upornost, ovisnost, avanturizam, bezbrižnost...

S obzirom na to da su se do najmlađeg djeteta roditelji već ispraksirali i opustili u svojoj ulozi, to se dijete, s jedne strane, obično može izvući sa svime što napravi, a, s druge strane, može osjećati kao da ni jedno od njegovih postignuća nije originalno jer su sve to njegova starija braća i sestre već napravili (naučili govoriti, čitati, voziti bicikl, plivati i slično). Zbog toga roditelji reagiraju s manje spontane radosti na njihova postignuća i možda se čak pitaju zašto ne mogu nešto brže shvatiti.

Ipak, najmlađi imaju posebno mjesto u obitelji i oni svoju ulogu "bebe" često koriste kako bi manipulirali drugima i kako bi postigli ono što su zamislili. Stručnjaci tvrde kako je najmanje vjerojatno da će takva djeca biti disciplinirana i odgovorna jer im roditelji često popuštaju kad je riječ o poslovima i pravilima. Ta ih dodatna pažnja ponekad i sprečava da postanu neovisni. Izuzev toga, najmlađa djeca su najslobodoumnija u obitelji te ih je moguće okarakterizirati kao prirodne šarmere otvorene i društvene osobnosti, koji vole nasmijavati druge.

Iznenadite svu djecu jednako!

Ipak, treba imati na umu da je redoslijed rođenja tek djelić nečijeg identiteta i ponekad ne mora uopće utjecati na karakteristike pojedinog djeteta. Ovdje je zapravo najvažnije zapamtiti da do razlika u karakteru i ponašanju dovode uloge koje braća i sestre usvajaju s godinama i koje roditelji imaju tendenciju osnaživati - bili oni toga svjesni ili ne.

Zato ovih blagdana dodijelite svojoj djeci jednake uloge - potaknite ih da budu dobri sinovi i kćeri koje će simpatični bradonja sa Sjevernog pola ovog Božića posebno nagraditi i poslati im Personalizirano pismo Djeda Božićnjaka o svojim šaljivim dogodovštinama. Kako bi se svako dijete u obitelji osjećalo posebno, znajte da postoje verzije personaliziranog pisma za jedno, dvoje ili čak troje djece. I kad svatko od njih otkrije da je Djed Mraz napisao pismo upravo za njega, veselju neće biti kraja - a bratsko-sestrinsko rivalstvo će, nadamo se, privremeno utihnuti i moći ćete se usredotočiti na stvaranje zajedničkih obiteljskih uspomena.

Foto: 24 sata/Tvornica snova

Personalizirano pismo Djeda Božićnjaka dolazi iz Tvornice snova, brenda personaliziranih knjiga za djecu i odrasle, koji već 12 godina svakom svojom stranicom djetetu zrcali njegovu bezgraničnu posebnost, maštovitost i hrabrost. Njihove knjige ima više od 300.000 djece u Hrvatskoj - svako drugo dijete do 9 godina. Pismo Djeda Božićnjaka moguće je personalizirati za jedno, dvoje ili troje djece, a kako ga točno možete izraditi i naručiti, doznajte ovdje

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku pismo

pokloni

božić

djeca