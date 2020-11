Za sve postoji rješenje: Savjeti uz koje ćete u svakoj situaciji natjerati vodu na svoj mlin

Život vas s vremena na vrijeme iznenadi neočekivanim situacijama, a kako ćete reagirati na njih, ovisi o vama. Problem ne mora biti prepreka, a rješenja su svugdje prisutna i treba ih samo pomnije potražiti

<p>Svatko je imao neki problem koji se na trenutak učinio <strong>nerješivim</strong>. Međutim, niti jedna komplikacija nije vrijedna živciranja, a uz drukčiji pogled na prepreke koje vam se nađu na putu možete <strong>prebaciti na bolje</strong> i postići svoj cilj. U nastavku donosimo <strong>savjete</strong> kako to ostvariti.</p><h2>Upornost se na kraju isplati</h2><p>Da J. K. Rowling nije bila <strong>ustrajna</strong> u pisanju, sad ne bismo imali fantastičnu seriju romana. Svaki put kad bi joj kćerkica spavala, ona je koristila to vrijeme kako bi napisala što više materijala za prvu knjigu o <strong>Harryju Potteru</strong>. Upravo su taj isti dio <strong>odbile različite izdavačke kuće</strong>, i to 12 puta. Trebalo joj je sedam godina da njezin san postane stvarnost.</p><p>Ako stvarno želite učiniti nešto, <strong>pronaći ćete način</strong>, a ako ne želite, pronaći ćete izliku. Plodovi vašeg truda kad-tad će biti nagrađeni. Pronađite ono<strong> što vas motivira</strong> na ostvarenje postavljenog cilja jer bitno je ne stajati nego kretati se naprijed.</p><h2>Problem može biti izazov</h2><p>Poanta svega je <strong>perspektiva </strong>i kako gledate na određene situacije. Problem ne mora biti problem ako ga <strong>shvatite kao izazov</strong> koji treba riješiti. U startu će vam biti lakše ako vam prva pomisao ne bude "ja to neću moći".</p><p>Primjerice, <strong>prvi vam je dan na novom poslu</strong> i od vas traže da napravite zadatak u programu u kojem dosad nikad niste radili, a nitko od nadređenih nema vremena to vam pokazati. Shvatite to kao izazov i priliku da se pokažete tako što ćete sami istražiti ili pitati kolege za pomoć.<strong> Umjesto da</strong> <strong>paničarite </strong>kako to ne znate, odlučite se za drugu opciju i <strong>prebacite na bolje.</strong></p><h2>Istražite sve opcije</h2><p>Poznati izumitelj Alexander Graham Bell jednom je prilikom izjavio: <strong>''Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore''</strong>. No većina ljudi često sa žaljenjem gleda u zatvorena vrata pa ni ne vidi da su se druga otvorila. Sigurno ste se i vi našli u nekim situacijama koje ste smatrali <strong>bezizlaznim</strong>, ali rješenje se na kraju ipak pojavilo. I to možda kad ste najmanje očekivali.</p><p>Zato imajte na umu da ponekad rješenje nije ono koje nam prvo padne na pamet. Primjerice, hitno trebate prijatelju <strong>uplatiti novac</strong>, trčite s posla da stignete u banku i baš vam pred nosom zatvore vrata. U takvim situacijama istražite druge opcije, poput aplikacije <a href="https://bit.ly/3jVAicU" target="_blank">Settle</a>, kojom novac možete <strong>poslati u trenu i bez ikakvog troška.</strong></p><h2>Dobro je imati plan B</h2><p>Uvijek trebamo biti spremni na mogućnost da nekad <strong>neće ići sve po planu</strong>. Na neke okolnosti vi ne možete utjecati, a one vam svakako mogu poremetiti početne planove. Očekivali ste da ćete pronaći posao vrlo brzo nakon <strong>završetka fakulteta</strong>? Ali diplomirali ste baš kad je nastupila pandemija. Ili ste pak među onima koji su <strong>dobili otkaz</strong>, a situacija na tržištu nije tako bajna.</p><p>Nitko nije očekivao ovakav rasplet, ali baš zato što ne znate što vas čeka u budućnosti, dobro je <strong>imati rezervu</strong>. Naučite nove vještine koje bi vam mogle poslužiti za <strong>rad u nekoj drugoj branši</strong>. Mnoge <strong>online edukacije </strong>su snižene i idealno je vrijeme da to iskoristite. Ne sumnjajte u sebe, ali uvijek imajte plan B.</p>