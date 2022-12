Zanimljive i poučne: Provjerite zbog čega su baš ove božićne reklame među najgledanijima

Jedan od prvih znakova da nam se bliži blagdansko doba definitivno su božićne reklame. Mnogo je razloga zbog kojih ljudi toliko uživaju u njima, a jedan od glavnih je da nas nostalgične scene i melodije podsjećaju na, za mnoge, najljepše doba godine. Uključujući, naravno, pregršt ukusne hrane te druženje s prijateljima i obitelji. Božićne reklame vraćaju nas u djetinjstvo i prizivaju sretna sjećanja, koja često ožive baš u vrijeme Božića.

Posebne su i po tome što se kroz njih provlače i svjetske situacije, kao što je trenutno, primjerice, energetska kriza, i upozoravaju na ono što je zaista važno, a to je zajedništvo. Prikupili smo, zbog toga, nekoliko poučnih, ali i najgledanijih božićnih reklama, u kojima ćete, sigurni smo, uživati!

Vjeruj u ljubav i Božić

Kako bi svake godine prenijela dašak blagdanskog duha i pozitive te vjere u bolju budućnost, Erste banka je 2018. godine počela seriju jedinstvenih božićnih reklama. U prvoj reklami ježić Henry je u glavnoj ulozi, a poruka reklame definitivno je ta da ljepota različitosti, nažalost, često nije prepoznata iz prve. No ako postoji volja i ljubav, kao u slučaju ježića Henryja i njegovih prijatelja, uvijek se pronađe način za prihvaćanje svakog vrijednog pojedinca u zajednicu. I zato, vjerujte u ljubav i čaroliju Božića!

Trudi se i ne odustaj

Samo godinu dana kasnije, u novoj ulozi Erste božićnih reklama, pčelica Hanna pokazuje nam koliko je u životu važna vjera u sebe. A s obzirom na to da smo u blagdansko doba nekako svi puni vjere u bolje sutra, tako i pčelica Hanna u reklami pokušava približiti načine na koje svatko od nas može realizirati svoje želje i snove uz samo malo vjere u sebe!

Božić u godini korone

Nakon ježića Henryja i pčelice Hanne, koji su ukupno pregledani 180 milijuna puta, uspjeh treće reklame Erste banke bio je zajamčen! Naime, 2020. godina za mnoge je bila specifična upravo zbog pandemije. No i ta pandemija ipak nas je nešto naučila, a to je da je briga o drugima izrazito važna. Time se vodila i glavna junakinja reklame, Marie, inače optimistična i živahna medicinska sestra, koja ne želi prihvatiti da se skladatelj Edgar sve više povlači zbog progresivnoga gubitka sluha. No uz njenu i pomoć drugih, uspjela je osvojiti Edgarovo srce i priuštiti mu jedinstven Božić. Kako joj je to pošlo za rukom, otkrijte sami!

- Osnovne teme te godine bile su usamljenost i izolacija, s kojima se često susrećemo baš tijekom božićne sezone, kad trebamo bliske kontakte s prijateljima i obitelji. Željeli smo ovom reklamom pokazati što je sve moguće kad se ljudi zauzimaju jedni za druge i tad, više nego ikad, vjeruju u sebe i druge - rekli su nam u Erste banci.

Male stvari čine razliku

U idućoj, dirljivoj i iskrenoj reklami Erste banke, glavni lik Jakub pokazuje kako svi možemo pozitivno pridonijeti boljoj budućnosti naše djece i pritom im dati temelj za nadu i bolje sutra. Reklama se bavi klimatskim promjenama i koristi poznate situacije iz svakodnevnog obiteljskog života kako bi pokazala da čak i mali koraci mogu napraviti veliku razliku u ostvarivanju bolje budućnosti. Ušteda vode, odvajanje otpada i korištenje bicikla umjesto automobila samo su neke od navika odgovornog ponašanja koje budućim naraštajima nude zdraviji i kvalitetniji život.

- Budućnost će biti izazovna za sve. Morat ćemo preispitati svoje postupke, tražiti alternative, izazvati sebe i rasti kroz iskustvo. Ovdje se ne radi samo o tome bez čega možemo nego i o maksimalnom iskorištavanju prilika i osobnom rastu. Zato, vjerujmo u sutra - izjavio je tad Mario Stadler, koji je nadležan za Upravljanje brendom u Erste Grupi.

Neka nas griju zajedništvo i ljubav

Premda svaka od spomenutih reklama priča svoju priču, sigurno jedna od najljepših je posljednja, peta reklama Erste banke. Radnja je smještena u središtu jednog sela, a u tijeku su uspješne pripreme za blagdane. Sve do trenutka u kojem tajanstvena figura odluči svima ukrasti božićnu čaroliju. Šuljajući se kroz selo, zločesti lik isključuje struju i sabotira spremnike goriva u automobilima. Time suočava seljane s problemom koji je svima i previše poznat ove godine, a to je, bez sumnje, energetska kriza. No umjesto da dopuste da im pokvari svečanost, seljani se odluče držati zajedno i odlučuju kako ih nitko neće spriječiti u proslavi Božića. Deblji šalovi i saonice mogu podignuti raspoloženje čak i kad nema dovoljno nafte i struje! No, ništa ne može podići raspoloženje kao zajedništvo. Zato, božićni blagdani ne znače samo pregršt poklona, šarenih kuglica i sjajna svjetla. Božić su, prije svega, dragi ljudi!

Ovo nije Božić kao svake godine, ali #believeinchristmas daje do znanja da je, kao i svake godine, Božić uvijek proslava zajedništva i ljubavi! I neka vas upravo ta misao prati ovih blagdana!