Zanimljivosti o Crnom petku koje vjerojatno ne znate

Znate li da na Crni petak kupci u prosjeku u redu čekaju dva i pol sata te da taj dan najviše posla imaju vodoinstalateri i odčepljivači odvoda? Zašto je tako, pročitajte u nastavku

<p>Crni petak kao prvi dan nakon posljednjeg većeg blagdana prije Božića, Dana zahvalnosti, označava neslužbeni početak božićne sezone kupnje. Iako je nastao u Americi, brzo se proširio po svijetu. Danas malo tko da ne zna što je <strong>Crni petak</strong>.</p><p>S vremenom je taj dan postao jedan od najluđih u godini - ljudi se mjesecima pripremaju na velike popuste u prodavaonicama, stoje satima u dugačkim redovima, a ponekad se dogodi i incident ako se previše ljudi ''zapali'' za jedan preostali artikal na policama. Crni petak prepun je ponuda i popusta, a daje priliku za uštedu novca pri velikoj kupnji, pa nije ni čudo da ga se toliko priželjkuje. U nastavku smo pripremili nekoliko zanimljivosti o tom “shopping prazniku”.</p><h2>Povezan s krahom burze</h2><p>Dva investitora s Wall Streeta, Jay Gould i James Fisk, odlučili su 1896. godine otkupiti što više narodnog zlata s ciljem podizanja njegove cijene te ponovne prodaje i enormne zarade. No iste godine u petak, 24. rujna, njihovu su <strong>urotu otkrili</strong>, što je rezultiralo krahom burze, nakon čega je cijela Amerika upala u veliku ekonomsku krizu, koja je pogodila i bogate moćnike i siromašne poljoprivrednike.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/movie-sum-NyCWiCGZpoLLO">via GIPHY</a></p><h2>Isprva se nazivao Big Friday</h2><p>Davnih pedesetih godina prošlog stoljeća policija u gradu Philadelphiji koristila je izraz "Black Friday" za opisivanje kaosa koji je uslijedio <strong>dan nakon Dana zahvalnosti</strong>. Tad bi horde kupaca i turista iz predgrađa upale u grad uoči velike nogometne utakmice između vojske i mornarice. Philadelphijski policajci ne samo da tad ne bi mogli uzeti slobodan dan nego bi morali raditi u predugim smjenama baveći se dodatnom gužvom i prometnim kolapsom.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/nbc-thanksgiving-xUOxeRSgzGd7rbAqWs">via GIPHY</a></p><h2>Crni petak nije najveći dan za kupnju</h2><p>Dugo se smatralo da je Black Friday najveći dan u godini za shopping. Čak je to i bio neko kraće razdoblje. No kupovanje darova, ukrasa i hrane u zadnji tren predbožićnu su subotu učinili danom najvećih gužvi u prodavaonicama.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/hulu-blackish-l0MYN7mdvcZBBpEly">via GIPHY</a></p><h2>Shopping manija sve masovnija</h2><p>U vrijeme manije zbog Crnog petka u masovnom shoppingu svake godine sudjeluje oko 170 milijuna Amerikanaca, što čini više od polovice cjelokupne populacije Sjedinjenih Država. Ti kupci u prosjeku potroše oko 335 dolara po osobi.</p><p>U Hrvatskoj intenzitet shoppinga još nije velik kao u Americi, ali je svake godine taj dan sve popularniji. Sve se više ljudi interesira za velike popuste i štedljivu kupnju. To se vidi i prema pripremanju i posjećenosti mnogih trgovačkih centara koji nude isplative ponude za svoje kupce. Samo prošle godine na Crni petak kupci su u hrvatskim prodavaonicama ostavili <strong>ukupno 700 milijuna kuna</strong>.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/high-quality-shopping-convinces-F61DiZicI1hXW">via GIPHY</a></p><h2>Najprometniji dan za vodoinstalatere</h2><p>Prema tvrdnjama američkih poslovnih agencija i interventnih službi, na Crni petak najviše poziva primaju <strong>vodoinstalateri i odčepljivači</strong> odvoda. Do toga dolazi zato što se ljudi pokušavaju riješiti ostataka hrane i smeća trpajući ih u prostor u koji ne pripadaju, poput sudopera ili WC školjke.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/snl-nbc-1970s-3o7aCUylbjTt2skVHi">via GIPHY</a></p><h2>Stajanje u redu dobro za zdravlje</h2><p>Prosječni kupci u redu na Crni petak stoje dva i pol sata. <a href="https://www.researchgate.net/publication/200085847_The_Psychology_of_waiting_lines" target="_blank">Psiholozi</a> tvrde da se stajanjem u redu testira strpljenje i stvara osjećaj za zaštitu osobnog prostora. Smatraju da je najbolje iskušenje za to upravo Crni petak, kad gužve mogu biti zaista goleme. </p><p>Groznica uoči Crnog petka već godinama ne zaobilazi ni Hrvatsku. Mnogi trgovački centri svake se godine potrude osigurati svojim kupcima povoljnu kupnju uz pregršt isplativih ponuda i popusta. 