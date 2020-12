Siječanj je mjesec koji već tradicionalno volimo dočekati s novogodišnjim odlukama u džepovima. I dok smo početkom mjeseca motivirani i pucamo visoko, kako mjesec odmiče, naša motivacija opada i odluke odlaze u zaborav, a razočarenje je sve što se može iščitati s naših lica. Prema istraživanju U.S. News i World Reporta, oko 80% novogodišnjih odluka propadne već do drugog tjedna veljače. Što nam je onda potrebno da se držimo odluka koje smo donijeli s najboljom namjerom?

Samodisciplina je poput mišića

Dok god ne promijenite stav u glavi, ne očekujte da će se vaši ciljevi ostvariti. Kaže se da kočiju ne vuče konj nego zob, a isto tako vašu liniju neće isklesati teretana nego vaš um. Također u obzir treba uzeti i to da bilo kakva promjena uzrokuje stres, koji smo skloni izbjegavati, bilo da je riječ o pozitivnom ili negativnom stresu.

No svaki razlog za odustajanje u konačnici se svodi na nedostatak samodiscipline. Da bismo je stekli moramo činiti upravo ono što nam je mrsko i moramo se svjesno upustiti u aktivnosti koje nam izazivaju neugodu. Kaže se da je samodisciplina poput mišića - moramo raditi na njoj i razvijati je. Zato sljedeći put kad osjetite nelagodu dok bezvoljno pokušavate ostvariti novogodišnju odluku, prepoznajte da je riječ o prilici za razvijanje samodiscipline i ne odustajte.

Kako do samodiscipline?

Kako biste uspješno istrenirali samodisciplinu, prije donošenja novogodišnjih odluka trenirajte svoj um. Najprije si zadajte male zadatke. Primjerice, odlučite da ćete nakon ručka odmah oprati suđe, "potpišite ugovor" sa sobom u kojem nema opravdanja niti odgađanja. Tijekom dana si zadajte još sličnih zadataka koji će vam osigurati male pobjede, a u konačnici i pozitivno utjecati na vašu samodisciplinu. Ne zaboravite biti optimistični i čestitati si na uspješnim zadacima te s vremena postavljati izazovnije zadatke.

Također je dobro da ste svjesni da bi nalet demotivacije mogao doći i jednostavno ga dočekajte spremni. Ključ je u dobrom planiranju, za koje vam treba rokovnik ili stručni savjetnik jer umjesto toga možete iskoristiti sav potencijal svog pametnog telefona i pretvoriti ga u osobnog asistenta. Sustavi današnjih pametnih telefona ionako su prilagođeni upravo za tu svrhu, a snalaženje među dostupnim aplikacijama olakšano je specijaliziranim trgovinama, kakvu ima i Huawei AppGallery. Tu smo pronašli korisne aplikacije koje će vam pomoći da slijedite pet savjeta uz koje ćete imati veće šanse ostati motivirani tijekom cijele godine.

1. Uvedite sportsku aktivnost

Istraživanja su pokazala da vježbanje barem tri put tjedno smanjuje rizik od depresije za 30%. Zato odaberite fizičku aktivnost kojoj ćete se posvetiti barem dva puta tjedno i tako se izvucite iz sivila. Svoj plan dodatno kontrolirajte pomoću fitness aplikacije. Mi smo odabrali BetterMe, aplikaciju pomoću koje možete imati individualizirane treninge, ali i planove prehrane te pratiti dnevni unos kalorija.

2. Pronađite vrijeme za sebe

Ako uz posao i brigu o domu imate i djecu, vjerojatnost je velika da niste predvidjeli vrijeme za sebe. To može biti teško, posebno u vrijeme kad smo više doma nego vani, no izrazito je važno da svaki ukućanin može imati vrijeme isključivo za sebe. Kao roditelj ne morate biti 24 sata dnevno uz svoje dijete, u redu je ako povremeno pronađete "zamjenu". Ponekad iskoristite "jokera" i umjesto da sami čitate priče djeci, neka to učini Pričalica, aplikacija u kojoj profesionalni glumci umjesto vas pričaju najljepše bajke svijeta za laku noć.

3. Napokon prestanite pušiti

Pušenje je tipična nezdrava navika koja nas dovodi u začarani krug. Pušimo jer smo nervozni pa smo još više nervozni jer previše pušimo. Naposljetku smo ugrozili i zdravlje zbog čega se ne osjećamo sposobno krenuti s nekom fizičkom aktivnošću za koju smo ranije ustvrdili da je presudna za podizanje motivacije. Osim toga, jedno je istraživanje pokazalo da bi pušenje moglo biti uzrok depresiji, a ne njezina posljedica. Ako ne uspijevate pronaći način kako ovoj navici stati na kraj, u tome vam može pomoći knjiga Allena Carra ''The Easy Way to Stop Smoking'', koja je bila bestseller u čak devet europskih zemalja.

4. Izbjegnite stres

Mnogi će reći da je nemoguće u potpunosti izbjeći stres, no uz dobro planiranje, moguće ga je značajno reducirati. U svom rasporedu predvidite vrijeme čija je svrha "punjenje baterija" i odmak od obaveza. Za nekoga će to biti potraga za novom glazbom na Deezeru, za druge dobra serija na HBO-u, a za treće omiljena knjiga. Osim opuštanja, naučite i izbjegavati nepotreban stres. Jeste li znali da uz aplikaciju e-Građani više ne morate trošiti svoje vrijeme na čekanju u redu za šalter kako biste dobili potvrdu ili obrazac. Nekoliko klikova spasit će vam mnogo živaca.

5. Naučite upravljati novcem

Financije su čest uzrok novogodišnjeg stresa, a time i dio novogodišnjih odluka. Na početku smo godine još uvijek u šoku od pogleda na račun nakon što je iza nas ostala sezona darivanja. No siječanj je zapravo odlično vrijeme da podvučete crtu na troškove iz prijašnje godine i napravite plan za narednu godinu i tako izbjegnete nepotreban stres. Konačno se prebacite na mobilno bankarstvo, koje će vam omogućiti bolji uvid u financije, ali i donijeti uštede. Primjerice, uz #withSAVE aplikaciju PBZ banke korisnici mogu namjestiti da im se pri korištenju kartice zaokružuje iznos, a razlika odlazi u štednju. Odlična aplikacija je i Kekspay pomoću koje ćete se bez blama raskusurati s prijateljima ili obitelji.