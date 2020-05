Zašto ne osiguravamo domove od elementarnih nepogoda?

Hrvati vole svoje nekretnine i zahvaljujući vlasništvu nad njima po nečemu smo pri samom vrhu u Europi. Prema podacima Eurostata, uz rekordere Rumunje, kojih čak 95,6% živi u svojem stanu ili kući, nas 89,9% ima vlastiti krov nad glavom. Važno nam je posjedovati nekretnine i izgleda da smo optimistični kad je riječ o njihovoj sigurnosti jer na ideju osiguranja stambenog prostora još najčešće gledamo kao na nepotreban trošak.

No vremena se mijenjaju i zbivanja u prirodi upozoravaju na to da možemo očekivati sve više elementarnih nepogoda. U 2017. godini prirodne katastrofe u cijelom svijetu rezultirale su štetama na imovini u vrijednosti većoj od 300 milijardi dolara, a samo trećina te imovine bila je osigurana. To u prijevodu znači da su vlade, poduzeća i pojedinci pretrpjeli gubitke od oko 200 milijardi dolara u samo jednoj godinu zato što nisu bili osigurani.

To nam objašnjava Mirna Lipovšćak iz UNIQA osiguranja, s kojom smo razgovarali o tomu kako najbolje osigurati svoje nekretnine, posebno od elementarne nepogode kao što je potres.

U Europi 60% potrošnje po stanovniku odlazi na osiguranje

S obzirom na zemlje jugoistočne Europe, u Hrvatskoj je prosječna potrošnja po glavi stanovnika na osiguranje iznad prosjeka i iznosi oko 300 eura. No to je i dalje mnogo manje od prosjeka zemalja EU, gdje je prosječni iznos potrošnje po glavi stanovnika oko 2000 eura.

- U EU se od tog iznosa gotovo 60% troši na životno osiguranje, 10% na zdravstveno osiguranje te 30% na osiguranje imovine (uključujući vozila i sl.) - objašnjava Lipovšćak dodajući kako se u Hrvatskoj nekretnine najčešće osiguravaju jer su kupljene na kredit, zbog čega banke uvjetuju osiguranje. Osobna svijest građana o važnosti osiguranja kod nas je, nažalost, još mala.

Pripazite, osiguranje od potresa mora se dodatno ugovoriti

Razorni potres jačine 5,5 prema Richteru koji je pogodio Zagreb 22. ožujka ove godine mnoge je potaknuo na to da ipak razmisle o osiguranju svojih domova. No bilo je i onih koji su već imali neku vrstu osiguranja nekretnine, zbog čega su mislili da su osigurani i od potresa, što na kraju nisu bili. Zbog toga je izrazito važno paziti na to kakvu ste policu osiguranja ugovorili i što ona pokriva.

Najbolje je ugovoriti osiguranje od elementarnih nepogoda (požar, poplava, potres, oluja...) ili nekih drugih opasnosti (npr. pljačka i razbojstvo). Pri tomu će visina godišnje premije osiguranja ovisiti o vrijednosti i veličini objekta, mjestu na kojem se nalazi, opasnostima od kojih se želi osigurati i drugim čimbenicima, a iznos premije može se izračunati i pomoću online kalkulatora.

Osiguranje od potresa može se ugovoriti kao dodatno pokriće uz osiguranje građevinskog dijela i/ili uz osiguranje kućanstva. Dakle, obratite pozornost na to da se osiguranje građevinskog dijela razlikuje od osiguranja kućanstva.

Osiguranjem kućanstva osiguravaju se stvari u domu – od namještaja i osobnih stvari do umjetničkih predmeta i dragocjenosti, dok građevinski dio pokriva sve "vanjske" dijelove nekretnine - temelje i podrumske zidove, kao i ugrađene instalacije i svu ugrađenu oprema (npr. za centralno grijanje). Zbog toga mnogi suvlasnici stanova koji žive u zgradama pogrešno misle da je osiguranjem zgrade osigurana i imovina u njihovom stanu, a nije ako uz građevinski dio nije ugovoreno i kućanstvo.

- Osiguranje se proširuje i na rizik potresa samo ako se posebno ugovori kao jedan od dopunskih rizika i ako je plaćena dodatna premija - objašnjava Lipovšćak.

Štete od potresa obuhvaćene su osiguranjem u slučaju da je potres seizmografski registriran u mjestu osiguranja pri nadležnoj seizmološkoj službi, odnosno ako se dokaže da se potres na prostoru na kojem se nalazi osigurani predmet očitovao intenzitetom od 5 ili više stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.

UNIQA osiguranje nudi različite pakete osiguranja doma, koji se razlikuju po rasponu pokrića. Osigurati se može stan, kuća, vikendica i apartman, građevinski dio te stvari u domu. Postoje paketi Ekskluziv, Komfort i Standard, a UNIQA preporučuje Ekskluziv jer uz prihvatljivu cijenu nudi široka osigurateljna pokrića. Uz svaki od paketa potres se može ugovoriti kao dodatno pokriće

- Za osiguranje kuće od 200 četvornih metara u Zagrebu mjesečno treba izdvojiti 172 kn. Ukupno je to oko 2000 kuna, a uključuje osiguranje objekta, kućanstva i osiguranje od potresa, na koje odlazi 840 kuna od ukupnog iznosa. Ako je kuća vrjednija od prosječne (oprema, uređaji, uređenje) ili se žele ugovoriti dodatne mogućnosti, premija je mjesečno pedesetak kuna skuplja, a može biti i manja ako se traži manji oblik zaštite - objašnjava Lipovšćak.

Kako osigurati obrt ili tvrtku?

Kod osiguranja obrta ili tvrtke uvijek je najbolje uzeti tzv. All risk policu, odnosno osiguranje od svih rizika. Ona pokriva uništenje, oštećenje ili nestanak osiguranih stvari (nekretnine, strojeve, opremu, zalihe i drugo), zbog nenadanih i iznenadnih događaja kao što su, primjerice, požar, poplava, oluja, ali i od svih drugih opasnosti. Takva polica pokriva i štetu zbog pogonskih zastoja, tj. prekida poslovanja, koji je posljedica uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranih stvari.

U svakom slučaju, prije nego što kupite policu osiguranja, obratite se stručnjacima iz osiguravajućih kuća, koji će s vama složiti ponudu koja najbolje odgovara vašim uvjetima i pokriva sve potencijalne rizike. Tako ćete izbjeći i potencijalne neugodne situacije vezane uz osiguranje i točno ćete znati na što imate pravo.