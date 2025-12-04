Zavirili smo u Tehnički muzej Nikole Tesle: Evo što ne smijete propustiti u obilasku

Genij, ekscentrik, čovjek ispred svog vremena, sve je to bio Nikola Tesla. Čim ste pročitali ovo ime, u glavi vam se sigurno stvorila crno-bijela slika genija kako, sjedeći, drži svoju ruku na licu s poznatim razdjeljkom i, naravno, brkovima te gleda izravno prema vama. Njegov lik i djelo poznati su gotovo svima, a čak ga je i Charles Batchelor, suradnik Thomasa Edisona, predstavio ovako:

- Gospodine Edison, poznajem dva velika čovjeka. Jedan ste Vi, a drugi je mladić koji stoji pred vama.

Ovaj tzv. arhitekt 20. stoljeća svojim je izumima i patentima utjecao na velik broj uređaja koje koristimo danas. Izmjenična struja, radio, indukcijski motor, sve su to samo neke od ideja inovatora iz Smiljana, koje je uspio pretvoriti u stvarnost. Premda se nije obogatio od svojeg rada, njegov doprinos danas ostaje izložen u Tehničkome muzeju u Zagrebu, koji i nosi ime “Nikola Tesla”.

Foto: Shutterstock

S obzirom na to da su zimski praznici pred vratima, a šetnje ukrašenim gradom neizostavan dio prosinca, ovaj muzej može biti odlično mjesto na vašoj ruti. Bilo da je riječ o razgledavanju ovog modernog prostora, bilo da je u pitanju edukativno druženje, koje će biti zanimljivo vašem djetetu, ali i vama. A evo što sve ne smijete propustiti prilikom posjeta Tehničkome muzeju Nikole Tesle.

Demonstracijski kabinet Nikole Tesle

Krenimo od spomenutog velikana. Jedna od svima omiljenih postaja ovog muzeja je upravo ured Nikole Tesle, točnije - njegov rekonstruirani radni prostor. U njemu se iz prve ruke može vidjeti kako funkcioniraju njegovi najpoznatiji izumi, od okretnog magnetskog polja i visokofrekventnih struja do bežičnog prijenosa energije. Definitivno najatraktivniji dio su pokusi, u kojima mogu sudjelovati i posjetitelji. Osim toga, kroz filmove i ostale multimedijske sadržaje prikazuju Teslin život, rad u Americi i priznanja koja je dobio, ali i priče iza njegovih ideja.

Foto: Arhiv TMNT

Astronautika s Planetarijem

Sljedeći dio na našem popisu svakako je odjel Astronautike, u kojemu možete razgledati modele raketa, svemirskih letjelica i orbitalnih stanica koji prikazuju prve korake čovječanstva u svemir. No prava atrakcije skriva se u Planetariju, čiji strop postaje realistično, živo zvjezdano nebo. Posebno konstruirani Zeissov projektor prikazuje više od 5000 zvijezda, zviježđa i gibanje planeta, uz pratnju glazbe i naraciju voditelja. U samo nekoliko minuta možete vidjeti promjene koje u prirodi traju tisućama godina.

Foto: Arhiv TMNT

Rudnik

Jedan od najposebnijih dijelova Tehničkog muzeja svakako je rudnik. Riječ je o modelu u prirodnoj veličini, smještenom u podzemnim prostorima. Ovaj više od 300 metara dug i do 6 metara dubok labirint pruža iznenađujuće realističan doživljaj rudarskog života i rada, što ga čini jedinim živim spomenikom nekadašnjih rudnika u Hrvatskoj. Posjetitelji prolaze kroz različite rudarske horizonte te mogu vidjeti načine na koje su se nekad eksploatirali ugljen, željezna ruda, boksit te rude olova, cinka i srebra.

Foto: Arhiv TMNT

Promet

Budući da je promet dio svakodnevnog života, zanimljivo je vidjeti kako su se tijekom povijesti mijenjali načini putovanja. Prikazana su kopnena, vodna i zračna prijevozna sredstva koja pokazuju kako je čovjek svladavao prepreke različitih terena i prilagođavao tehnologiju svojim potrebama. Izloženi modeli otkrivaju koliko se promijenio ljudski odnos prema kretanju te kako su pojedini izumi oblikovali svijet u kojem se danas krećemo.

Foto: E.ON

Održiva energija i ekologija

Nakon tehnologija prošlosti, vrijeme je za pogled u budućnost. Naime, muzej je od nedavno obogaćen novim prostorima, među kojima je i Expo Wall, koji je stigao zahvaljujući suradnji s E.ON-om. Zamišljen je kao mali edukativni kutak u kojem djeca (ali i odrasli) kroz igru uče što zapravo znači održiva energija. Na velikom interaktivnom zidu mogu vidjeti kako sunce, vjetar i voda zajedno stvaraju energiju koja pokreće naš svijet. Tu su i kratki digitalni kvizovi koji na zabavan način otkrivaju koliko zapravo znamo o ekologiji i energetskim navikama. Posebno su zanimljivi videosadržaji Roberta Knjaza, koji održivu energiju objašnjava jednostavnim, duhovitim i stvarnim primjerima. Jedna od najvećih atrakcija je i električni automobil s kućnom punionicom, koji pokazuje da je tehnologija budućnosti već stigla i da zapravo preuzima ulogu sadašnjosti.

Foto: E.ON

Kako nas izumi prošlosti vode prema budućnosti?

Nikola Tesla je jedan od rijetkih koji su mogli zamisliti kako će budućnost stvarno izgledati. Legende kažu da je predvidio izume poput helikoptera, mobitela, radara te interneta. Iako nikad nećemo doznati pravu istinu, budućnost koju je on zamišljao stigla je na vrata. Putovanje u svemir, eksploatacija ruda, razvoj prometa, sve su to pothvati iz prošlosti koji su nas doveli dovde. Međutim, kako bi budućnost bila jednako obećavajuća, važno je educirati se o održivim izvorima energije.

Upravo to želi postići i E.ON kroz projekt "Moć energetske pismenosti", koji na jednostavan način objašnjava zašto je razumijevanje energije danas jednako važno kao i znati čitati ili pisati. Ovom kampanjom ističe se koliko je korisno znati odakle dolazi energija koju trošimo i kako naše svakodnevne odluke mogu smanjiti njezinu potrošnju, pogotovo kad govorimo o solarnoj energiji i mogućnostima koje nam pruža. U tom smislu, solarna energija danas nastavlja ideju koju je Tesla gurao prije sto godina; da koristimo izvor koji je stalno tu, neiscrpan i potpuno logičan, samo ga trebamo znati razumjeti i primijeniti.

Expo Wall osmišljen je tako da djecu i roditelje kroz jasne primjere, igru i konkretne situacije potakne na razmišljanje o energiji. Zato nemojte čekati - trk u muzej. Tko zna, možda će baš vaše dijete pronaći inspiraciju za ideje koje mogu promijeniti svijet, baš kao što je to učinio Tesla.