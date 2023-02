Zbog ovakvih organizacija događaju se nevjerojatne stvari, a postoje i u Hrvatskoj

Na svijetu trenutno postoji više od osam milijardi ljudi i među njima, kako navode UN-ovi podaci, jedna od 23 osobe treba humanitarnu pomoć. Predviđanja su da će ove godine rekordnih 339 milijuna ljudi trebati humanitarnu pomoć i zaštitu, što je značajno povećanje u odnosu na 274 milijuna ljudi početkom 2022. godine. Zbog pandemije, gladi, ratova, klimatskih promjena, nedostupnosti edukacije, poteškoća u zdravstvu i drugih globalnih problema, ne treba se čuditi tome što broj potrebitih stalno raste.

Međutim, pozitivno je to što smo kao čovječanstvo uspjeli stvoriti sustav u kojem oni koji su u manjoj mjeri suočeni sa sličnim problemima pomažu tamo gdje je najpotrebnije. Zapravo, rad mnogih humanitarnih zaklada i organizacija razlog je zbog kojeg svijet svakim danom postaje barem malo bolje mjesto za život.

Zajedništvo je ključ napretka

Tako zbog djelovanja raznih dobrotvornih organizacija dolazi do pozitivnih promjena diljem svijeta, koje za neke pojedince mogu biti prilika za potpuno novi život.

Primjerice, prošle su godine 222 milijuna ljudi bila suočena s teškom glađu, što je najveći broj do sada zabilježen. A 2020. godine 45 milijuna ljudi patilo je od teške pothranjenosti, s tim da žene i djeca čine udio od 70% svih onih koji pate od gladi u svijetu. Brojke su to koje, nasreću, zaklade već godinama nastoje smanjivati. A nije neobično da se i mnoge javne osobe uključuju u rad zaklada, kao, primjerice, nogometaši i nogometašice, pa su se poznati Ousmane Dembélé i Ana Maria Crnogorčević priključili 2022. kampanji 'Rompe con el Hambre' (hrv. Zaustavimo glad), kojom upozoravaju na to da svake četiri sekunde jedna osoba u svijetu umre od gladi.

Osim hrani, značajan dio čovječanstva nema pristup lijekovima i medicinskoj opremi, što bi trebalo biti jedno od osnovnih ljudskih prava. Upravo se tim problemom bavi jedna nizozemska fondacija, koja zdravstvene organizacije zemalja u razvoju opskrbljuje lijekovima i medicinskom robom po najboljoj mogućoj cijeni. Do sada su uspostavili distribuciju s više od 3000 različitih zdravstvenih proizvoda u više od 130 zemalja. Primjerice, prošle su godine otpremili više od 20.000 medicinskih potrepština u bolnicu u središnjoj Ukrajini.

Vrijedi spomenuti i manje zaklade čiji je cilj podizanje svijesti o nekom specifičnom problemu za ranjive skupine u sredini u kojoj žive. Pa su tako, primjerice, majke američkih osnovnoškolaca koji se bore s disleksijom, jednim od najčešćih poremećaja iz spektra učenja, osnovale zakladu kroz čiji su rad uspjele promijeniti školski kurikulum i u njega uvrstiti poseban program edukacije prilagođen djeci s disleksijom.

Dakle, od svjetske do lokalne razine, priliku za pomoć moguće je pronaći zaista na svakom koraku.

Kako djeluju zaklade?

Institucija zaklade postoji odavno, njezini korijeni sežu čak u antičko doba, dok je Hrvatska najveći procvat zakladništva doživjela nakon Domovinskog rata. Po definiciji, zaklada je pravni okvir u sklopu kojeg se građani, kompanije, državne institucije i druge organizacije udružuju ne bi li ostvarili neki općekoristan ili dobrotvoran cilj.

Filantropska priroda zaklada može ostvariti znatan pozitivan utjecaj i promijeniti nečije živote za 180 stupnjeva. Obično je to riječ o skupinama ljudi ili pojedincim kojima je za dostojanstven život prijeko potrebna pomoć. I zanimljivo je da ti korisnici zaklada ne moraju biti samo iz države u kojoj zaklada djeluje, već se sve više primijećuje i porast prekograničnih djelovanja zaklada. Zapravo, EU značajno potiče razvoj takvih zaklada, pokušavajući utjecati na globalan rast pozitivnih društvenih promjena.

Pomoć na domaćem terenu

U Hrvatskoj postoji mnogo onih kojima je potrebna pomoć, a upravo kod nas djeluje Zaklada Pevex. Riječ je o zakladi koja je prvotno bila osnovana radi pomaganja zaposlenicima trgovačkog lanca Pevex i njihovim obiteljima koji se nalaze u teškim životnim situacijama. Danas se ova zaklada trudi pomoći svima, a posebice pojedincima kojima je za podmirenje osnovnih životnih potreba neophodna financijska i zdravstvena pomoć.

Tako je Zaklada Pevex odmah djelovala kad je trebalo sanirati i obnoviti krovišta u potresom pogođenim područjima financiranjem obnova kuća za devetero svojih zaposlenika iz Sisačko moslavačke i Zagrebačke županije koji su pretrpjeli gubitak doma. Donacijama su nastavili pomagati i drugim udrugama koje su neko vrijeme nakon potresa bile na terenu.

Poticaj za izuzetne osobe

Upravni odbor Zaklade Pevex smatra da izuzetni pojedinci koji čine društvo boljim i pozitivnijim, zaslužuju i moraju dobiti podršku za daljnji rast i razvoj te prilike za ostvarivanje vrhunskih rezultata. Iz tog razloga, tijekom 2022. godine Zaklada Pevex pomogla je mnogim svojim zaposlenicima te raznim udrugama.

Kao društveno odgovorna kompanija, Pevex osigurava potpore sportašima, sportskim organizacijama i glazbenicima, a kroz inicijativu promicanja inovativnosti i znanja daje potpore učenicima i studentima, poslijediplomantima i mladim znanstvenicima. S ciljem poticanja pozitivnih promjena u društvu, Hrvatski paraolimpijski odbor tek je jedna od vrijednih organizacija koje je tvrtka Pevex odlučila podržati generalnim sponzorstvom.