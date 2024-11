Zeleno Međimurje: Život od Drave i Mure, od legendi do popevki, od prirode do stola

Svaki dio Međimurja priča neku svoju priču, no sva mjesta imaju nešto zajedničko, a to je umijeće sporog življenja. Sposobnost uživanja u malim stvarima i ljepotama koje ih svakodnevno okružuju, ono je što Međimurce čini vedrim i opuštenim ljudima. A odlučite li posjetiti ovaj kraj, to ćete osjetiti i na svojoj koži.

Gdjegod kročili pronaći ćete nešto zanimljivo za gledanje, slušanje ili kušanje. Bilo da je riječ o nestvarnom pogledu s Mađerkina brega, zvuku ciktanja vidre u blizini rijeke Mure ili uživanju u okusu međimurske gibanice.

Da Međimurci uistinu znaju živjeti s prirodom, dokazuje i svjetski priznata oznaka ''green destination'', koju je osvojila upravo ova regija. Riječ je o prvoj takvoj tituli u Hrvatskoj i četvrtoj u svijetu.

Ljepote mjesta kojim gospodari zmaj

Međimurje uistinu nudi mnoštvo iskustava koje itekako vrijedi doživjeti. Želite li rijeke, slikovite brežuljke i nepregledne vinograde gledati iz ptičje perspektive, to će vam omogućiti panoramski let padobranom. Pritom će vam vodič rado ispričati bajkovitu legendu o vješticama, vilama, baucima i zmaju Pozoju koji, prema narodnoj predaji, obitava u jednoj od međimurskih špilja.

Međimursku regiju polako možete upoznati i biciklom jer je ovaj kraj poznat po uređenim biciklističkim rutama. Udišući čist zrak i osluškujući zvukove očuvane prirode, jedna od tih ruta dovest će vas i do mjesta gdje zemlja ljubi nebo, a riječ je o vidikovcu Mađerkin breg. Domaći ljudi bi vam rekli ’’z njega glediš na se strone’’, i pritom bi bili u pravu jer, kad se poklope vremenski uvjeti, uistinu možete vidjeti čak pet država - Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku, Austriju i Slovačku.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Kada ste već u posjeti Štrigovi, ne zaboravite posjetiti jednu od najljepših hrvatskih crkvi. Crkva sv. Jeronima poznata je po predivnim baroknim freskama, ali i tome što ima dva zvonika, obilježje koje je karakteristično za katedrale. Najveća vrijednost crkve je u tome što je trolisno svetište oslikao čuveni freskoslikar Ivan Krstitelj Ranger tijekom 18. stoljeća.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Ruke zlata vrijedne

Međimurci su ljudi koji itekako drže do tradicije te su vrlo marljivi u nastojanju da se ona očuva. Primjerice, ispiranje zlata na šljunčanim sprudovima rijeke Drave vještina je koja se prenosila s koljena na koljeno, a danas ju možete isprobati u sklopu projekta Zlatarske avanture.

Među zlatnim zanatima međimurskog kraja posebno se ističe zaštićeno umijeće izrade svetomarske čipke. Ova čipka se smatra nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a njena posebnost se krije u neprekinutoj niti koju drži jedan par batića. Njihovo preplitanje prilikom izrade čipke stvara jedinstven zvuk, a posjetite li Svetu Mariju, tehniku možete vidjeti i uživo.

Među drugim zanatima koje su radišni Međimurci nastavili njegovati nalaze se vještine vezane za uzgoj konja, poput obrezivanja i potkivanja kopita. Konji su jedan od zaštitnih znakova međimurskog kraja, a posjetite li neku od ergela, imate priliku uživati u čarobnom pogledu na Međimurskog konja, trenutno najugroženiju autohtonu čistokrvnu pasminu.

Kao jedan od najvažnijih zanata ovog kraja svakako je i mlinarenje na Muri. No, iako je tradicionalnim mlinovima došao kraj, u spomen na ovaj zanat očuvan je plutajući Mlin na Muri. Riječ je o jednoj od glavnih atrakcija Žabnika i jedinom takvom mlinu u Hrvatskoj koji je trenutno u funkciji. Zvuk rijeke i okretanje kotača poseban su doživljaj, a ulazak u ovaj mlin vratit će vas u 1902. godinu, kad je u njemu prvi put samljeveno brašno.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Mirisi, zvukovi, prizori i okusi ovih mjesta ostavit će neizbrisiv trag u vašem sjećanju. Kampanja „Posjeti me“ , koju možete pratiti na društvenim mrežama i stranicama Hrvatske turističke zajednice , savršeno prenosi taj doživljaj kroz šest epizoda koje vas vode na putovanje kroz srce i dušu nekih od najljepših, a često zaboravljenih, dijelova Hrvatske.

Veselje na svakom koraku

Kada razgledavanju dođe kraj, vrijeme je za drugačiji način zabave i opuštanja, naročito ako je popraćen Međimurskim popevkama. Kažu kako se uz popevku odrasta, ljubi, ženi, plače, veseli i ide u crkvu, a pritom je ovo nematerijalno kulturno dobro također sastavni dio tradicionalnih plesova međimurskog kraja.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Međimurci su odlični domaćini i uvijek su spremni za feštu, a rado će vas upoznati i s vrhunskim okusima domaće gastronomije. Tradicionalna međimurska gibanica, meso s tiblice, grah s bučinim uljem i brojni proizvodi od heljde samo su neka od jela u čijem ćete mirisu, okusu i teksturama uživati.

Posjeta Međimurju iskustvo je koje se mora minimalno jedanput doživjeti, a niz manifestacija koje se održavaju tijekom godine prava su prilika za to. Primjerice, Jesen u gradu Zrinskih i Jazz fair dobar su povod za jesenski izlet, a Advent u Čakovcu i Goričanu te Međimurski fašnik, idealne su zimske destinacije. Na proljeće vas čeka Urbanovo, dok je ljeto rezervirano za najpoznatiji čakovečki festival - Porcijunkulovo, ali i niz drugih manifestacija.