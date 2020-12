Debele knjige s popularnim bajkama Braće Grimm, H. C. Andersena ili Ivane Brlić Mažuranić pamtimo kao neke od najdražih uspomena iz djetinjstva, a pripovijedanje priča vole podjednako i odrasli i djeca. U okolici Ogulina pronaći ćete pripovjedačicu koja, osim legendarnih autorskih djela poznatih pisaca i zagonetnih legendi ovoga kraja, priča priče skrojene za svakog posebno. Ona je pravi "storyteller" kojeg možete angažirati kao dar za sebe ili svojeg mališana.

Šumska ruta s Kosjenkom, Regočem i vješticama

Odlučite li se za dan u prirodi, u Gorskom kotaru doživjet ćete mnoge pustolovine – osim aktivno provedenog dana u šumama Kleka, neće nedostajati gastronomskih delicija, a najmanje mističnih priča, kojima ovaj kraj obiluje. O njima je pisala slavna autorica "Šume Striborove", a danas se mogu čuti kao dio pripovjedne rute legendarnih bajki Ivane Brlić Mažuranić, koja sjedinjuje književno stvaralaštvo spisateljice s lokacijama, prirodnim ljepotama i raznolikostima, u mjestu i okolici koji su je inspirirali. Rutu vodi profesionalna pripovjedačica Sabina Gvozdić tijekom cijele godine, a u njoj ističe zanimljivosti o mjestu, zemljopisno i povijesno te otkriva zašto je Ogulin bio važan za Ivanu Brlić Mažuranić i zašto je ona važna za Ogulin.

- Posjetiteljima nudim neposredni doživljaj stvaranja kroz pripovijedanje koje čini sinergiju u kojoj sudjelujemo svi. U neposrednosti je ljepota i čar slušanja i govorenja priče ili bajke, a iskustvo mi kaže da u njima podjednako uživaju i odrasli i djeca – kaže Sabina Gvozdić iz Žive riječi, koja goste upoznaje s najpopularnijim zanimljivostima toga kraja.

Personalizirana priča: Ekskluzivitet iz šume bajki

Svoje priče Sabina najčešće pripovijeda na Kleku ili drugdje u prirodi oko Ogulina, a osim pripovijedanja narodnih i umjetničkih bajki, nudi personaliziranu priču, koja je napisana upravo za tu osobu, ispripovijedana i dizajnom uobličena u tiskanom formatu knjižice.

- Reakcije na to su čudesne. Prije dva tjedna izradila sam 13-godišnjoj djevojčici personaliziranu priču. Nazvala sam je 'Carefully crafted story', knjiga je na hrvatskom, ima samo engleski naziv. Prema onome što sam saznala o njoj od njezinih roditelja, sazdala sam priču čija su okosnica ona i njezina prijateljica, koje su našle pohabanu lutku i udahnule joj novi život. Djevojčica se pri tome morala jako pomučiti i proučiti mnoga 'do it yourself' videa, a upravo joj je to u stvarnom životu karakterna osobina, da stvari voli raditi sama i vrlo je kreativna - kaže Sabina, koja se ovim poslom bavi već deset godina, a njezinu kreativnost prepoznala je i Zagrebačka banka odabravši je kao jednog od pobjednika natječaja #prviput.

Pripovijedanje je moguće bilo gdje

Talent i volju za izvođačku umjetnost Sabina je otkrila kroz projekt Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke i Ogulinski festival bajke, a uz pripovjedačicu Jasnu Held, odnosno uz rad i konzultacije s njom te upoznavanje s tehnikama govorenja, memoriranja, biranja repertoara i ostalih segmenata pripovijedanja, počela se baviti ovim jedinstvenim zanimanjem.

-Nedavno me kontaktirala obitelj iz Splita, njihov sin me vidio na internetu i htio je doći u Ogulin. Darovali su mu pripovjednu turu za rođendan, a s njim je doputovala i cijela obitelj. Dječak je bio odjeven kao čarobnjak, a priče smo pričali hodajući kroz šumu, na vrhu Kleka i drugim zanimljivim destinacijama oko Ogulina. Bio je oduševljen, baš kao i roditelji, a takve situacije su upravo ono što me u poslu čini sretnom – kaže Sabina, koja, osim u prirodi, pripovijeda često na festivalima, manifestacijama, u knjižnicama, školama i vrtićima.

Inspiracija su želje posjetitelja i prirodno okruženje

Uz još neke skrivenije i manje poznate ljepote, cijelo područje Ogulina reprezentativan je primjer krša u Hrvatskoj, a upravo je iz ovih prirodnih ljepota slavna ogulinska autorica crpila inspiraciju za svoja djela. Ne samo zbog pandemije nego i svjetskog trenda u turizmu posljednjih godina, masovni turizam je prošlost, a zamijenile su ga manje grupe i parovi. U takvim uvjetima lakše se posvetiti gostima, ističe Sabina, a kroz razgovor s ljudima iz raznih zemalja rađaju se i nove ideje.

- Inspiracija mi dolazi spontano, putem, a ponekad posjetitelji predlože zanimljivosti i kažu svoje mišljenje, pa to imam na umu. Radim najviše na preporuku, a jedna od posljednjih dobrih ideja bila je pripovijedanje priče Vještica, autorice Eme Božičević, na vrhu Kleka, koja je tom legendom bila inspirirana za pisanje – kaže Sabina te dodaje kako su je se u dugogodišnjem radu posebno dojmili gosti iz Japana jer svojom skromnošću, disciplinom i točnošću uvijek pokazuju veliko poštovanje prema njoj kao domaćinu, mjestu koje su posjetili, ljudima i običajima koji su drukčiji od njihovih. A domaći gosti su joj najdraži jer na materinjem jeziku priča zvuči autohtono i posjetiteljima iz Hrvatske priča ipak može biti ispričana temeljitije i emotivnije.