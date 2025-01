Želite djeci 'upakirati' red i disciplinu u novogodišnje odluke? Koristite ove metode

Poznate aktivnosti i predvidive dnevne rutine djeci pružaju osjećaj sigurnosti i stabilnosti, osobito tijekom izazovnih i neizvjesnih vremena. Naime, kada djeca znaju što mogu očekivati, ona postaju sigurnija u sebe i svijet oko sebe doživljavaju na prijateljski način.

No iako se održavanje svakodnevne rutine može činiti izazovnim zadatkom, jednom kad roditelji pomognu djetetu u uspostavljanju dnevnih obaveza, stvari postaju lakše i za jedne i za druge. Upravo dnevna rutina potiče odgovornost i neovisnost djeteta, pa će ono, nakon prvotne pomoći roditelja, poslije brzo početi samostalno obavljati većinu aktivnosti.

Zato, ako je vaša novogodišnja odluka da red i disciplina postanu dio djetetove svakodnevice, u nastavku donosimo pet metoda koje će vam pomoći u ostvarenju tog cilja.

Superjunak dana

Superjunaci i superjunakinje uistinu mogu pomoći vašem djetetu u suočavanju sa svakodnevnim izazovima. Primjerice, u jednom američkom istraživanju istraživači su djecu u dobi od četiri do šest godina podijelili u tri skupine i dali im da riješe dosadan zadatak na računalu. Pritom su djeci u prvoj skupini dali rekvizite poput ogrtača ili krune te ih zamolili da se pretvaraju da su poznati superjunak iz crtića, kao što je Batman.

Tijekom sljedećih deset minuta istraživači su djecu povremeno pitali: "Radi li Batman naporno?", a djeci u preostale dvije skupine postavili su pitanje u prvom licu: "Radim li naporno?’’ te u trećem licu: "Radi li (ime djeteta) naporno?". Ona djeca koja su preuzela ulogu superjunaka u prosjeku su provela 46% vremena rješavajući zadatak, od postavljenih 10 minuta, u usporedbi s 36% vremena, koliko su provela djeca kojima su pitanje postavili u trećem licu, odnosno 29% u prvom licu.

Istraživači pretpostavljaju kako djeci pretvaranje da su netko drugi omogućuje da stvari vide iz drugačije perspektive. Riječ je o konceptu ‘’psihološke udaljenosti’’, koja im omogućuje veću kontrolu nad svojim mislima, osjećajima i ponašanjem. Upravo je zato taktika "superjunak dana" odabir mnogih roditelja kad je riječ o učenju mlađe djece kako riješiti svakodnevne zadatke. Superjunak također predstavlja osobu koja se uvijek trudi biti najbolja verzija sebe te se suočava s raznim izazovima.

Tako i dijete kroz omiljenog superjunaka pokazuje svoje supermoći, kao što su upornost, hrabrost, strpljenje, kreativnost i slično, kako bi riješilo svakodnevne zadatke. Pritom može voditi dnevnik u kojem bilježi sve izazove s kojima se suočilo tog dana te opisuje koje su mu moći bile potrebne u rješavanju problema. Također, može navesti kako se osjećalo kad je zadatak savladalo ili, ako nije, s roditeljem razraditi plan kako bi se s istim izazovom uspješno suočilo sutra.

Pola sata fokusa

Vježbanje fokusa korisno je kako bi se djeca lakše nosila sa školskim obavezama te razvila veću moć koncentracije.

Ovaj pristup posebno je koristan za djecu koja kreću u prvi razred, ali može poslužiti i starijim osnovnoškolcima kojima je teško učiti "u komadu". Uz ovu metodu učenje mogu razlomiti na periode od 25 do 30 minuta, nakon kojih slijedi petominutna pauza, kako bi se obnovila energija, pa ponovno učenje.

Pola sata fokusa podrazumijeva koncentrirano obavljanje određenog zadatka, bez distrakcija sa strane. Ova vježba također potiče naviku završavanja zadataka unutar zadanog vremenskog okvira, pa je bitno da se mlađoj djeci daju zadaci čiji je cilj ostvariv unutar 30 minuta.

Stručnjaci također sugeriraju kako je poželjno da dijete domaću zadaću ili učenje obavlja na istome mjestu i približno u isto vrijeme (nakon obroka), kako bi se stvorila dnevna rutina.

Poruke budućem ja

Riječ je o metodi koja uči dijete postavljanju ciljeva i samoohrabrenju na zabavan način. U ovom konceptu dijete, nakon što uspješno obavi određeni dnevni zadatak, samo sebi piše poruku pohvale i sprema je u kutiju. Na kraju mjeseca pozitivne poruke može pročitati s roditeljima, koji ga potom mogu simbolično nagraditi za njegova postignuća.

Umjesto dnevnih poruka, mogu pisati i mjesečna pisma. Primjerice, pomozite djetetu da postavi dva-tri ostvariva mjesečna cilja. U pismu također može napisati kako se osjeća na početku mjeseca, što sve planira postići do kraja mjeseca te čemu se raduje ako postigne svoje ciljeve. Primjerice, odlazak na tortu ili sladoled nakon uspješno napisanog testa ili odlično odigrane utakmice.

Bitno je i da roditelji pohvaljuju trud i slave djetetove uspjehe, razgovaraju o njegovim postignućima i ciljevima za idući mjesec.

Moje carstvo

Istraživanja su pokazala kako organizirani prostori smanjuju stres i tjeskobu u djece, a učenje djeteta da održava svoj osobni prostor može pozitivno utjecati na njegovo emocionalno blagostanje.

U tome će vam pomoći metoda "moje carstvo", u kojoj su djeca vladari svoje sobe, odnosno carstva, te se uče kako carstvo održavati urednim, a na kraju ih čekaju simbolične, kraljevske, nagrade. Primjerice, obiteljsko gledanje omiljenog filma uz omiljeno jelo.

U ovom slučaju također je bitno uspostaviti rutinu u kojoj uređivanje i čišćenje sobe postaje prirodni dio djetetove svakodnevice. Pritom imajte na umu da je potrebno osigurati pristupačna rješenja za pohranu koja su u djetetovu dosegu, a prilikom čišćenja i pospremanja možete pustiti glazbu kako bi cijeli proces bio zabavniji. Također, možete podijeliti čišćenje na korake da se dijete ne bi osjećalo preopterećeno.

Personalizirani kalendar

Djeca vole učiti iz šarenih i slikovitih primjera, pa će veseli dječji kalendar pomoći djetetu u svladavanju bitnih vještina, poput razumijevanja vremena, određivanja prioriteta, preuzimanja odgovornosti za ispunjavanje zadataka i planiranja.

Korištenje kalendara djecu uči konceptu dana, tjedana i mjeseci, pomažući im da shvate protok vremena, ali i potiče njihovu odgovornost za ispunjavanje svih aktivnosti koje ih čekaju tijekom mjeseca.

