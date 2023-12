Znamo što djeca žele za Božić, a to ne bi trebalo čuditi nikoga

Izazovno je danas biti roditelj, bilo da je riječ o malom djetetu ili onom većem, a pogotovo je to izazovna situacija kad na red dođu blagdani i darovi. Trendovi su nemilosrdni, a čini se i da količina stvari koju možemo kupiti i darovati raste iz dana u dan. Velika većina roditelja želi svojim potomcima omogućiti i dati ono što misle da će djecu najviše veseliti ili samo ono što roditelji nisu mogli dobiti dok su bili mali, ali dječji psiholozi mole nas da obratimo pozornost na ono najvažnije što maleni žele od roditelja.

Kad je postala majka, psihologinja Jenalee Doom obratila se kolegama psiholozima s pitanjem što djeca ustvari od roditelja trebaju dobiti za kvalitetan razvoj, jer od siline informacija koju je pronalazila na internetu osjećala se kao loš roditelj. Ono na što je nailazila kad je "češljala" društvene mreže bili su većinom gadgeti i stvari koje nam mogu pomoći u odgoju djece, ali ustvari konkretne savjete o tome što je djetetu potrebno da ima prirodan i zdrav razvoj nije nalazila.

Iz istraživanja s kolegama psiholozima sastavila je listu na što da obratimo pozornost kao roditelji - što naša djeca od nas ustvari najviše žele.

1. Sigurni odnosi

Jedan od najvažnijih preduvjeta za djetetov razvoj jesu sigurni i stabilni odnosi s onima koji brinu o njima. Ako smo tu za njih i, još važnije, ako smo potpuno prisutni kad provodimo vrijeme s njima, ustvari radimo jednu od najboljih stvari za njihov razvoj.

2. Autoritativni roditelji

Biti topao i senzibilan roditelj jednako je važno kao i biti roditelj koji jasno zna postaviti granicu u ponašanju. Djeca trebaju znati okvire svojeg ponašanja, način komuniciranja tih okvira je važan. Tu je potrebna ravnoteža između ova dva ponašanja, ne treba biti niti premekan niti prestrog. Ako nekada dijete od nas dobije možda prestrogu rečenicu, onda je najbolja ravnoteža u tom slučaju na nježan način objasniti djetetu zašto smo tako reagirali, ali bez upiranja prstom u njih. Svi imaju svoje amplitude u ponašanju, bitno je da djeca znaju kako je to normalno.

3. Rutina vs. fleksibilnost

Imati rutinu u danu vrlo je važno za dijete u razvoju; znati kad su obroci, kad se ide na kupanje ili kad na spavanje - to je važno za razvoj navika djeteta. No pokazati fleksibilnost s vremena na vrijeme itekako je dobrodošlo. Ako nekad raspored ode u pogrešnom smjeru, jer je jednostavno takav dan, onda se tome treba prepustiti bez stresa zbog promijenjenih minuta i komunicirati djetetu novu prilagodbu a da dijete ne osjeća grižnju savjesti. Sjetimo se, nekad je i nama teško održati rutinu koju imamo, zašto ne bi i s malima bilo tako?

4. (Uglavnom) uravnoteženi obroci

Bolna tema velike većine roditelja s malom djecom, ali ne i nemoguća misija. No ono što od nas djeca trebaju jest navika konzumiranja različite grupe namirnica ili barem ideja da postoji mnogo namirnica koje djeca mogu probati, a da su dobre za njih. Pokazujemo svojim primjerom, a za dodatni angažman/interes potrebno je samo malo mašte. Ako smo jednu večer odlučili naručiti pizze i gledati božićne filmove s djecom, ne treba paničariti zbog nezdravih nutrijenata - dodajte veću dozu na drugom obroku i uravnotežite posljedice zabavne večeri prije.

5. Šanse za istraživanje

Kao roditelji, mi smo odgovorni ako odgojimo dijete koje se boji svega ili želi sve probati. Jer djeca uče o svijetu kad dobiju šansu istražiti nove stvari, ali u sigurnom ambijentu. Mi smo ti koji im možemo i trebamo pružiti osjećaj sigurnosti dok istražuju svijet - a ovisno o dobi malenih, istraživanje svijeta može biti i istraživanje novog parka u okolici kuće.

6. Roditelji i skrbnici koji brinu o svojim potrebama

Da, djeca od nas trebaju da budemo osobe koje znaju brinuti o sebi i svojim potrebama, jer ako to ne radimo - svojim primjerom učimo djecu da jednog dana to neće znati napraviti za sebe, kad im to bude najpotrebnije. Ako je mentalno zdravlje, primjerice, stavka koju roditelj mora odrediti kao prioritet u ovom trenutku, onda je to najvažnije što roditelj može učiniti za svoje dijete.

I za kraj... Što klinci žele za ovaj Božić?

Napravili smo maleni "vox populi", u kojem je sudjelovalo 33 djece mlađe od sedam godina, u kojem smo pitali klince što žele od roditelja za Božić. Djeca su mogla odabrati dva odgovora, a rezultati su pokazali da su naši najmanji itekako skromni i željni pažnje roditelja.

Na prvom mjestu želja našao se odgovor 'Provoditi više vremena s mamom ili tatom u igri' (36,3%), trendi plišanu igračku želi 28,7% naših malih ispitanika, otići u zabavni park s roditeljima želi 22,7% mališana, a za novu odjeću, obuću i dodatke odlučilo se samo 12% malenih.

