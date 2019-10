Znate li iz kojeg je filma 'posuđena' ova kultna scena?

Redatelj Sergej Ejzenštejn postao je poznat po tome što je stvorio stil montaže kojima bi kod gledatelja izazvao emocije. Možda je baš zbog toga ovaj film bio najdraži poznatim autorima poput Charlieja Chaplina i Stevena Spielberga.

Era nijemih filmova na neki je način bila uvodna stranica filmske povijesti. Baš u to vrijeme nastao je poznati propagandni Ejzenštejnov film Oklopnjača Potemkin. Slavna ruska crno-bijela drama iz 1925. godine snimljena je prema istinitom događaju i govori o pobuni mornara na ratnom brodu čime je kasnije započeta ruska revolucija. Budući da je riječ o nijemom filmu uz čije je prikazivanje svirala živa glazba, redatelj je izrazio želju da se svakih 20 godina napravi novi soundtrack kako bi film zauvijek bio "suvremen". Do danas je napravljeno više verzija soundtracka za film, a vama je vjerojatno poznat onaj od Pet Shop Boysa, kojeg su Neil Tennant and Chris Lowe napravili 2005. godine.

Najpoznatiji su kadrovi filma Oklopnjača Potemkin dječja kolica s djetetom u njima koja jure niz stepenice, dok gomila ljudi bježi u panici od vojnika koji pucaju na njih. Ovi prizori poslužili su kao inspiracija mnogima, a mi vam donosimo popis remakeova ove scene za koje možda nikad ne biste pretpostavili da to jesu:

Evo i podsjetnik na originalnu scenu:

Špijun na stubama

Redatelj kultne scene iz filma Psiho, Alfred Hitchcock inspirirao se kadrovima Ejzenštejnova filma. Scena se pojavljuje u Stranom dopisniku. Ovaj špijunski triler prati Johnnyja Jonesa, njujorškog reportera kojeg urednik šalje u Europu. Johnnyev je prvi zadatak otkriti detalje tajnog pakta između dviju europskih država, što će dovesti do zanimljivog zapleta. Ovo je drugi Hitchockov američki film, prvi je bio "Rebecca", za koji je dobio dva Oscara, dok je "Strani dopisnik" nominiran za istu nagradu u 6 kategorija. Remake poznate scene pogledajte u nastavku:

Mafijaški rat

Film Nedodirljivi jedan je od najboljih mafijaških filmova, s dobro razvijenim zapletom i sjajnim ulogama Kevina Costnera, Roberta de Nira te posebno Seana Conneryja koji je osvojio Oscara za najbolju sporednu ulogu. Film je izašao na platna 3. lipnja 1987., a redatelj Brian De Palma obznanio je javnosti kako je film temeljen na istinitoj priči o tome kako je državni blagajnik Eliot Ness srušio zloglasnog mafijaša Al Caponea.

Parodija remake scene

Treći nastavak komercijalno uspješnog serijala ''Goli pištolj'' nudi, kao i prethodni dijelovi, niz sjajnih skečeva. Glavnu ulogu inspektora Franka Derbina utjelovio je Leslie Nielsen koji u finalnom nastavku izvodi parodiju na scenu iz filma Nedodirljivi. Dovoljno je pogledati video kako biste shvatili ton rekreiranja scene:

Stepenice u dalekoj galaksiji

Što je zajedničko Ejzenštejnovom i SF filmu iz 2005. godine? Zvjezdani ratovi - Epizoda III: Osveta Sitha američki je epski znanstveno-fantastični film koji je napisao i režirao George Lucas, a u njemu se također nalazi scena inspirirana filmom Oklopnjača Potemkin. Poznatu scenu sa stepenicama moguće je prepoznati kada Anakin s vojskom maršira prema Jedi hramu. Dramatična scena uspona vojske stepenicama navješćuje pokolj koji slijedi. Odmah nakon marša Palpatine naređuje čuvenu Odredbu 66 kojom na smrtnu kaznu osuđuje sve Jedaje u galaksiji, a Anakin ulazi u Jedi hram i usmrćuje mlade Padawane. U Hrvatskoj je film u kinima pogledalo 105 tisuća gledatelja. Također, bio je najgledaniji film 2005. godine u američkim kinima te drugi najgledaniji film iste godine u svjetskim kinima. Prisjetimo se scene u nastavku:

Znate li da su upravo logo Zagreb Film Festivala i nagrada Zlatna kolica inspirirani ovom kultnom scenom?

