Znate li što je kriptomarka? Evo kako izgleda prva hrvatska

Uskoro će se na domaćem tržištu pojaviti prva digitalno-analogna kombinacija poštanske marke, čiji će dio služiti za uobičajeno slanje pošte, a dio za korištenje na blockchainu

<p><span style="color:#333333">Svijet fintecha nikad nije bio zanimljiviji, a napredne tehnologije omogućuju potpunu transparentnost novca. Inovativna dostignuća </span><span style="background:white"><span style="color:#414952">dolaze i odlaze, bez obzira na to budu li prihvaćena masovno ili samo u užem interesnom krugu. Svjetski financijski stručnjaci sigurni su da je blockchain budućnost novčanih transakcija, a Hrvatska se lansiranjem inovativnih kriptoproizvoda svrstava u naprednu svjetsku blockchain zajednicu. </span></span><span style="color:#333333"> </span></p><h2><span style="color:#333333">S ovom tehnologijom uvijek znate koliko vrijedi vaša imovina</span></h2><p><span style="color:#333333">Za one koji se još muče s definicijom blockchaina evo jednostavne formulacije - riječ je o </span><span style="background:white"><span style="color:#42455a">zajedničkoj digitalnoj knjizi ili bazi podataka i financijskih transakcija koje se spremaju na više računala na različitim lokacijama. Baza podataka stalno raste kako se u nju dodaju nove transakcije ili "blokovi", zbog čega nastaju kontinuirani lanac podataka u kojima su zapisi javni i provjerljivi. </span></span><span style="color:#42455a">Blockchain tehnologija nudi visoku razinu transparentnosti, a identitet korisnika skriven je iza složene kriptografije. <span style="background:white">S obzirom na to da ne postoji središnje mjesto pohranjivanja, blockchain je teško hakirati jer informacije postoje na milijunima različitih mjesta, zbog čega se danas smatra najsigurnijim financijskim sustavom na svijetu.</span></span></p><h2><span style="color:#333333">Ulaganje plodonosno za kompanije i pojedince </span></h2><p><span style="background:white"><span style="color:#414952">Bankarstvo, STEM područje, industrija, trgovina, energetski sektor, poljoprivreda, mediji i zdravstvo samo su neki od sektora u kojima se aktivno ulaže u blockchain. P</span></span><span style="color:#42455a">rema ovogodišnjem izvješću </span><span style="color:#42455a">Svjetskog ekonomskog foruma, oko 10% globalnog BDP-a vjerojatno će biti pohranjeno na blockchainu do 2027., a tvrtke na čelu pružanja blockchain usluga bit će visoko na popisima ulagača za 2020. U dionice i druge atraktivne proizvode na blockchainu mogu ulagati i pojedinci, a aktualna ponuda kriptomarki jedna je od njih. </span><span style="background:white"><span style="color:#42455a">Prvu kriptomarku, </span></span><span style="background:white"><span style="color:#414952">koja nije bila samo pogodan način plaćanja poštarine nego i virtualni kolekcionarski primjerak u </span></span><span style="background:white"><span style="color:#42455a">d</span></span><span style="background:white"><span style="color:#414952">igitalnoj verziji pohranjen na Ethereum blockchainu, </span></span><span style="background:white"><span style="color:#42455a">izdali su prošle godine Austrijanci. Nakon što </span></span><span style="background:white"><span style="color:#414952">su u samo nekoliko mjeseci pojedinačni komadi</span></span><span style="background:white"><span style="color:#42455a"> dosegnu</span></span><span style="background:white"><span style="color:#414952">li vrijednost i do 1000 eura, Austrijanci su lansirali i drugu seriju.</span></span></p><h2><span style="color:#333333">Hrvatska kriptomarka - digitalna filatelija na dohvat ruke </span></h2><p>Povodom svjetskog Dana marke, na 180. obljetnicu izdanja prve poštanske marke „Penny Black“, na tržištu će se pojaviti i prva hrvatska kriptomarka. Uz kupnju ovog inovativnog proizvoda, kojim se može uobičajeno platiti poštarina, izdaje se i digitalni token prigodnog naziva Postereum, koji na podatkovnom bloku, odnosno blockchainu, može živjeti zauvijek te ujedno ima sakupljačku vrijednost, čime ljubitelji filatelije ne gube smisao svog hobija ili biznisa. Naprotiv, upravo se digitalnim dijelom kriptomarke postiže vjerno prevođenje filatelije u digitalni svijet, a nakon kupnje s nje se može odlijepiti dio koji se koristi za plaćanje poštarine, dok onaj digitalni ostaje za korištenje na blockchainu. Hrvatska blockchain zajednica okupljena je oko Udruge za blockchain, a kriptomarka izlazi uoči 12. godišnjice od pojave blockchain tehnologije kroz njenu prvu emanaciju – kriptovalutu bitcoin. <span style="color:#333333">Na blockchainu su marke zastupljene kao takozvani nezamjenjivi ili non-fungible token (NFT) po standardu ERC721 i kao takvi imaju sakupljačku vrijednost jednako kao klasične marke, čime se postiže vjerno prevođenje filatelije u digitalni svijet. Budući da se non–fungible tokeni nalaze na mreži Ethereum, imaju potencijal živjeti zauvijek, čime je filateliji dodana nova dimenzija – zaštita od propadanja zbog protoka vremena.</span></p><h2><span style="background:white"><span style="color:#42455a">Kriptomarka stiže u pet atraktivnih modela</span></span></h2><p><span style="color:#333333">Kriptomarka će na tržište izaći 9. rujna, a projekt je od iznimne važnosti za razvoj blockchain zajednice u Hrvatskoj. Ta futuristička poštanska marka podijeljena je u pet kategorija s različitim motivima – dron, brod, zrakoplov, kombi i vlak, što simbolično odražava prijevozna sredstva kojima paketi mogu putovati do korisnika. </span></p><p><span style="color:#333333">Hrvatsku kriptomarku izdaje Hrvatska pošta, a moći će se kupiti preko sustava internetske trgovine, koja je zamišljena kao interaktivni mozaik koji pruža priliku da se za samu marku plati kriptovalutama. Kako bi se i kolekcionarstvo vjerno prevelo u digitalni svijet, kriptomarka je podijeljena u različite kategorije s naglaskom na posebnost i ekskluzivnost. Kao motivi za kategorije uzeta su prijevozna sredstva, ona s dronom ograničena je na tek 1000 primjeraka, a u najvećoj nakladi izdana je kategorija s motivom kombija, u čak 60.000 primjeraka. Ona s motivom vlaka je u 25.000 primjeraka, s motivom broda je u 10.000 primjeraka a zrakoplova u 4000 primjeraka, što s prethodne dvije kategorije čine ukupnu nakladu od 100.000 primjeraka.</span></p><p><span style="color:#333333">Hoće li u budućnosti digitalni albumi zamijeniti filatelističke albume, pokazat će vrijeme, ali već je sad jasno da strast ljudi prema sakupljanju rijetkih stvari nije nestala s pojavom digitalnih tehnologija.</span></p><p> </p><p> </p>