Znate li što je pravilo pet minuta? Inteligentni ljudi ga koriste svakodnevno

Kad se suočimo s jednim ili više teških zadataka, za koje znamo da će nam trebati podosta vremena da ih izvršimo, u većini se slučajeva počnemo osjećati preopterećenima. Kako bi se riješili tog neugodnog osjećaja, mnogi će utjehu potražiti u obliku ugodnijih aktivnosti, kao što su skrolanje po društvenim mrežama, gledanje televizije ili odlazak na kavu. Problem ove navike je taj da što više utjehe dobivamo, tim više želimo izbjeći obavljanje posla.

A što dulje izbjegavamo obavljati posao, postajemo sve zabrinutiji da nećemo stići obaviti sve što bi trebali. I, naravno, što smo tjeskobniji, to je veća šansa da naši zadaci ostanu nedovršeni. Međutim, postoji vrlo jednostavna taktika uz koju svatko može prekinuti ovaj začarani krug - pravilo pet minuta.

Prvih pet minuta je najteže

Pravilo pet minuta je tehnika kognitivne bihevioralne terapije kojom si postavljamo cilj da činimo nešto, što bismo inače izbjegavali izvršiti, samo pet minuta. Ako nakon pet minuta procijenimo da je to što smo započeli previše zahtjevno ili odbojno ostavljamo si mogućnost da odustanemo.

S ovakvim načinom razmišljanja, pokušavamo prevariti mozak, koji na taj težak zadatak više neće gledati kao na prijetnju već kao na bezazlenu sitnicu i koji će pomisliti: "Pet minuta posla nije tako strašno, idemo to obaviti". Što je najbolje, nakon što istekne pet minuta i nakon što smo se udubili u zadataka, većina će nastaviti s poslom te ga na kraju i završiti. Složit ćete se da ovo nadasve jednostavno pravilo može uvelike pomoći otkloniti distrakcije, osloboditi vas mentalnog bloka i održati vam usredotočenost.

Glavna ideja koja zapravo stoji iza ove tehnike je ta da je postaviti namjeru i započeti nešto obično najteži dio posla - često teži i od samog izvršavanja zadatka. A razmišljajući o zadatku kao o nečemu što može trajati samo pet minuta i od čega se lako može odustati, postajemo produktivniji i motiviraniji.

Kako bi svojim kupcima smanjili razinu stresa u ovo predblagdansko vrijeme, pravila pet minuta se odlučio pridržavati i trgovački lanac Kaufland, koji za svako čekanje duže od pet minuta (ako sve blagajne nisu otvorene) na poklon daje Kaufland poklon karticu u iznosu od deset kuna. Osim ovog praktičnog primjera, dotaknut ćemo se još jednog.

Kako se pokrenuti?

Uzmimo za primjer da želite početi vježbati. Naravno da nema smisla na samo pet minuta otići u teretanu, već je potrebno krenuti od malih stvari. Najprije iskoristite tih pet minuta za spremanje, odnosno sportski se odjenite i obucite. Ako i nakon toga nemate volje otići u teretanu, zaputite se u trgovinu gdje ćete obaviti kupnju namirnica. Jednom kad ste izašli, pokušajte možda pet minuta trčati do trgovine. S vremenom, pet minuta trčanja će postati deset, dvadeset, trideset... i nećete se ni okrenuti, već ćete početi ići u teretanu. Iskoristite dakle pravilo pet minuta u svakoj odluci s kojim se mučite, koliko god se ona možda činila beznačajnom. Evo kako se pokrenuti:

Pozitivni učinci

Redovito primjenjujući pravilo pet minuta, ubrzo će doći do izuzetno važne promjene sklopa razmišljanja. Naime, većina je uvjerena da samo motivacija i energija vode do akcije, odnosno da su to nužni elementi koji prethode akciji. Međutim, nakon primjene pravila, rađa se svijesti o obrnutom kauzalnom pogledu na odnos - djelovanje zapravo može povećati motivaciju i energiju.

Upravo ovaj novi način razmišljanja može potaknuti rast samopouzdanja, potrebnog za sva buduća suočavanja s teškim i izazovnim zadacima. A konačna i dugoročna korist biti će vidljiva u poboljšanju općeg raspoloženja i smanjenju rizika od depresije.