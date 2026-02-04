Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.
120 policajaca u lovu na dilere. Prvi detalji akcije: Zaradili su milijune, prali lovu kroz stanove
Kako se doznaje, dosad su priveli šestoricu kojima se na teret stavlja trgovina kokainom i marihuanom. Novac dobiven od prodaje droge su navodno prali kroz nekretnine. Dio nekretnina koristili su za sve popularnije prevare za iznajmljivanje stanova, a sumnjiče se i za krivotvorenje osobnih iskaznica, ugovora i drugih pravnih dokumenata
Prema neslužbenim informacijama 24 sata, ‘zaradili’ su oko 4 i pol milijuna eura.
Navedene radnje provode se na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Zadarske i Ličko-senjske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga, prijevare, krivotvorenje isprava, kao i pranje novca.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (služba Rijeka), u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćen veći broj osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, imovinskog kriminaliteta, krivotvorenja isprava u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.
Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.
Akciju provodi 120 policijskih službenika kriminalističke, specijalne i interventne policije.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku te će policija protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.