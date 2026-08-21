18 sati raspravljali o ekocidu u Lici: 'Uništavate sveto hrvatsko tlo u koje se toliko kunete...'

18 SATI VIJEĆANJA

U raspravi izvanredne saborske sjednice Sandra Benčić (Možemo) rekla je kako je jasno da HDZ neće prihvatiti brzu sanaciju opasnog otpada u Gospiću i da je na njemu odgovornost što se otpad nekažnjeno dovozio i odlagao. Kreiran je sustav koji je omogućio kriminalu da procvate, ustvrdila je. Govoreći o bankovnim jamstvima tvrtki koje su to činile, rekla je kako u najboljem slučaju pokrivaju tek trećinu potrebnih sredstava za uklanjanje otpada, ali ne i cjelokupnu sanaciju.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je da HDZ-ova vlada čini sve da se problem što prije riješi te da oni koji pretjeruju ne pridonose njegovu rješavanju te ih pozvala da "ne straše narod". "Tlo i voda nisu otrovani, ali trebaju biti monitorirani", istaknula je.

Odgovarajući na oporbene optužbe, rekla je da se Vlada bori za sustav u kojem nema nedodirljivih i u kojem nitko neće biti pošteđen odgovornosti ako je učinio nešto nezakonito. Odbacila je oporbene tvrdnje kako je HDZ-u "korupcija u krvi", nakon što ju je Sanja Radolović (SDP) podsjetila da je HDZ pravomoćno osuđen za koruptivne radnje.