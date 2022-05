Posebni Airbus avioni za 19 sati leta u komadu: Imat će krevete, fotelje i garderobu

Australska aviokompanija Qantas najavila je da će do kraja 2025. pokrenuti najduži neprekinuti komercijalni let od Sydneyja do Londona za 19 sati.

Nakon pet godina planiranja, kompanija je objavila da je naručila 12 Airbusovih zrakoplova A350-1000 za letove do udaljenih gradova u sklopu programa „Project Sunrise“.

Ti letovi startat će iz Sydneya do kraja 2025. godine, a kasnije bi se mogli proširiti i na Melbourne, piše agencija France Presse.

- Novi tipovi zrakoplova omogućuju nove stvari“, rekao je direktor Qantasa Alan Joyce u priopćenju. A350 i Project Sunrise pretvorit će svaki grad u samo jedan let udaljen od Australije - dodao je.

Qantas je započeo ispitivanje dugih letova 2019., uključujući tada probni, 17,8 tisuća kilometara dug let između Londona i Sydneyja koji je trajao 19 sat i 19 minuta.

Iste godine isproban je i let između New Yorka i Sydneyja, dug 16,2 tisuće kilometara, u trajanju od nešto više od 19 sati.

Trenutni najduži komercijalni let ima Singapore Airlines. Iz tog grada-države do New Yorka se može stići za nešto manje od 19 sati, što je udaljenost od oko 16,7 tisuća kilometara.

Qantas već leti između Pertha i Londona, što iznosi oko 14,5 tisuća kilometara i traje 17 sati.

Maksimalan komfor

- Kao što biste očekivali, posebno se radi na dizajnu putničke kabine kako bi bila što udobnija za dugi let - rekao je Joyce.

Qantas je objavio da će u novi zrakoplov A350 stati 238 putnika, a prvi razred će nuditi odvojeni krevet, naslonjač i garderobu.

Svi putnici će na raspolaganju imati zonu osmišljenu za „kretanje, rastezanje i hidrataciju“.

Qantas je potvrdio kako od Airbusa naručuje i 40 zrakoplova A321 XLR i A220. Do kraja 2034. planira kupiti još 94 aviona tih modela.

Oni će biti „okosnica naše domaće flote za idućih 20 godina i pridonijet će da ova država ostane u pokretu“, nastavio je Joyce, pa dodao da će nove letjelice smanjiti emisije štetnih plinova za najmanje 15 posto.

- Izašli smo iz ove pandemije kao strukturno drugačija tvrtka - naglasio je šef Qantasa.

- Udio na domaćem tržištu je viši, a potražnja za izravnim međunarodnim letovima je snažnija nego što je bila prije covida - zaključio je.

