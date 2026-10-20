200 FOTKI FRANCUSKOG KAOSA Protesti postali veliki pljačkaški pohodi: Uništavaju sve redom...

Nasilje je izbilo na prosvjedima održanima 17. listopada, a nastavilo se i sljedeće večeri. Prosvjednici su se okupili zbog rastućih troškova života, nezadovoljstva stanjem u javnim službama i problema u obrazovanju. No poruku o sve težem životu mnogih građana ubrzo su zasjenili prizori razaranja i pljački. | Foto: Abdul Saboor