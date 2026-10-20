200 FOTKI FRANCUSKOG KAOSA Protesti postali veliki pljačkaški pohodi: Uništavaju sve redom...

Razbijeni izlozi, opljačkane trgovine, zapaljeni automobili i oblaci suzavca prekrili su pariške ulice. Iza Francuske je vikend obilježen nasiljem, prosvjedi zbog rastućih troškova života pretvorili su se u sukobe s policijom i pljačkaške pohode koji su potresli zemlju.
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Razbijeni izlozi, opljačkane trgovine, zapaljeni automobili i oblaci suzavca prekrili su pariške ulice. Iza Francuske je vikend obilježen nasiljem, prosvjedi zbog sve skupljeg života pretvorili su se u sukobe s policijom i pljačkaške pohode koji su potresli zemlju.
| Foto: Abdul Saboor
Razbijeni izlozi, opljačkane trgovine, zapaljeni automobili i oblaci suzavca prekrili su pariške ulice. Iza Francuske je vikend obilježen nasiljem, prosvjedi zbog sve skupljeg života pretvorili su se u sukobe s policijom i pljačkaške pohode koji su potresli zemlju. |
Foto: Abdul Saboor
Razbijeni izlozi, opljačkane trgovine, zapaljeni automobili i oblaci suzavca prekrili su pariške ulice. Iza Francuske je vikend obilježen nasiljem, prosvjedi zbog sve skupljeg života pretvorili su se u sukobe s policijom i pljačkaške pohode koji su potresli zemlju.
| Foto: Abdul Saboor
Pariz je proškog vikenda na pojedinim mjestima izgledao poput ratne zone. Ulicama su odjekivale eksplozije šok-bombi, policija je ispaljivala suzavac i koristila vodene topove, a skupine maskiranih izgrednika razbijale su izloge i upadale u trgovine. Na pločnicima su ostali razbijeno staklo, spaljeni otpad i tragovi uništenja.
| Foto: Abdul Saboor
Nasilje je izbilo na prosvjedima održanima 17. listopada, a nastavilo se i sljedeće večeri. Prosvjednici su se okupili zbog rastućih troškova života, nezadovoljstva stanjem u javnim službama i problema u obrazovanju. No poruku o sve težem životu mnogih građana ubrzo su zasjenili prizori razaranja i pljački.
| Foto: Abdul Saboor
Među najpogođenijim područjima Pariza bili su središnji dijelovi grada, uključujući četvrti oko Républiquea, Madeleine i Les Hallesa. Skupine izgrednika razbijale su izloge, palile predmete na ulicama i pokušavale se probiti kroz policijske kordone. U pojedinim trgovinama pljačkaši su uzimali robu dok su se u blizini odvijali sukobi s policijom.
| Foto: Stephane Mahe
Ulice su se pretvorile u poprišta naglih obračuna. Policijske snage pokušavale su rastjerati skupine koje su bacale boce, kamenje i druge predmete, odgovarajući suzavcem i šok-bombama. Neredima nisu bili pogođeni samo luksuzni dućani. Prijavljene su i pljačke trgovina odjećom, supermarketa i trgovina elektroničkom opremom. U nedjelju navečer zabilježeni su novi incidenti, uključujući pljačke najmanje pet trgovina u Parizu.
| Foto: Stephane Mahe
Nemiri nisu ostali ograničeni na glavni grad. Sukobi, požari i vandalizam zabilježeni su i u Lyonu, Marseilleu, Bordeauxu, Nantesu i drugim francuskim gradovima. U Limogesu je zapaljena povijesna gradska vijećnica, a u Marseilleu je došlo do upada u zgradu gradske uprave.
| Foto: Stephane Mahe
Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je razaranje i poručio da se legitimni zahtjevi građana ne smiju poistovjećivati s onima koji uništavaju i pljačkaju. Najavio je odlučan odgovor na nasilje, ali i veću transparentnost u postupanju sigurnosnih službi.
| Foto: Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Stephane Mahe
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Abdul Saboor
Foto Stephane Mahe
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephane Mahe
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Lucas Destrem
Foto Abdul Saboor
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Manon Cruz
Foto Stephanie Lecocq
Foto Manon Cruz
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Benoit Tessier
Foto Manon Cruz
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Stephanie Lecocq
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Clotaire Achi
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Jack Taylor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Cecile Mantovani
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Jack Taylor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Jack Taylor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephane Mahe
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Manon Cruz
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephane Mahe
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephane Mahe
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq