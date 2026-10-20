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APOKALIPTIČNE SCENE IZ FRANCUSKE

200 FOTKI FRANCUSKOG KAOSA Protesti postali veliki pljačkaški pohodi: Uništavaju sve redom...

Razbijeni izlozi, opljačkane trgovine, zapaljeni automobili i oblaci suzavca prekrili su pariške ulice. Iza Francuske je vikend obilježen nasiljem, prosvjedi zbog rastućih troškova života pretvorili su se u sukobe s policijom i pljačkaške pohode koji su potresli zemlju.
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Nationwide protests in France against the cost of living
Razbijeni izlozi, opljačkane trgovine, zapaljeni automobili i oblaci suzavca prekrili su pariške ulice. Iza Francuske je vikend obilježen nasiljem, prosvjedi zbog sve skupljeg života pretvorili su se u sukobe s policijom i pljačkaške pohode koji su potresli zemlju. | Foto: Abdul Saboor
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Razbijeni izlozi, opljačkane trgovine, zapaljeni automobili i oblaci suzavca prekrili su pariške ulice. Iza Francuske je vikend obilježen nasiljem, prosvjedi zbog sve skupljeg života pretvorili su se u sukobe s policijom i pljačkaške pohode koji su potresli zemlju. | Foto: Abdul Saboor
Komentari 10

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