'240 sekundi 24sata: Buktinje diljem zemlje, katastrofa u Omišu, a SRUUK se nije oglasio

INTERVENIRALI VATROGASCI

VIDEO Na Ugljanu gorjela kuća: 'Odjednom smo ugledali plamen i bilo je jako puno dima' Požari već dva dana haraju Dalmacijom, a u petak poslijepodne planula je i obiteljska kuća na Ugljanu. Požar je buknuo oko 15 sati, no vatrogasci su ga, srećom, brzo ugasili, javlja nam čitateljica. - Odjednom smo vidjeli plamen i jako puno dima te smo shvatili da kuća gori. Došli su vatrogasci s tri kombija i nakon otprilike pola sata uspjeli su ga ugasiti - kaže nam čitateljica.

Kopiranje linka