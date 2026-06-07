'240 sekundi' 24sata. Donosimo profil roditelja nove generacije: 'Ne pristajemo na četvorku'

NAŠALIO SE U TIVTU

VIDEO Albanski premijer: 'Tri su stvari koje ne mogu predvidjeti - Bog, seks i Europska unija' ALBANIJA - Albanski premijer Edi Rama našalio se u petak na sastanku čelnika Europske unije i zemalja zapadnog Balkana u Tivtu, poručivši da postoje "tri stvari koje se ne mogu predvidjeti: Bog, seks i EU". Rama je sudjelovao na skupu u Tivat na kojem su glavne teme bile proširenje Europske unije i gospodarska integracija regije. Više je puta istaknuo kako mu je cilj da Albania postane članica EU do 2030. godine.

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