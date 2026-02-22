Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Eskalacija na svim stranama. NATO digao vojne avione zbog ruskih raketa

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: NATO digao avione nakon ruskog raketnog napada. Splitska psihijatrija pod pritiskom, raste broj intervencija. Krvavi sukob stranaca u centru Zagreba. Prosvjed u Korenici protiv centra za migrante. Naoružani muškarac ubijen ispred Trumpova imanja. Radioaktivni otpad planiraju skladištiti na Čerkezovcu.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NAKON POBJEDE

VIDEO Pogledajte kako su Boysi ispratili dinamovce u svlačionicu

"Modri" su pobijedili Varaždin u gostima 4-0 u 23. kolu HNL-a i povećali prednost na vrhu ljestvice na osam bodova, a Dinamove je igrače u Varaždin došao podržati i velik broj navijača

Pokretanje videa...

Igrači Dinama proslavili pobjedu s navijačima u Varaždinu 00:45
Igrači Dinama proslavili pobjedu s navijačima u Varaždinu | Video: Marta Divjak/24sata
VRAĆALI SE S CIPRA

VIDEO Torcida napala Armadu na zagrebačkom aerodromu?!

Nogometaši Rijeke pobijedili su Omoniju na Cipru 1-0, a goste je pratio i solidan broj navijača. Kad su se vratili na zagrebački aerodrom, napao ih je dio Torcide koji se našao na istom mjestu. Srećom, situacija se brzo primirila

Pokretanje videa...

Torcida napala Armadu na aerodromu 02:24
Torcida napala Armadu na aerodromu | Video: čitatelj/24sata
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Rapsodija Dinama protiv Varaždina! Četiri sjajna gola i čarolija Vidovića. Evo sažetka

VARAŽDIN - DINAMO 0-4 Nakon slabijeg prvog dijela, u kojem su obje momčadi imale po jednu šansu, drugo je donijelo rapsodiju Dinama. U 51. minuti Vidović je pucao, a od Zajca se lopta odbila u gol. Slovenac je nakon dvije minute zabo novi gol, a u 57. je Bakrar zakucao na dodavanje Gode. U 88. Soldo je zapečatio sudbinu Varaždina, a Vidović je sve počastio čarolijom.

Pokretanje videa...

Sažetak s utakmice Varaždin-Dinamo 01:33
Sažetak s utakmice Varaždin-Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK LOKOMOTIVA - OSIJEK

VIDEO Trajkovski zabio u stilu Del Piera, pogledajte majstoriju

LOKOMOTIVA - OSIJEK 3-1 Stigli su Osječani na Maksimir s nadom da bi mogli pobjeći sa začelja ljestvice, ali kući se vraćaju praznih ruku. Poveli su gosti golom Mikolčića u 45. minuti, ali Pajač je u 51. izjednačio iz penala. Za 2-1 je zabio Stojaković u 66., a pobjedu je potvrdio Trajkovski sjajnim golom u 83. minuti

Pokretanje videa...

Golovi Lokomotiva-Osijek 01:15
Golovi Lokomotiva-Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ukrajinci su dom pronašli u Lici

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Ukrajinci u Korenici grade novi život. Snijeg rušio stabla u Varaždinu. SDP se preslaguje s Možemo. HDZ miran zbog čelnika SDP-a. Optužnica za pranje 400 tisuća eura. Svetina pao zbog trojice ljudi.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026