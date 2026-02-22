NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata: Eskalacija na svim stranama. NATO digao vojne avione zbog ruskih raketa
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: NATO digao avione nakon ruskog raketnog napada. Splitska psihijatrija pod pritiskom, raste broj intervencija. Krvavi sukob stranaca u centru Zagreba. Prosvjed u Korenici protiv centra za migrante. Naoružani muškarac ubijen ispred Trumpova imanja. Radioaktivni otpad planiraju skladištiti na Čerkezovcu.