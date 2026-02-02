NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata: HDZ-ov udar na Tomaševića. Nestašice lijekova sve su ozbiljniji rizik
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: HDZ-ov udar zbog dočeka na Trgu. Nestašice lijekova sve ozbiljniji rizik. Prodaju avion kojim se vozio Sanader. Tisuće tona smeća u Gospiću i godinu nakon uhićenja. Što Hrvatska radi u Epsteinovim dokumentima? Patrik Ćavar o rukometnoj bronci.