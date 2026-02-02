Obavijesti

News

Komentari 2
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: HDZ-ov udar na Tomaševića. Nestašice lijekova sve su ozbiljniji rizik

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: HDZ-ov udar zbog dočeka na Trgu. Nestašice lijekova sve ozbiljniji rizik. Prodaju avion kojim se vozio Sanader. Tisuće tona smeća u Gospiću i godinu nakon uhićenja. Što Hrvatska radi u Epsteinovim dokumentima? Patrik Ćavar o rukometnoj bronci.

Pokretanje videa...

'240 sekundi' 24sata: HDZ-ov udar na Tomaševića. Nestašice lijekova sve su ozbiljniji rizik 03:59
'240 sekundi' 24sata: HDZ-ov udar na Tomaševića. Nestašice lijekova sve su ozbiljniji rizik | Video: 24sata Video
OD RIJEČI DO RIJEČI

VIDEO Neopisivo! Pogledajte kako Trg bana pjeva u sav glas

ZAGREB - Na pozornicu na Trgu bana Josipa Jelačića prvi su izašli Zaprešić Boysi i otpjevali "Igraj moja Hrvatska", "Osam slova" i "Neopisivo". Okupljeni navijači u jedan su glas pjevali sve pjesme.

Pokretanje videa...

Atmosfera na Trgu 00:21
Atmosfera na Trgu | Video: Luka Safundžić/24sata
POSLJEDNJE PROVJERE

VIDEO Započela tonska proba, a atmosfera na Trgu eksplodirala!

ZAGREB - Oko 17.20 tehničari su na Trgu bana Jelačića započeli tonsku probu uoči dolaska hrvatskih rukometaša, osvajača bronce, i njihovih gostiju. Probu su otvorili izvedbom pjesme Lijepa li si Marka Perkovića Thompsona, a okupljeni navijači odmah su zapjevali i zavijorili hrvatskim zastavama. Doček rukometaša na trgu predviđen je oko 18 sati.

Pokretanje videa...

Skupljanje obožavatelja na Trgu 00:33
Skupljanje obožavatelja na Trgu | Video: Zdravko Barišić/24sata
HTJELI POSTAVITI TRAKU

VIDEO Cirkus na Trgu: Ovako su policajci zaustavili komunalce

Nakon što je na presici Tomislav Tomašević postavio pitanje je li normalno da policija zabranjuje komunalnim redarima da djeluju na Trgu bana Jelačića, iz Grada su poručili da će komunalni redari postupiti kao i inače u takvim situacijama i ispisati kazne kad se krši Odluka o komunalnom redu i sankcionirati svako njeno kršenje.

Pokretanje videa...

Komunalni redari u Zagrebu 00:51
Komunalni redari u Zagrebu | Video: Grad Zagreb
SA STOTINAMA NAVIJAČA

VIDEO Rukometaši zapjevali 'Čavoglave', pogledajte feštu

ZAGREB - Hrvatski rukometaši vratili su se u domovinu nakon što su osvojili broncu na Europskom prvenstvu. Organiziranog dočeka neće biti, ali nekoliko stotina navijača okupilo se na zagrebačkom aerodromu gdje su iznenadili igrače i zapjevali s njima. Nastao je totalni delirij, orile su se Thompsonove pjesme

Pokretanje videa...

Doček rukometaša u zračnoj luci Franjo Tuđman 05:23
Doček rukometaša u zračnoj luci Franjo Tuđman | Video: Luka Safundžić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DAN

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatski rukometaši brončani!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Rukometaši brončani na Europskom prvenstvu. Poskupljuje dopunsko osiguranje HZZO-a. Plenković objavio ažuriranu imovinsku karticu. Svitlana Pasičnik brani Ukrajinu nakon karijere u Hrvatskoj. Šutljivi Dabro u Saboru. Dodik ponovno govori o odcjepljenju RS. Uznemirujući detalji iz Epsteinovih spisa. Umirovljena pravnica Vesna Ribarić pomaže beskućnicima.

Pokretanje videa...

Gledajte 240 sekundi 24sata 03:37
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026