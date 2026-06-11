'240 sekundi' 24sata: Kreće Mundijal! 'Vatreni' su trenirali na +35 °C, Dalić ih nije štedio!

24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA 'Vatreni' imaju posebna pravila ako bude gromova, ali sad je - 'pakleno' ALEXANDRIA - Vrućina i vlaga obilježile su prvi trening "vatrenih", a na današnjem treningu temperatura ide i do 35 stupnjeva Celzijusa. Posebna pravila vrijede za vremenske neprilike u Alexandriji, a ako krene kiša i grmljavina, Hrvatska će se sakriti u veliki trening-kamp. Reporter 24sata, Hrvoje Tironi, na licu je mjesta i zna sve o protokolu ako krenu munje i gromovi

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