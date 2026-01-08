NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata: Ledena Hrvatska, sramotna obnova i skandalozan slučaj šefa bolnice
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Led okovao Hrvatsku, zagrebačke traume pune, spašeni ljudi koji su zapeli na magistrali podno Velebita, sramotna obnova škole u Slavoniji i - samo u Hrvatskoj: Priznao da je uzeo mito i normalno se vratio na posao