'240 sekundi' 24sata: Ledena Hrvatska, sramotna obnova i skandalozan slučaj šefa bolnice

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Snježni kaos paralizirao cijelu Hrvatsku, poplave u Vrgorcu... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Snijeg i led izazvali su prometni kolaps diljem Hrvatske. Vlak od Zagreba do Splita putovao je čak 21 sat, a putnici su 12 sati proveli zatočeni u Kninu bez hrane i pića. Autocesta A1 bila je zatvorena, autobusi su satima stajali na odmorištu Macola, a jedina veza juga i sjevera bila je lokalna cesta preko Gračaca. U Zagrebu se urušila tenda u centru grada, kamion je udario u kuću, a Klinika za traumatologiju zabilježila je 260 pacijenata. Smirivanjem oborina promet se normalizira, no stiže upozorenje na ekstremno niske temperature do -14 stupnjeva. Donosimo i snimke velikih poplava na vrgoračkom području, podatke o inflaciji, političke aktualnosti, sigurnosne teme iz svijeta te najnovije vijesti iz showbiznisa i sporta.

