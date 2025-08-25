NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata: Nova pravila za kredite. Studenti na mukama zbog najma stanova
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Novi napad na turiste u Istri, uhićena trojica napadača. Ovog ljeta utopilo se 73 ljudi u Hrvatskoj. Otkazan festival u Benkovcu. Nova pravila za kredite u Hrvatskoj. Plenkoviću orden. Studenti na mukama zbog najma stanova. Glavate želve u Puli imaju svoju 'šaptačicu'