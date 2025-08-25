Obavijesti

News

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Nova pravila za kredite. Studenti na mukama zbog najma stanova

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Novi napad na turiste u Istri, uhićena trojica napadača. Ovog ljeta utopilo se 73 ljudi u Hrvatskoj. Otkazan festival u Benkovcu. Nova pravila za kredite u Hrvatskoj. Plenkoviću orden. Studenti na mukama zbog najma stanova. Glavate želve u Puli imaju svoju 'šaptačicu'

'240 sekundi' 24sata: Nova pravila za kredite. Studenti na mukama zbog najma stanova 03:57
'240 sekundi' 24sata: Nova pravila za kredite. Studenti na mukama zbog najma stanova | Video: 24sata/Video
VATRA PRIJETILA KUĆAMA

VIDEO Veliki požar na Šolti gase tri kanadera i brojni vatrogasci

ŠOLTA Veliki šumski požar koji je izbio u ponedjeljak nešto poslije 15 sati na otoku Šolti, u Gornjoj Krušici nedaleko Stomorske, gase svi otočni vatrogasci, tri kanadera i air traktor. - Ljetujem u Stomorskoj. Bio sam u uvali do tog požara pa kada smo krenuli iz uvale uspio sam snimiti požar i kanadere u akciji - ispričao nam je čitatelj.

Kanader gasi požar 01:22
Kanader gasi požar | Video: Čitatelj 24sata
SAŽETAK: RIJEKA - VARAŽDIN 1-2

VIDEO Rijeka je počela idilično pa doživjela novi šok. Evo kako je Varaždin preokrenuo prvaka

RUJEVICA - Sve je počelo fantastično za aktualnog prvaka Rijeku. Toni Fruk zabio je gol za vodstvo u petoj minuti, ali gosti iz Varaždina imali su drugačije planove. Ivan Mamut izjednačio je u 25. minuti iz penala, a Aleksa Latković završio je posao u 70. minuti i time Riječanima nanio drugi poraz u samo četiri kola nove HNL sezone. Više pogledajte u sažetku.

Rijeka - Varaždin 1-2 01:16
Rijeka - Varaždin 1-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
OPREZA NIKAD DOSTA

VIDEO Torcida je igrače Hajduka zadnji put gađala bakljama. Evo kako su oni reagirali u Osijeku

OSIJEK - HAJDUK 0-2 Marko Livaja i Michele Šego vodili su Splićane do četvrte pobjede u 4. kolu HNL-a. Hajduk je poravnat s Dinamom na vrhu i dva rivala jedini su stopostotni za sada. Hajdukovce je u Osijeku bodrila Torcida, koja ih je u prošlom kolu protiv Slavena (3-0) zasula bakljama. Ovoga puta igrači Hajduka nisu išli pod tribinu već su ostali na centru

Slavlje Hajduka u Osijeku 00:36
Slavlje Hajduka u Osijeku | Video: Davor Kovačević/24sata
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Hajduk odnosi tri boda s Opus Arene. Pogledajte kako su Livaja i Šego 'presudili' Osijeku

OSIJEK - HAJDUK 0-2 Hajduk je nastavio svoj sjajan niz pobjeda u HNL-u te je golovima Livaje i Šege pobijedio Osijek. U 11. minuti Livaja se odlično snašao i u padu zabio na asistenciju Bambe. Domaći su na početku drugog dijela pritisnuli, ali nisu zabili te je to kaznio Šego u 66. minuti. Glavom je pospremio ubačaj Livaje i potvrdio pobjedu Splićana. Hajduk se izjednačio s Dinamom na vrhu tablice

Sažetak Osijek - Hajduk 01:06
Sažetak Osijek - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Beroš se provukao, zbog zakona se može zaposliti u bolnici

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Bivši ministar Vili Beroš može se zaposliti u bolnici. Omogućila mu je to izmjena zakona. Beroš se zbog toga provukao. Benkovački festival ide dalje. Slovenac je napravio luksuzni kamper s kojim uživa na Jadranu. Trgovci dobili kazne zbog ambalaže...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Beroš se provukao, zbog zakona se može zaposliti u bolnici 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Beroš se provukao, zbog zakona se može zaposliti u bolnici | Video: 24sata/Video

