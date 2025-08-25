'240 sekundi' 24sata: Nova pravila za kredite. Studenti na mukama zbog najma stanova

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Hajduk odnosi tri boda s Opus Arene. Pogledajte kako su Livaja i Šego 'presudili' Osijeku OSIJEK - HAJDUK 0-2 Hajduk je nastavio svoj sjajan niz pobjeda u HNL-u te je golovima Livaje i Šege pobijedio Osijek. U 11. minuti Livaja se odlično snašao i u padu zabio na asistenciju Bambe. Domaći su na početku drugog dijela pritisnuli, ali nisu zabili te je to kaznio Šego u 66. minuti. Glavom je pospremio ubačaj Livaje i potvrdio pobjedu Splićana. Hajduk se izjednačio s Dinamom na vrhu tablice

