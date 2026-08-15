'240 sekundi 24sata: Traje borba za teško ozlijeđene u požaru. ' Neizvjesno je liječenje'

spas od toplinskog vala

VIDEO Osvježenje na Braču kakvo još niste vidjeli: Turisti dolaze jahati konje usred mora! BRAČ - Dok toplinski val zahvaća Europu, turisti na Braču pronašli su poseban način za bijeg od visokih temperatura – jahanje konja u moru. Na Ranču Wild Brač, nekoliko minuta od trajektne luke u Supetru, posjetitelji mogu doživjeti jedinstvenu avanturu koja spaja more, prirodu i druženje s konjima. Ideju je osmislio vlasnik ranča Stiven Razmilić, inspiriran iskustvima iz djetinjstva kada je s konjima odlazio na plažu kako bi ih tijekom vrućih dana rashladio. „Ovo je mali način da se rashladimo, pobjegnemo od grada, izađemo u prirodu i provedemo vrijeme sa životinjama“, kazala je turistkinja iz Splita Marijela Lagator. Jahanje u moru tako je postalo jedna od atraktivnijih ljetnih aktivnosti na Braču, ali i poseban doživljaj koji posjetitelji pamte.

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