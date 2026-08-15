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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata: Traje borba za teško ozlijeđene u požaru. ' Neizvjesno je liječenje'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Liječnici se bore za teško ozlijeđene u požaru, a stručnjaci za opekline kažu da je liječenje takvih ozljeda dugotrajno i neizvjesno. Traje potraga za Portugalcem. Vučković iz Gospića poručuje da je voda za piće zdrava. Osmogodišnji Donat koji boluje od mišićne distrofije među prvima dobio lijek koji mu može usporiti bolest. Radnici u Belgiji kopali kanal i našli zlato vrijedno 9 milijuna eura.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
spas od toplinskog vala

VIDEO Osvježenje na Braču kakvo još niste vidjeli: Turisti dolaze jahati konje usred mora!

BRAČ - Dok toplinski val zahvaća Europu, turisti na Braču pronašli su poseban način za bijeg od visokih temperatura – jahanje konja u moru. Na Ranču Wild Brač, nekoliko minuta od trajektne luke u Supetru, posjetitelji mogu doživjeti jedinstvenu avanturu koja spaja more, prirodu i druženje s konjima. Ideju je osmislio vlasnik ranča Stiven Razmilić, inspiriran iskustvima iz djetinjstva kada je s konjima odlazio na plažu kako bi ih tijekom vrućih dana rashladio. „Ovo je mali način da se rashladimo, pobjegnemo od grada, izađemo u prirodu i provedemo vrijeme sa životinjama“, kazala je turistkinja iz Splita Marijela Lagator. Jahanje u moru tako je postalo jedna od atraktivnijih ljetnih aktivnosti na Braču, ali i poseban doživljaj koji posjetitelji pamte.

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Konji se hlade plivanjem u moru VIDEO
Konji se hlade plivanjem u moru | Video: 24sata/Reuters
SAŽETAK DINAMO - RUDEŠ 4-0

VIDEO Dinamo 'razbio' Rudeš, pogledajte dominaciju 'modrih'

DINAMO - RUDEŠ 4-0 'Modri' su na Maksimiru otvorili 3. kolo. Beljo je fantastičnim škaricama zabio za rano vodstvo od 1-0. Pred kraj poluvremena povećao je Kačavenda. Nakon što je Sušak srušio Topića u šesnaestercu, Beljo je realizirao penal. Za konačnih 4-0 zabio je Hoxha. Golman gostiju u nekoliko je navrata spašavao Rudeš obrana

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Golovi Dinamo-Rudeš VIDEO
Golovi Dinamo-Rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO

Buknuo veliki požar na Dugom otoku. Pogledajte snimku!

Na Dugom otoku je u petak navečer buknuo veliki požar. Požar je izbio kod mjesta Sali. S kopna su odmah poslali 45 vatrogasaca i 15 vozila. Radi se o požaru otvorenog prostora, teren je dosta težak - rekao nam je zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić

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Požar na Dugom otoku VIDEO
Požar na Dugom otoku | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata: Buktinje diljem zemlje, katastrofa u Omišu, a SRUUK se nije oglasio

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Iako smo ga platili milijune, SRUUK se nije oglasio zbog omiškog požara u kojem je više teško ozlijeđenih te deseci s lakšim ozljedama. Pronđeno je i jedno tijelo. Pljačka u trgovačkom centru u Zagrebu. Odgodili sjednicu Odbora u Gospiću zbog požara. Glumac Otokar Levaj spasio se sa sinom i snahom od požara, emotivnu poruku poslao i Luka Modrić.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
FASCINANTNE SNIMKE MORH-A

VIDEO Lete non stop: Pogledajte borbu s buktinjom iz zraka

Hrvatska vojska od ranih jutarnjih sati angažirana je na gašenju velikih požara. Na području Omiša, Pelješca i Zadra požare gase vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s Canadairima i Air Tractorima.

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Video MORH-a VIDEO
Video MORH-a | Video: morh

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